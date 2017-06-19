天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

男子・高松工、女子・高松商　総合Ｖ　四国高校セーリング

2017/06/19 09:35

　インターハイ出場権を懸けたセーリングの全国高校選手権四国水域予選会は17、18の両日、高松市立競技場で男女4種目を行った。FJ級男子は高松工（松本諒、森江勇哉、蝉川郁哉、太田大樹）、同女子は高松商（村川麻彩、米崎莉花、島原夏音、杉山友里華）が優勝。420級は男子が高松商（嶋野成優、藤村龍也、奈良拓海、冨永祐大）、女子も高松商（長岡叶子、森七海、多田晴香、林千華）が制した。

　総合は男子が高松工、女子は高松商が頂点に立った。各級上位2艇がインターハイ（8月13〜16日・和歌山）切符を獲得した。

　【男子】
　▽FJ級ソロ最終成績　（1）高松工（松本、森江、蝉川、太田）5点（1、1、1、1、1）（2）高松商（白坂、長谷川、佐藤、石川）9点（3）高松（村上、谷本、増沢、十枝）17点
　▽420級ソロ最終成績　（1）高松商（嶋野、藤村、奈良、冨永）6点（1、1、2、1、1）（2）高松工（十河、山田、鈴木、小松）9点（3）高松（岡田、間島、増田）13点
　▽総合　（1）高松工14点（2）高松商15点（3）高松30点
（高松工は2年連続32度目の優勝）

　【女子】
　▽FJ級ソロ最終成績　（1）高松商（村川、米崎、島原、杉山）5点（1、1、1、1、1）（2）高松（糸川、近藤）10点（3）高松一（三木、中西）15点
　▽420級ソロ最終成績　（1）高松商（長岡、森、多田、林）5点（1、1、1、1、1）（2）高松一（上野、秋山）10点（3）新居浜東14点
　▽総合　（1）高松商10点（2）高松一25点（3）高松30点
（高松商は17年連続30度目の優勝）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 清宮選手に熱狂　高松で早実招待試合　…
  2. 鴨居（香川中央高出）が優勝　男子フリ…
  3. 坂出、早実に快勝　英明は終盤失点　清…
  4. カマタマ惜敗　大分に１―２　Ｊ２リー…
  5. ラグビー日本、世界４位に敗れる／アイ…
  6. 四国高校選手権第３日／バレーボール　…
  7. テニス、錦織は第３シード／ドイツの芝…
  8. ルマン、トヨタが１、２位走行／スター…
  9. 卓球、平野と伊藤は準々で敗退／丹羽、…
  10. 四国高校選手権第３日／陸上　四学香川…
集計対象記事：17日11:29〜19日11:29配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. ゴルフ、松山が日本勢最高の２位　全米…
  2. 前田、５回１失点で５勝目　ダルビッシ…
  3. トヨタ、初優勝ならず　自動車のルマン…
  4. バド、女子単で佐藤冴香が初優勝　イン…
  5. バレー日本、決勝大会進出　男子ワール…
  6. 米女子ゴルフ、ヘンダーソンＶ　野村敏…
  7. ソフトバンク、３年連続最高勝率　日本…
  8. 競泳、長谷川がモナコに続きＶ　欧州グ…
  9. 巨７―５ロ（１８日）　巨人がサヨナラ…
  10. サッカー、ポルトガル初戦分ける　コン…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.