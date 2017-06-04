’１７県高校総体第３日／体操　男子・高松北　女子・高松中央　Ｖ２

（藤井高）

【男子】

▽団体 （1）高松北（尾松、三浦、今川雅、和田）218・60点（2）藤井209・25点＝以下なし

（高松北は2年連続8度目の優勝）

▽個人総合 （1）尾松拓哉（高松北）75・60点（2）深沢（藤井）71・20点（3）和田（高松北）70・60点

▽種目別床運動 （1）和田拓海（高松北）12・90点（2）尾松（同）12・85点（3）藤田（藤井）12・15点▽あん馬 （1）深沢佑樹（藤井）12・20点（2）尾松（高松北）12・00点（3）今川雅（同）11・75点▽つり輪 （1）尾松拓哉（高松北）12・20点（2）三浦（同）12・10点（3）深沢（藤井）12・00点▽跳馬 （1）尾松拓哉（高松北）13・50点（2）和田（同）12・70点（3）藤田（藤井）12・60点▽平行棒 （1）尾松拓哉（高松北）12・30点（2）三浦（同）11・60点（3）酒匂（藤井）11・50点▽鉄棒 （1）尾松拓哉（高松北）12・75点（2）三浦（同）12・00点（3）和田（同）11・95点



【女子】

▽団体 （1）高松中央（加藤、田村、大無田、鈴木）140・20点（2）高松北134・25点（3）藤井114・00点

（高松中央は2年連続27度目の優勝）

▽個人総合 （1）田村吏菜（高松中央）46・80点（2）加藤（同）46・70点（3）神野（高松北）45・85点

▽種目別跳馬 （1）田村吏菜（高松中央）12・70点（2）神野（高松北）12・60点（3）加藤（高松中央）12・05点▽段違い平行棒 （1）大無田結（高松中央）11・75点（2）加藤（同）11・15点（3）神野（高松北）10・95点▽平均台 （1）田村吏菜（高松中央）12・55点（2）河野（高松北）12・15点（3）相田（高松中央）11・90点▽床運動 （1）大無田結（高松中央）12・10点（2）加藤（同）12・00点（2）田村（同）12・00点