’１７県高校総体第４日／柔道　高松商勢６階級制す

（県立武道館）
【男子個人】
▽60キロ級準決勝
兎子尾（高松商） 優勢 平井（坂出一）
藤沢（高松商） 優勢 山下（英明）
▽決勝
兎子尾 一本背負い投げ 藤沢
▽66キロ級準決勝
青山（香川高専高松） 優勢 大塚（観音寺一）
清積（尽誠） 一本背負い投げ 山下（尽誠）
▽決勝
清積 優勢 青山
▽73キロ級準決勝
大西（丸亀） 優勢 山口（坂出一）
川田（英明） 内股 谷本（高松商）
▽決勝
川田 優勢 大西
▽81キロ級準決勝
中橋（高松商） 内股 川原（尽誠）
三谷（高松商） 棄権勝ち 豊田（尽誠）
▽決勝
中橋 大外刈り 三谷
▽90キロ級準決勝
河野（高松商） 優勢 忍川（高松商）
蓬（高松商） 優勢 川南（坂出工）
▽決勝
河野 優勢 蓬
▽100キロ級準決勝
佐藤（坂出工） 支え釣り込み足 竹信（尽誠）
万藤（英明） 優勢 福岡（高松商）
▽決勝
佐藤 大内刈り 万藤
▽100キロ超級準決勝
山崎（坂出一） けさ固め 三宅（坂出一）
安本（英明） けさ固め 末安（坂出一）
▽決勝
山崎 優勢 安本
【女子個人】
▽48キロ級準決勝
兎子尾（高松商） 内股 冨田（三本松）
糸目（高松中央） 優勢 小野（尽誠）
▽決勝
兎子尾 送り襟絞め 糸目
▽52キロ級準決勝
岡村（高松中央） 大内刈り 赤川（高松中央）
佐藤（高松商） 上四方固め 多田（高松中央）
▽決勝
岡村 横四方固め 佐藤
▽57キロ級準決勝
芹井（高松中央） 優勢 山崎（志度）
須藤（坂出一） 反則勝ち 代（高松商）
▽決勝
須藤 優勢 芹井
▽63キロ級準決勝
難波（坂出一） 優勢 村井（志度）
吉田（志度） 内股 湯川（小豆島中央）
▽決勝
難波 内股 吉田
▽70キロ級1回戦
藤原（小豆島中央） 送り襟絞め 村井（高松商）
▽決勝
藤原 内股 尾崎（高松中央）
▽78キロ級決勝
古枝（高松商） 縦四方固め 多田（高松中央）
▽78キロ超級 （1）南原美咲（高松商）＝以下なし