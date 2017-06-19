天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

四国高校選手権第４日／カヌー　坂出２年連続男女Ｖ

2017/06/19 09:25

（高知県須崎市浦ノ内競技場）
　【男子】＝500メートル
　▽カヤックシングル　（1）安藤久騎（坂出）1分50秒65（3）白川（高瀬）1分52秒41

　▽同ペア　（1）白川翔大・田部元基（高瀬）1分46秒42（2）安藤・寺主（坂出）1分48秒05

　▽同フォア　（1）大洲1分41秒37（2）坂出1分44秒74

　▽カナディアンシングル　（1）阪口雄基（坂出）2分9秒20（2）渡辺（同）2分11秒20

　▽同ペア　（1）阪口雄基・渡辺誉史希（坂出）1分58秒67

　▽同フォア　（1）坂出（阪口、田中、山戸、渡辺）1分53秒75

　▽学校対抗　（1）坂出46点（2）大洲24点（3）中村西土佐分校18点（4）高瀬14点（7）坂出工4点
（坂出は2年連続7度目の優勝）

　【女子】＝500メートル
　▽カヤックシングル　（1）平尾和奏（坂出）2分9秒99（2）長尾（坂出工）2分13秒72（3）福田（同）2分19秒71

　▽同ペア　（1）平尾和奏・磯崎実矩（坂出）2分1秒74（2）長尾・福田（坂出工）2分3秒12

　▽同フォア　（1）中村西土佐分校1分59秒13（2）坂出2分4秒13

　▽学校対抗　（1）坂出19点（2）中村西土佐分校16点（3）坂出工14点
（坂出は2年連続4度目の優勝）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 清宮選手に熱狂　高松で早実招待試合　…
  2. 鴨居（香川中央高出）が優勝　男子フリ…
  3. 坂出、早実に快勝　英明は終盤失点　清…
  4. カマタマ惜敗　大分に１―２　Ｊ２リー…
  5. ラグビー日本、世界４位に敗れる／アイ…
  6. 四国高校選手権第３日／バレーボール　…
  7. テニス、錦織は第３シード／ドイツの芝…
  8. ルマン、トヨタが１、２位走行／スター…
  9. 卓球、平野と伊藤は準々で敗退／丹羽、…
  10. 四国高校選手権第３日／陸上　四学香川…
集計対象記事：17日11:32〜19日11:32配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. ゴルフ、松山が日本勢最高の２位　全米…
  2. 前田、５回１失点で５勝目　ダルビッシ…
  3. トヨタ、初優勝ならず　自動車のルマン…
  4. バド、女子単で佐藤冴香が初優勝　イン…
  5. バレー日本、決勝大会進出　男子ワール…
  6. 米女子ゴルフ、ヘンダーソンＶ　野村敏…
  7. ソフトバンク、３年連続最高勝率　日本…
  8. 競泳、長谷川がモナコに続きＶ　欧州グ…
  9. 巨７―５ロ（１８日）　巨人がサヨナラ…
  10. サッカー、ポルトガル初戦分ける　コン…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.