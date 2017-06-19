四国高校選手権第４日／重量挙げ　北脇（多度津）が女王　６９キロ級

（多度津高）

【男子】

▽53キロ級 （1）東遼也（多度津）181キロ（スナッチ83、ジャーク98）

▽56キロ級 （1）山口優人（新居浜工）209キロ＝大会新（90＝大会タイ、119＝大会新）（2）加藤（香川中央）201キロ（88、113）（3）為実（多度津）171キロ（75、96）

▽62キロ級 （1）紀伊竜馬（多度津）207キロ（94、113）

▽69キロ級 （1）船城優輝（徳島科学技術）250キロ＝大会新（115＝大会新、135＝大会新）（2）渡辺（香川中央）217キロ（104＝大会新、113）（3）上松（多度津）209キロ（99、110）

▽77キロ級 （1）薦田唯斗（新居浜南）224キロ（100、124）

▽85キロ級 （1）北原脩士（多度津）213キロ（95、118）

▽94キロ級 （1）三宅敬之（新居浜工）225キロ（100、125）

▽105キロ級 （1）太田拓磨（香川中央）246キロ（113、133）

▽105キロ超級 （1）福山草生（新居浜南）243キロ（108、135）＝以下なし

▽学校対抗 （1）多度津28点（2）新居浜南27点（3）香川中央21点

（多度津は2年連続21度目の優勝）



【女子】

▽48キロ級 （1）花城朱音（丸亀）108キロ（50、58）

▽53キロ級 （1）細井鈴（香川中央）113キロ（50、63）（2）藤田（多度津）111キロ（49、62）

▽58キロ級 （1）稲本愛里（新居浜南）133キロ（61、72）（2）元木（多度津）114キロ（49、65）

▽63キロ級 （1）久保遥香（香川中央）120キロ（55、65）

▽69キロ級 （1）北脇歩（多度津）135キロ（60、75）（3）田中（香川中央）114キロ（51、63）

▽75キロ級 （1）阿部栞（新居浜南）171キロ＝大会新（84＝四国高校新、大会新、87）（2）宮脇（多度津）94キロ（40、54）

▽75キロ超級 （1）松木優奈（新居浜南）118キロ（56、62）

▽学校対抗 （1）新居浜南26点（2）多度津22点（3）香川中央18点（5）丸亀7点

（新居浜南は4年連続4度目の優勝）



自己ベストに届かず「悔しい」

重量挙げの女子69キロ級は、今春の全国高校選抜大会で5位に入った北脇（多度津）がトータル135キロで頂点に立った。だが、スナッチとジャークともに自己ベストに届かず「悔しい。（重量を）落としていたのに6本挙げられなかった」と涙をにじませた。



県総体以降、足をより有効に使うために、重心がかかとからつま先に乗るようフォームを改良。試行錯誤する中で臨んだ今大会は「上に挙がりやすくなったけど、肘を伸ばせなかった」と反省の言葉が続いた。藤田監督も「練習不足。調子は悪かった」と辛口評価だった。



収穫と課題を手にし、夏の全国高校女子選手権に挑む。「スナッチとジャーク両方でベストを出し、表彰台に立ちたい」。気持ちを切り替え次の舞台を見据えた。