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’１７県高校総体第４日／競泳　男子６種目で大会新

2017/06/05 09:24

（県立総合プール）
　【男子】
　▽100メートル自由形　（1）村上雅弥（坂出）52秒46＝大会新（予選で52秒40の大会新をマーク）（2）佐々木（高松工）54秒07（3）白川（多度津）54秒36
　▽400メートル自由形　（1）綾崇稀（丸亀）4分3秒86＝大会新（2）古安（高松工）4分15秒70（3）長尾（同）4分23秒66
　▽100メートル背泳ぎ　（1）細川公平（高松一）57秒87＝大会新（予選で57秒89の大会新をマーク）（2）湊谷（高松工）1分2秒31（3）三木（丸亀城西）1分2秒33
　▽100メートル平泳ぎ　（1）花車優（丸亀）1分2秒31＝大会新（2）阿部（高松工）1分6秒75（3）鎌野（英明）1分6秒92
　▽100メートルバタフライ　（1）岩田康雅（多度津）57秒41（2）林（高松東）58秒28（3）納田（高松工）58秒67
　▽200メートル個人メドレー　（1）納田泰輔（高松工）2分13秒67（2）国重（多度津）2分15秒27（3）小松（高松工）2分15秒67
　▽800メートルリレー　（1）高松工（古安、原、納田、佐々木）7分52秒79＝大会新（2）多度津8分6秒86（3）丸亀8分14秒82（第1泳者花車優は200メートル自由形で1分56秒65の大会新をマーク）
　▽400メートルメドレーリレー　（1）丸亀（稲尾、花車、綾、小田）3分58秒84（2）高松工（湊谷、阿部、原、佐々木）3分59秒83＝以上大会新（3）多度津4分4秒12
　▽総合　（1）高松工193点（2）多度津111点（3）丸亀90点
（高松工は3年連続31度目の優勝）

　【女子】
　▽100メートル自由形　（1）荻田朱理（坂出）58秒29（2）高嶋（善通寺一）58秒71（3）高田（高松工）1分2秒84
　▽400メートル自由形　（1）藤井愛依里（高松桜井）4分30秒44（2）安藤（高松工）4分33秒20（3）清水（高松西）4分54秒40
　▽100メートル背泳ぎ　（1）堀あずみ（高松一）1分6秒68（2）富野（高松桜井）1分8秒03（3）亀山（善通寺一）1分18秒09
　▽100メートル平泳ぎ　（1）大井孝菜（香川中央）1分15秒75（2）中名（高松桜井）1分17秒57（3）小松（同）1分17秒86
　▽100メートルバタフライ　（1）向畑亜美（坂出）1分3秒24（2）藤川（観音寺総合）1分3秒55（3）矢野（同）1分8秒32
　▽200メートル個人メドレー　（1）前川紗佑（観音寺総合）2分24秒29（2）大高（高松中央）2分34秒60（3）好川（観音寺総合）2分36秒10
　▽400メートルメドレーリレー　（1）高松桜井（富野、中名、小松、藤井）4分34秒37（2）観音寺総合4分38秒75（3）高松西5分25秒30
　▽総合　（1）高松桜井100点（2）観音寺総合85点（3）高松工75点
（高松桜井は3年連続3度目の優勝）

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