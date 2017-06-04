’１７県高校総体第３日／重量挙げ　多度津２７年連続Ｖ

（多度津高）

【男子】

▽53キロ級 （1）東遼也（多度津）183キロ（スナッチ85、ジャーク98）（2）山本（香川中央）141キロ（3）小池（多度津）112キロ

▽56キロ級 （1）加藤芳崇（香川中央）202キロ（90、112）（2）森田（同）169キロ（3）為実（多度津）166キロ

▽62キロ級 （1）紀伊竜馬（多度津）198キロ（88、110）（2）谷（同）181キロ（3）寺井（香川中央）171キロ

▽69キロ級 （1）渡辺純大（香川中央）215キロ（102、113）（2）上松（多度津）210キロ（3）堤（同）178キロ

▽77キロ級 （1）北原脩士（多度津）202キロ（94、108）（2）亀井（同）197キロ（3）横山（同）187キロ

▽85キロ級 （1）石川司（多度津）175キロ（80、95）（2）上畠（香川中央）144キロ＝以下なし

▽94キロ級 （1）太田拓磨（香川中央）240キロ（110、130）＝以下なし

▽団体総合 （1）多度津32点（2）香川中央26点＝以下なし

（多度津は27年連続27度目の優勝）



【女子】

▽48キロ級 （1）花城朱音（丸亀）105キロ（スナッチ47、ジャーク58）（2）吉田（香川中央）84キロ＝以下なし

▽53キロ級 （1）元木咲和（多度津）118キロ（51、67）（2）藤田（同）116キロ（3）細井（香川中央）114キロ

▽58キロ級 （1）久保遥香（香川中央）122キロ（55、67）（2）元木（多度津）77キロ＝以下なし

▽69キロ級 （1）田中美奈（香川中央）108キロ（48、60）＝以下なし

▽75キロ級 （1）北脇歩（多度津）145キロ（65、80）＝以下なし

▽75キロ超級 （1）宮脇楓花（多度津）91キロ（40、51）＝以下なし