男子・高松工、女子・高松商　総合Ｖ　四国高校セーリング

インターハイ出場権を懸けたセーリングの全国高校選手権四国水域予選会は17、18の両日、高松市立競技場で男女4種目を行った。FJ級男子は高松工（松本諒、森江勇哉、蝉川郁哉、太田大樹）、同女子は高松商（村川麻彩、米崎莉花、島原夏音、杉山友里華）が優勝。420級は男子が高松商（嶋野成優、藤村龍也、奈良拓海、冨永祐大）、女子も高松商（長岡叶子、森七海、多田晴香、林千華）が制した。



総合は男子が高松工、女子は高松商が頂点に立った。各級上位2艇がインターハイ（8月13〜16日・和歌山）切符を獲得した。



【男子】

▽FJ級ソロ最終成績 （1）高松工（松本、森江、蝉川、太田）5点（1、1、1、1、1）（2）高松商（白坂、長谷川、佐藤、石川）9点（3）高松（村上、谷本、増沢、十枝）17点

▽420級ソロ最終成績 （1）高松商（嶋野、藤村、奈良、冨永）6点（1、1、2、1、1）（2）高松工（十河、山田、鈴木、小松）9点（3）高松（岡田、間島、増田）13点

▽総合 （1）高松工14点（2）高松商15点（3）高松30点

（高松工は2年連続32度目の優勝）



【女子】

▽FJ級ソロ最終成績 （1）高松商（村川、米崎、島原、杉山）5点（1、1、1、1、1）（2）高松（糸川、近藤）10点（3）高松一（三木、中西）15点

▽420級ソロ最終成績 （1）高松商（長岡、森、多田、林）5点（1、1、1、1、1）（2）高松一（上野、秋山）10点（3）新居浜東14点

▽総合 （1）高松商10点（2）高松一25点（3）高松30点

（高松商は17年連続30度目の優勝）