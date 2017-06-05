’１７県高校総体第４日／柔道　高松商勢６階級制す

（県立武道館）

【男子個人】

▽60キロ級準決勝

兎子尾（高松商） 優勢 平井（坂出一）

藤沢（高松商） 優勢 山下（英明）

▽決勝

兎子尾 一本背負い投げ 藤沢

▽66キロ級準決勝

青山（香川高専高松） 優勢 大塚（観音寺一）

清積（尽誠） 一本背負い投げ 山下（尽誠）

▽決勝

清積 優勢 青山

▽73キロ級準決勝

大西（丸亀） 優勢 山口（坂出一）

川田（英明） 内股 谷本（高松商）

▽決勝

川田 優勢 大西

▽81キロ級準決勝

中橋（高松商） 内股 川原（尽誠）

三谷（高松商） 棄権勝ち 豊田（尽誠）

▽決勝

中橋 大外刈り 三谷

▽90キロ級準決勝

河野（高松商） 優勢 忍川（高松商）

蓬（高松商） 優勢 川南（坂出工）

▽決勝

河野 優勢 蓬

▽100キロ級準決勝

佐藤（坂出工） 支え釣り込み足 竹信（尽誠）

万藤（英明） 優勢 福岡（高松商）

▽決勝

佐藤 大内刈り 万藤

▽100キロ超級準決勝

山崎（坂出一） けさ固め 三宅（坂出一）

安本（英明） けさ固め 末安（坂出一）

▽決勝

山崎 優勢 安本



【女子個人】

▽48キロ級準決勝

兎子尾（高松商） 内股 冨田（三本松）

糸目（高松中央） 優勢 小野（尽誠）

▽決勝

兎子尾 送り襟絞め 糸目

▽52キロ級準決勝

岡村（高松中央） 大内刈り 赤川（高松中央）

佐藤（高松商） 上四方固め 多田（高松中央）

▽決勝

岡村 横四方固め 佐藤

▽57キロ級準決勝

芹井（高松中央） 優勢 山崎（志度）

須藤（坂出一） 反則勝ち 代（高松商）

▽決勝

須藤 優勢 芹井

▽63キロ級準決勝

難波（坂出一） 優勢 村井（志度）

吉田（志度） 内股 湯川（小豆島中央）

▽決勝

難波 内股 吉田

▽70キロ級1回戦

藤原（小豆島中央） 送り襟絞め 村井（高松商）

▽決勝

藤原 内股 尾崎（高松中央）

▽78キロ級決勝

古枝（高松商） 縦四方固め 多田（高松中央）

▽78キロ超級 （1）南原美咲（高松商）＝以下なし