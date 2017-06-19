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四国高校選手権第４日／少林寺拳法　禅林学園２年連続制す　男子

2017/06/19 09:23

（愛媛県武道館）
　【男子】
　▽団体演武　（1）禅林学園（阿蘓品祐、鶴保、加地、松本、東、横井、小向、阿蘓品響）271点（2）坂出一263点（6）多度津255点
　▽組演武　（1）大西千匡・谷龍一（坂出商）275点（2）阿蘓品祐・鶴保（禅林学園）273点（4）東・加地（同）262点
　▽同規定　（1）冨永隆心・宮路天悟（松山工）261点
　▽単独演武　（1）松本輝（禅林学園）273点（5）出井（坂出工）260点（6）高木（高松工）259点
　▽同規定　（1）松岡健辰（藤井）264点（3）大藤（多度津）256点（4）石川（観音寺総合）256点　▽総合　（1）禅林学園30点（5）坂出商10点（6）藤井10点（7）坂出一7点（8）多度津6点＝同点順位は少林寺拳法競技規則による
（禅林学園は2年連続2度目の優勝）

　【女子】
　▽団体演武　（1）坂出一（香川、尾崎、堀家、山野、小川、高畑）258点
　▽組演武　（1）高橋美羽・松本紗季（西条）522点（3）尾崎・堀家（坂出一）513点
　▽同規定　（1）小川蘭・高畑佳菜実（坂出一）256点
　▽単独演武　（1）山田紫園（高松南）268点（4）遠藤（禅林学園）262点（5）金子（大手前）259点
　▽同規定　（1）中島瑠美（新田）261点（4）加島（禅林学園）254点（6）山野（坂出一）253点
　▽総合　（1）宇和島東28点（2）坂出一26点（5）高松南10点
（宇和島東は初優勝）

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