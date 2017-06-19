四国高校選手権第４日／カヌー　坂出２年連続男女Ｖ

（高知県須崎市浦ノ内競技場）

【男子】＝500メートル

▽カヤックシングル （1）安藤久騎（坂出）1分50秒65（3）白川（高瀬）1分52秒41



▽同ペア （1）白川翔大・田部元基（高瀬）1分46秒42（2）安藤・寺主（坂出）1分48秒05



▽同フォア （1）大洲1分41秒37（2）坂出1分44秒74



▽カナディアンシングル （1）阪口雄基（坂出）2分9秒20（2）渡辺（同）2分11秒20



▽同ペア （1）阪口雄基・渡辺誉史希（坂出）1分58秒67



▽同フォア （1）坂出（阪口、田中、山戸、渡辺）1分53秒75



▽学校対抗 （1）坂出46点（2）大洲24点（3）中村西土佐分校18点（4）高瀬14点（7）坂出工4点

（坂出は2年連続7度目の優勝）



【女子】＝500メートル

▽カヤックシングル （1）平尾和奏（坂出）2分9秒99（2）長尾（坂出工）2分13秒72（3）福田（同）2分19秒71



▽同ペア （1）平尾和奏・磯崎実矩（坂出）2分1秒74（2）長尾・福田（坂出工）2分3秒12



▽同フォア （1）中村西土佐分校1分59秒13（2）坂出2分4秒13



▽学校対抗 （1）坂出19点（2）中村西土佐分校16点（3）坂出工14点

（坂出は2年連続4度目の優勝）