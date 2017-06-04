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’１７県高校総体第３日／少林寺拳法　禅林学園２連覇　女子は坂出一Ｖ１４

2017/06/04 09:38

（多度津町民体育館）
　【男子】
　▽団体演武　（1）禅林学園（阿蘓品祐、鶴保、加地、松本、東、横井、小向、阿蘓品響）266点（2）坂出一261点（3）多度津253点
　▽単独演武　（1）松本輝（禅林学園）267点（2）出井（坂出工）262点（3）高橋（観音寺一）259点
　▽規定単独演武　（1）大藤闘輝（多度津）253点（2）松岡（藤井）251点（3）石川（観音寺総合）251点＝2、3位は技術度の差による
　▽組演武　（1）大西千匡・谷龍一（坂出商）546点（2）阿蘓品・鶴保（禅林学園）535点（3）赤瀬・今川（観音寺総合）513点
　▽規定組演武　（1）井下侑祐・中上陽人（藤井）243点＝以下なし
　▽総合　（1）禅林学園30点（2）藤井21点（3）多度津15点
（禅林学園は2年連続2度目の優勝）

　【女子】
　▽団体演武　（1）坂出一（香川、尾崎、堀家、山野、小川、高畑）256点＝以下なし
　▽単独演武　（1）山田紫園（高松南）269点（2）香川（坂出一）259点（3）遠藤（禅林学園）258点
　▽規定単独演武　（1）石塚真麗（禅林学園）253点（2）山野（坂出一）250点（3）加島（禅林学園）250点＝2、3位は技術度の差による
　▽組演武　（1）尾崎碧・堀家美穂（坂出一）511点（2）杉山・礒野（観音寺総合）494点＝以下なし
　▽規定組演武　（1）小川蘭・高畑佳菜実（坂出一）249点＝以下なし
　▽総合　（1）坂出一44点（2）禅林学園20点（3）高松南10点
（坂出一は14年連続18度目の優勝）

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