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’１７県高校総体第４日／柔道　高松商勢６階級制す

2017/06/05 09:27

（県立武道館）
　【男子個人】
　▽60キロ級準決勝
兎子尾（高松商）　優勢　平井（坂出一）
藤沢（高松商）　優勢　山下（英明）
　▽決勝
兎子尾　一本背負い投げ　藤沢
　▽66キロ級準決勝
青山（香川高専高松）　優勢　大塚（観音寺一）
清積（尽誠）　一本背負い投げ　山下（尽誠）
　▽決勝
清積　優勢　青山
　▽73キロ級準決勝
大西（丸亀）　優勢　山口（坂出一）
川田（英明）　内股　谷本（高松商）
　▽決勝
川田　優勢　大西
　▽81キロ級準決勝
中橋（高松商）　内股　川原（尽誠）
三谷（高松商）　棄権勝ち　豊田（尽誠）
　▽決勝
中橋　大外刈り　三谷
　▽90キロ級準決勝
河野（高松商）　優勢　忍川（高松商）
蓬（高松商）　優勢　川南（坂出工）
　▽決勝
河野　優勢　蓬
　▽100キロ級準決勝
佐藤（坂出工）　支え釣り込み足　竹信（尽誠）
万藤（英明）　優勢　福岡（高松商）
　▽決勝
佐藤　大内刈り　万藤
　▽100キロ超級準決勝
山崎（坂出一）　けさ固め　三宅（坂出一）
安本（英明）　けさ固め　末安（坂出一）
　▽決勝
山崎　優勢　安本

　【女子個人】
　▽48キロ級準決勝
兎子尾（高松商）　内股　冨田（三本松）
糸目（高松中央）　優勢　小野（尽誠）
　▽決勝
兎子尾　送り襟絞め　糸目
　▽52キロ級準決勝
岡村（高松中央）　大内刈り　赤川（高松中央）
佐藤（高松商）　上四方固め　多田（高松中央）
　▽決勝
岡村　横四方固め　佐藤
　▽57キロ級準決勝
芹井（高松中央）　優勢　山崎（志度）
須藤（坂出一）　反則勝ち　代（高松商）
　▽決勝
須藤　優勢　芹井
　▽63キロ級準決勝
難波（坂出一）　優勢　村井（志度）
吉田（志度）　内股　湯川（小豆島中央）
　▽決勝
難波　内股　吉田
　▽70キロ級1回戦
藤原（小豆島中央）　送り襟絞め　村井（高松商）
　▽決勝
藤原　内股　尾崎（高松中央）
　▽78キロ級決勝
古枝（高松商）　縦四方固め　多田（高松中央）
　▽78キロ超級　（1）南原美咲（高松商）＝以下なし

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