’１７県高校総体第４日／陸上　山地（観音寺一）四国高校新　女子棒高

（Pikaraスタジアム）

【男子】

▽100メートル （1）野上翼（四学香川西）10秒72（2）木村（高松）10秒78（3）豊嶋（四学香川西）10秒90（4）藤田（高松）（5）中井（善通寺一）（6）森田（高松一）

▽400メートル障害 （1）出原聡磨（香川中央）54秒25（2）馬出（四学香川西）55秒43（3）三谷（高瀬）55秒68（4）横関（琴平）（5）寺尾（高松北）（6）大田（善通寺一）

▽3000メートル障害 （1）藤原有紀人（尽誠）9分43秒89（2）松岡（同）9分44秒17（3）木村（小豆島中央）9分46秒10（4）宮崎（尽誠）（5）真砂（小豆島中央）（6）井上（高松東）

▽走り高跳び （1）片野雄太（観音寺一）2メートル05（2）吉川（四学香川西）1メートル93（3）板東（高松工）1メートル87（4）米谷（観音寺一）（4）鈴木（高松工）（6）岡田（同）

▽砲丸投げ （1）吉田健吾（観音寺総合）14メートル31（2）山本（四学香川西）13メートル56（3）小林（同）13メートル13（4）蔭山（観音寺総合）（5）近藤（英明）（6）熊谷（観音寺一）

▽円盤投げ （1）山本真也（四学香川西）41メートル62（2）吉田（観音寺総合）40メートル41（3）近藤（英明）36メートル47（4）蔭山（観音寺総合）（5）熊谷（観音寺一）（6）綾野（坂出）



【女子】

▽100メートル （1）神田響（四学香川西）12秒30（2）樫村（高松東）12秒53（3）酒井（四学香川西）12秒56（4）榎本（同）（5）森（高松）（6）三好（高松西）

▽800メートル （1）大谷百香（高松）2分20秒47（2）田中（高松工）2分20秒49（3）寺脇（四学香川西）2分21秒51（4）三好（丸亀）（5）本田（四学香川西）（6）多田（高松北）

▽400メートル障害 （1）成行真実（丸亀）1分4秒87（2）池田（四学香川西）1分7秒96（3）戸城（高松桜井）1分10秒01（4）伊沢（高松一）（5）山本（観音寺一）（6）福井（高松）

▽走り高跳び （1）開梨世奈（高松工）1メートル60（2）高橋（同）1メートル60（3）岩本（四学香川西）1メートル57（4）白石（高松商）（4）長嶺（観音寺一）（6）久保（高松商）

▽棒高跳び （1）山地里奈（観音寺一）3メートル91＝四国高校新（2）田中（同）3メートル70（3）増田（高瀬）3メートル40（4）丹下（観音寺一）（5）金子（香川高専詫間）（6）橘（高松商）

▽やり投げ （1）石井澪（農経）43メートル40（2）増田（高瀬）35メートル81（3）大久保（香川中央）34メートル99（4）山下（高松工）（5）日下（小豆島中央）（6）桑田（高松桜井）

▽七種競技 （1）田尾菫（高瀬）3866点（2）坂本（四学香川西）3717点（3）日下（小豆島中央）3342点（4）宮本（高松一）（5）浜田（同）（6）長嶺（観音寺一）