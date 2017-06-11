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剣道　県中学生強化大会　記録

2017/06/11 09:33

（10日・善通寺市民体育館）
　▽男子団体1回戦　香川一3―2飯山　長尾2―1高瀬　付属坂出4―0善通寺東　古高松3―1詫間　豊中3―2勝賀　大川3―0牟礼　満濃5―0観音寺中部　高松北3―0豊浜　屋島1―0仁尾　協和2―2坂出東部（協和の本数勝ち）　香東2―0綾南　紫雲3―1宇多津　多度津1―1玉藻（多度津の本数勝ち）　坂出4―0さぬき南　土庄4―0付属高松　観音寺4―0引田　白峰3―0太田
　▽2回戦　山田4―0香川一　長尾3―2香南・直島　付属坂出4―0大野原　三木1―1古高松（三木の本数勝ち）　木太2―1豊中　大川3―0綾上　満濃3―1志度　国分寺3―1高松北　丸亀東3―1屋島　協和2―2一宮（協和の本数勝ち）　香東4―0三野津　紫雲3―1白鳥　三豊2―0多度津　坂出4―0土庄　桜町3―1観音寺　龍雲4―0白峰
　▽3回戦　山田3―0長尾　三木2―1付属坂出　大川4―0木太　満濃3―0国分寺　丸亀東1―0協和　香東2―0紫雲　坂出3―0三豊　龍雲3―0桜町
　▽準々決勝
山田　1―0　三木
満濃　2―1　大川
丸亀東　4―1　香東
坂出　2―1　龍雲
　▽準決勝
山田　2―1　満濃
丸亀東　2―2　坂出
　　　　代表勝ち
　▽決勝
山田　2―2　丸亀東
　　　代表勝ち
○高原伶　メ―　　日裏
　高原由　　―　　日比生
○地浜　　メ―　　杭田
　猪熊　　　―コ　佐藤○
　中村　　　―コ　長尾○
　　　　　代表戦
○地浜　　コ―　　佐藤
（山田は16年ぶり4度目の優勝）

　▽女子団体1回戦　木太4―0観音寺　志度1―1詫間（志度の本数勝ち）　満濃4―0三豊　高松北1―1飯山（高松北の代表勝ち）　桜町3―1白鳥　琴平・善通寺西1―1大野原（琴平・善通寺西の代表勝ち）　太田1―0豊中　さぬき南3―2土庄　多度津1―0三木　坂出東部3―1屋島
　▽2回戦　坂出4―0国分寺　木太3―0善通寺東　香東2―0大手前　志度4―0香川一　満濃3―0古高松・引田　高松北2―0綾上　桜町4―0高瀬　龍雲4―0綾南　玉藻2―2白峰（玉藻の代表勝ち）　協和1―1琴平・善通寺西（協和の代表勝ち）　丸亀東2―1太田　紫雲4―1さぬき南　観音寺中部3―1多度津　宇多津4―0牟礼　坂出東部5―0豊浜・和光　大川5―0一宮・直島
　▽3回戦　木太3―1坂出　志度1―1香東（志度の本数勝ち）　満濃1―1高松北（満濃の本数勝ち）　龍雲3―0桜町　玉藻3―1協和　紫雲4―1丸亀東　宇多津3―0観音寺中部　大川5―0坂出東部
　▽準々決勝
木太　1―0　志度
龍雲　4―0　満濃
玉藻　1―0　紫雲
大川　2―1　宇多津
　▽準決勝
龍雲　4―0　木太
玉藻　2―1　大川
　▽決勝
龍雲　2―1　玉藻
○北野メメ―　　浅田
　谷村　　―メ　増田○
　椎崎　　―　　石川
　才田　　―　　菊田
○田中　メ―　　胡
（龍雲は3年連続3度目の優勝）

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