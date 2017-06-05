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’１７県高校総体第４日／セーリング　高松工３年ぶり頂点　女子　高松商は２７度目

2017/06/05 09:29

（高松市立競技場）
　【男子】
　▽FJ級最終成績　（1）高松工A（松本諒、森江勇哉）6・4点（2、1、1・4、1、1）（2）高松工B（蝉川、太田）11点（1、3、1、4、2）（3）高松A（村上、谷本）14点（3、2、3、2、4）
　▽420級最終成績　（1）高松工A（十河魁、山田開斗）7点（1、1、1、3、1）（2）高松商A（嶋野、藤村）10点（2、2、2、2、2）（3）高松B（岡田、間島）12点（3、4、1、1、3）
　▽シングルハンダー級最終成績　（1）冨永祐大（高松商）5点（1、1、1、1、1）（2）中村（香川高専高松）9点（2、2、2、1、2）＝以下なし
　▽総合　（1）高松工13・4点（2）高松商25点（3）高松26点
（高松工は3年ぶり23度目の優勝）

　【女子】
　▽FJ級最終成績　（1）高松商A（村上麻彩、米崎莉花）5点（1、1、1、1、1）（2）高松商B（島原、杉山）9点（1、2、2、2、2）（3）高松A（糸川、近藤）15・9点（3、3、3・1、3・8、3）
　▽420級最終成績　（1）高松商A（長岡叶子、森七海）5点（1、1、1、1、1）（2）高松一A（三木、上野、中西、秋山）9点（2、2、2、1、2）（3）高松商B（多田、林）13点（3、3、2、3、2）
　▽シングルハンダー級最終成績　（1）石田穂乃香（高松商）7点（1、2、1、2、1）（2）佐藤（高松）7点（1、1、2、1、2）（3）寺尾（香川高専高松）15点（3、3、3、3、3）＝1、2位は最終レースの成績による
　▽総合　（1）高松商10点（2）高松一34点（3）高松35・9点
（高松商は17年連続27度目の優勝）

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