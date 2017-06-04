’１７県高校総体第３日／バスケットボール　女子８強決定

（高松高ほか）

▽男子1回戦 高松桜井84―57坂出一 高松一136―24笠田 三木94―59小豆島中央 香川誠陵73―38琴平

▽2回戦 丸亀206―16坂出商 香川中央82―34寒川 高松中央111―28高松東 観音寺総合80―67津田 丸亀城西69―41香川高専詫間 観音寺一81―44志度 香川高専高松70―48高瀬 高松工88―31高松桜井 善通寺一50―48高松北 高松79―49高松一 尽誠154―47三木 高松商148―21香川誠陵 多度津129―26英明 坂出100―61高松西 高松南83―54藤井 三本松106―27大手前高松



▽女子1回戦 坂出商89―43観音寺一 高松82―32三本松 坂出76―46高松桜井 高松西108―16高松工 高松北73―47高松中央 飯山78―53津田 観音寺総合56―44小豆島中央 高松商124―12大手前高松 丸亀城西108―40笠田 香川中央51―45三木 善通寺一46―27高松東

▽2回戦 高松一97―27坂出商 高松54―53坂出 丸亀96―36高松西 高松南91―39高松北 英明145―23飯山 高松商103―23観音寺総合 丸亀城西100―24香川中央 高瀬129―20善通寺一