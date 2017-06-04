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’１７県高校総体第３日／バスケットボール　女子８強決定

2017/06/04 09:33

（高松高ほか）
　▽男子1回戦　高松桜井84―57坂出一　高松一136―24笠田　三木94―59小豆島中央　香川誠陵73―38琴平
　▽2回戦　丸亀206―16坂出商　香川中央82―34寒川　高松中央111―28高松東　観音寺総合80―67津田　丸亀城西69―41香川高専詫間　観音寺一81―44志度　香川高専高松70―48高瀬　高松工88―31高松桜井　善通寺一50―48高松北　高松79―49高松一　尽誠154―47三木　高松商148―21香川誠陵　多度津129―26英明　坂出100―61高松西　高松南83―54藤井　三本松106―27大手前高松

　▽女子1回戦　坂出商89―43観音寺一　高松82―32三本松　坂出76―46高松桜井　高松西108―16高松工　高松北73―47高松中央　飯山78―53津田　観音寺総合56―44小豆島中央　高松商124―12大手前高松　丸亀城西108―40笠田　香川中央51―45三木　善通寺一46―27高松東
　▽2回戦　高松一97―27坂出商　高松54―53坂出　丸亀96―36高松西　高松南91―39高松北　英明145―23飯山　高松商103―23観音寺総合　丸亀城西100―24香川中央　高瀬129―20善通寺一

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