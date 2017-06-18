四国高校選手権第３日／卓球　尽誠が準優勝　男子団体

（坂出市立体育館）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）松山商3勝（2）高松中央2勝1敗（3）海部1勝2敗（4）高知小津3敗▽B組 （1）尽誠3勝（2）岡豊2勝1敗（3）徳島商1勝2敗（4）東温3敗▽C組 （1）城南3勝（2）松山北2勝1敗（3）高松西1勝2敗（4）高知工3敗▽D組 （1）明徳義塾3勝（2）高松商2勝1敗（3）松山東1勝2敗（4）つるぎ3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

尽誠 3―1 松山商

明徳義塾 3―0 城南



▽決勝

明徳義塾 3―1 尽誠

○西 3―0 山下

内田 1―3 割石○

○西・佐藤 3―0 割石・笹田

○佐藤 3―2 笹田

（明徳義塾は15年連続30度目の優勝）



▽ダブルス準々決勝

佐藤・西（明徳義塾） 3―1 前山・中村（高松中央）

割石・笹田（尽誠） 3−0 礒野・細川（尽誠）



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）土佐女3勝（2）徳島市立2勝1敗（3）高松中央1勝2敗（4）今治西3敗▽B組 （1）済美3勝（2）高松商2勝1敗（3）富岡西1勝2敗（4）岡豊3敗▽C組 （1）尽誠3勝（2）城南2勝1敗（3）伊予農1勝2敗（4）高知商3敗▽D組 （1）明徳義塾3勝（2）徳島商2勝1敗（3）今治南1勝2敗（4）四学香川西3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

済美 3―2 土佐女

明徳義塾 3―0 尽誠



▽決勝

明徳義塾 3−0 済美

（明徳義塾は8年連続13度目の優勝）