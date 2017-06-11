剣道　県中学生強化大会　記録

（10日・善通寺市民体育館）

▽男子団体1回戦 香川一3―2飯山 長尾2―1高瀬 付属坂出4―0善通寺東 古高松3―1詫間 豊中3―2勝賀 大川3―0牟礼 満濃5―0観音寺中部 高松北3―0豊浜 屋島1―0仁尾 協和2―2坂出東部（協和の本数勝ち） 香東2―0綾南 紫雲3―1宇多津 多度津1―1玉藻（多度津の本数勝ち） 坂出4―0さぬき南 土庄4―0付属高松 観音寺4―0引田 白峰3―0太田

▽2回戦 山田4―0香川一 長尾3―2香南・直島 付属坂出4―0大野原 三木1―1古高松（三木の本数勝ち） 木太2―1豊中 大川3―0綾上 満濃3―1志度 国分寺3―1高松北 丸亀東3―1屋島 協和2―2一宮（協和の本数勝ち） 香東4―0三野津 紫雲3―1白鳥 三豊2―0多度津 坂出4―0土庄 桜町3―1観音寺 龍雲4―0白峰

▽3回戦 山田3―0長尾 三木2―1付属坂出 大川4―0木太 満濃3―0国分寺 丸亀東1―0協和 香東2―0紫雲 坂出3―0三豊 龍雲3―0桜町

▽準々決勝

山田 1―0 三木

満濃 2―1 大川

丸亀東 4―1 香東

坂出 2―1 龍雲

▽準決勝

山田 2―1 満濃

丸亀東 2―2 坂出

代表勝ち

▽決勝

山田 2―2 丸亀東

代表勝ち

○高原伶 メ― 日裏

高原由 ― 日比生

○地浜 メ― 杭田

猪熊 ―コ 佐藤○

中村 ―コ 長尾○

代表戦

○地浜 コ― 佐藤

（山田は16年ぶり4度目の優勝）



▽女子団体1回戦 木太4―0観音寺 志度1―1詫間（志度の本数勝ち） 満濃4―0三豊 高松北1―1飯山（高松北の代表勝ち） 桜町3―1白鳥 琴平・善通寺西1―1大野原（琴平・善通寺西の代表勝ち） 太田1―0豊中 さぬき南3―2土庄 多度津1―0三木 坂出東部3―1屋島

▽2回戦 坂出4―0国分寺 木太3―0善通寺東 香東2―0大手前 志度4―0香川一 満濃3―0古高松・引田 高松北2―0綾上 桜町4―0高瀬 龍雲4―0綾南 玉藻2―2白峰（玉藻の代表勝ち） 協和1―1琴平・善通寺西（協和の代表勝ち） 丸亀東2―1太田 紫雲4―1さぬき南 観音寺中部3―1多度津 宇多津4―0牟礼 坂出東部5―0豊浜・和光 大川5―0一宮・直島

▽3回戦 木太3―1坂出 志度1―1香東（志度の本数勝ち） 満濃1―1高松北（満濃の本数勝ち） 龍雲3―0桜町 玉藻3―1協和 紫雲4―1丸亀東 宇多津3―0観音寺中部 大川5―0坂出東部

▽準々決勝

木太 1―0 志度

龍雲 4―0 満濃

玉藻 1―0 紫雲

大川 2―1 宇多津

▽準決勝

龍雲 4―0 木太

玉藻 2―1 大川

▽決勝

龍雲 2―1 玉藻

○北野メメ― 浅田

谷村 ―メ 増田○

椎崎 ― 石川

才田 ― 菊田

○田中 メ― 胡

（龍雲は3年連続3度目の優勝）