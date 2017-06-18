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四国高校選手権第３日／卓球　尽誠が準優勝　男子団体

2017/06/18 09:44

【卓球男子団体予選リーグ・尽誠―東温】第２ゲーム、尽誠の笹田（右）がフォアハンドを決める。左は割石＝坂出市立体育館
【卓球男子団体予選リーグ・尽誠―東温】第２ゲーム、尽誠の笹田（右）がフォアハンドを決める。左は割石＝坂出市立体育館

（坂出市立体育館）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）松山商3勝（2）高松中央2勝1敗（3）海部1勝2敗（4）高知小津3敗▽B組　（1）尽誠3勝（2）岡豊2勝1敗（3）徳島商1勝2敗（4）東温3敗▽C組　（1）城南3勝（2）松山北2勝1敗（3）高松西1勝2敗（4）高知工3敗▽D組　（1）明徳義塾3勝（2）高松商2勝1敗（3）松山東1勝2敗（4）つるぎ3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
尽誠　　　3―1　松山商
明徳義塾　3―0　城南

　▽決勝
明徳義塾　3―1　尽誠
○西　　　3―0　山下
　内田　　1―3　割石○
○西・佐藤　3―0　割石・笹田
○佐藤　　3―2　笹田
（明徳義塾は15年連続30度目の優勝）

　▽ダブルス準々決勝
佐藤・西（明徳義塾）　3―1　前山・中村（高松中央）
割石・笹田（尽誠）　　3−0　礒野・細川（尽誠）

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）土佐女3勝（2）徳島市立2勝1敗（3）高松中央1勝2敗（4）今治西3敗▽B組　（1）済美3勝（2）高松商2勝1敗（3）富岡西1勝2敗（4）岡豊3敗▽C組　（1）尽誠3勝（2）城南2勝1敗（3）伊予農1勝2敗（4）高知商3敗▽D組　（1）明徳義塾3勝（2）徳島商2勝1敗（3）今治南1勝2敗（4）四学香川西3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
済美　　　3―2　土佐女
明徳義塾　3―0　尽誠

　▽決勝
明徳義塾　3−0　済美
（明徳義塾は8年連続13度目の優勝）

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