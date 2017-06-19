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四国高校選手権第４日／重量挙げ　北脇（多度津）が女王　６９キロ級

2017/06/19 09:22

【重量挙げ・女子６９キロ級】ジャークで７５キロを挙げる多度津の北脇＝多度津高
【重量挙げ・女子６９キロ級】ジャークで７５キロを挙げる多度津の北脇＝多度津高

（多度津高）
　【男子】
　▽53キロ級　（1）東遼也（多度津）181キロ（スナッチ83、ジャーク98）
　▽56キロ級　（1）山口優人（新居浜工）209キロ＝大会新（90＝大会タイ、119＝大会新）（2）加藤（香川中央）201キロ（88、113）（3）為実（多度津）171キロ（75、96）
　▽62キロ級　（1）紀伊竜馬（多度津）207キロ（94、113）
　▽69キロ級　（1）船城優輝（徳島科学技術）250キロ＝大会新（115＝大会新、135＝大会新）（2）渡辺（香川中央）217キロ（104＝大会新、113）（3）上松（多度津）209キロ（99、110）
　▽77キロ級　（1）薦田唯斗（新居浜南）224キロ（100、124）
　▽85キロ級　（1）北原脩士（多度津）213キロ（95、118）
　▽94キロ級　（1）三宅敬之（新居浜工）225キロ（100、125）
　▽105キロ級　（1）太田拓磨（香川中央）246キロ（113、133）
　▽105キロ超級　（1）福山草生（新居浜南）243キロ（108、135）＝以下なし
　▽学校対抗　（1）多度津28点（2）新居浜南27点（3）香川中央21点
（多度津は2年連続21度目の優勝）

　【女子】
　▽48キロ級　（1）花城朱音（丸亀）108キロ（50、58）
　▽53キロ級　（1）細井鈴（香川中央）113キロ（50、63）（2）藤田（多度津）111キロ（49、62）
　▽58キロ級　（1）稲本愛里（新居浜南）133キロ（61、72）（2）元木（多度津）114キロ（49、65）
　▽63キロ級　（1）久保遥香（香川中央）120キロ（55、65）
　▽69キロ級　（1）北脇歩（多度津）135キロ（60、75）（3）田中（香川中央）114キロ（51、63）
　▽75キロ級　（1）阿部栞（新居浜南）171キロ＝大会新（84＝四国高校新、大会新、87）（2）宮脇（多度津）94キロ（40、54）
　▽75キロ超級　（1）松木優奈（新居浜南）118キロ（56、62）
　▽学校対抗　（1）新居浜南26点（2）多度津22点（3）香川中央18点（5）丸亀7点
（新居浜南は4年連続4度目の優勝）

自己ベストに届かず「悔しい」
　重量挙げの女子69キロ級は、今春の全国高校選抜大会で5位に入った北脇（多度津）がトータル135キロで頂点に立った。だが、スナッチとジャークともに自己ベストに届かず「悔しい。（重量を）落としていたのに6本挙げられなかった」と涙をにじませた。

　県総体以降、足をより有効に使うために、重心がかかとからつま先に乗るようフォームを改良。試行錯誤する中で臨んだ今大会は「上に挙がりやすくなったけど、肘を伸ばせなかった」と反省の言葉が続いた。藤田監督も「練習不足。調子は悪かった」と辛口評価だった。

　収穫と課題を手にし、夏の全国高校女子選手権に挑む。「スナッチとジャーク両方でベストを出し、表彰台に立ちたい」。気持ちを切り替え次の舞台を見据えた。

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