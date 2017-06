県高校総体回顧〜記者座談会〜　混戦制し初の栄冠　女子ソフト・男子バド　全国上位に期待　陸上・空手

団体上位校一覧

第57回県高校総合体育大会は10日、熱戦の幕を閉じた。実施33競技に46校から8792人の高校生アスリートが参加し、大半の競技で夏のインターハイ切符を懸けて互いの力と技を競った。現地で取材した記者たちが、延べ6日間の戦いを振り返った。



―印象に残ったチームは。



A 混戦と言われたソフトボール女子を制した高松商。ノーシードだったが、準決勝で丸亀城西、決勝で3連覇を狙った高松南の両シードを破って初優勝した。絶対的な大黒柱はいないものの、攻守によくまとまっていた。



D 同様に混戦だったバドミントン男子団体は坂出工が初めての頂点に立った。地元・坂出市での開催で、詰めかけた大勢のOBや保護者と喜びを分かち合うシーンには思わず胸が熱くなった。



C 応援といえば、バスケットボール男子で13年ぶりに優勝した高松商も素晴らしかった。シード1位の尽誠を下した決勝は、得点を挙げるたびに大応援団が観客席から後押し。選手、指揮官ともに「応援が大きな力になった」と話していた。



F 弓道女子団体で34年ぶりの制覇を飾った志度。予選は7位と下位通過だったが、決勝トーナメントは選手たちの緊張もほぐれて普段通りの力を発揮しているように見え、勝ち上がるたびに勢いを増していた。



―全国常連校が意地を見せた競技も多かった。



B 柔道団体は高松商が男女そろって優勝。男子は今回、シード3位だったが5連覇し、女子も13連覇を飾った。ともに勝ち上がりは楽ではなかったが、最後は伝統の重みを力に変えてみせた。



E ソフトテニス女子団体は尽誠が声援を力に変えて13連覇。決勝は接戦になったが、最後は勝ちきった。惜しくも涙をのんだが、準優勝の高瀬をはじめ、ベスト4の善通寺一、高松商も地力をつけてきた印象がある。



C バレーボール男子は高松工が2年連続19度目のインターハイ切符を獲得。決勝は新人大会で敗れた多度津が相手だったが、雪辱への気持ちを全員で共有し、闘志があふれていた。エース松岡が序盤から足をつりかけながらも奮闘するなど、勝利への執念を感じた。



―インターハイで期待できる競技は。



A 陸上は出場権を懸けた四国選手権を翌週に控える段階だが、男女の棒高跳びと男子走り高跳びで優勝や表彰台が十分に狙える。特にインターハイ初実施となる女子棒高跳びは山地と田中(ともに観音寺一)が今季、切磋琢磨(せっさたくま)し、記録を伸ばしている。2人とも2年生。伸びしろは大きいし、夏の活躍を期待したい。



B 空手男子団体組手の高松中央は昨年、インターハイと国体少年で準優勝した主将崎山優ら年代別日本代表を4人擁する強力な布陣。春の全国選抜大会は「心の隙」(崎山優)を突かれて8強止まりだっただけに、技術と心をもう一度磨き直し、悲願の日本一を達成してほしい。



F ハンドボール女子の高松商は絶対的エースは不在で体も小柄。全国で楽に勝てる相手はいないだろう。ただ、昨年も前評判は高くない中で4強に食い込んだ。先輩の努力を知り、勝つ喜びを知っている今の選手たちも、何かをやってくれると期待してやまない。



A お家芸のカヌーはカヤックシングルの男子500メートルで安藤(坂出)、女子200メートルで平尾(同)が上位を狙える。毎年入賞者を出している競泳や、全国大会の経験豊富なテニス男子の佐々木(高松北)も有望だと思う。



C レスリング団体の多度津も力がある。春の全国選抜大会は8強。インターハイではさらに上位を目指してほしい。



(県高校総体取材班)