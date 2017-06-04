’１７県高校総体第３日／セーリング

（高松市立競技場）

○…5レースまでの暫定順位。得点は最も悪い得点を除外した4レースの合計。

▽男子FJ級 （1）高松工A（松本、森江）5・4点（2、1、1・4、1）（2）高松工B（蝉川、太田）9点（1、3、1、4）（3）高松A（村上、谷本）10点（3、2、3、2）

▽同420級 （1）高松工A（十河、山田）6点（1、1、1、3）（2）高松商A（嶋野、藤村）8点（2、2、2、2）（3）高松B（岡田、間島）9点（3、4、1、1）

▽同シングルハンダー級 （1）冨永祐大（高松商）4点（1、1、1、1）（2）中村（香川高専高松）7点（2、2、2、1）＝以下なし



▽女子FJ級 （1）高松商A（村川、米崎）4点（1、1、1、1）（2）高松商B（島原、杉山）7点（1、2、2、2）（3）高松A（糸川、近藤）12・9点（3、3、3・1、3・8）

▽同420級 （1）高松商A（長岡、森）4点（1、1、1、1）（2）高松一A（三木、上野、中西、秋山）7点（2、2、1、2）（3）高松商B（多田、林）11点（3、3、2、3）

▽同シングルハンダー級 （1）佐藤陽渚（高松）5点（1、1、2、1）（2）石田（高松商）6点（1、2、1、2）（3）寺尾（香川高専高松）12点（3、3、3、3）