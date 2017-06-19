四国高校選手権第４日／剣道　高松商男女、決勝逃す

（愛媛県武道館）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）帝京五3勝（2）明徳義塾1勝1分け1敗（3）城北2分け1敗（4）尽誠1分け2敗▽B組 （1）富岡西2勝1敗（2）今治西2勝1敗（3）英明1勝2敗（4）土佐塾1勝2敗▽C組 （1）高松商3勝（2）徳島文理1勝1分け1敗（3）新田1勝1分け1敗（4）高知工3敗▽D組 （1）高知3勝（2）松山北1勝1分け1敗（3）鳴門渦潮1勝1分け1敗（4）丸亀3敗＝B、C組の同勝敗順位は勝者数差、D組は本数差による、各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

帝京五 3―0 富岡西

高知 2―2代表勝ち 高松商



▽決勝

高知 2―2代表勝ち 帝京五

（高知は15年ぶり9度目の優勝）



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）富岡東3勝（2）小田2勝1敗（3）高知商1分け2敗（4）高松南1分け2敗▽B組 （1）済美2勝1分け（2）高知1勝2分け（3）琴平1勝1分け1敗（4）城ノ内3敗▽C組 （1）高松商2勝1分け（2）松山北2勝1分け（3）高知小津1勝2敗（4）城北3敗▽D組 （1）帝京五3勝（2）明徳義塾2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）富岡西3敗＝同勝敗順位は勝者数差による、各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

済美 3―2 富岡東

帝京五 4―0 高松商



▽決勝

帝京五 3―1 済美

（帝京五は4年連続9度目の優勝）