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’１７県高校総体第３日／競泳　綾（丸亀）県高校新で制す　男子２００自

2017/06/04 09:32

（県立総合プール）
　【男子】
　▽50メートル自由形　（1）村上雅弥（坂出）23秒83＝大会新（2）原（高松工）24秒82（3）山中（高松桜井）25秒35
　▽200メートル自由形　（1）綾崇稀（丸亀）1分54秒53（2）佐々木龍吾（高松工）1分54秒98＝以上県高校新、大会新（3）古安歓地（同）1分56秒34＝大会新
　▽1500メートル自由形　（1）片山慎之助（高松工）16分57秒39（2）長尾（同）17分10秒49（3）小田（丸亀）17分42秒93
　▽200メートル背泳ぎ　（1）細川公平（高松一）2分10秒94（2）湊谷（高松工）2分15秒68（3）三木（丸亀城西）2分16秒57
　▽200メートルバタフライ　（1）岩田康雅（多度津）2分6秒69（2）林（高松東）2分8秒26（3）越智（高松工）2分9秒66
　▽200メートル平泳ぎ　（1）花車優（丸亀）2分13秒54＝大会新（2）阿部（高松工）2分24秒28（3）北（同）2分26秒10
　▽400メートル個人メドレー　（1）国重輝樹（多度津）4分46秒60（2）小松（高松工）4分47秒09（3）村上（多度津）4分58秒36
　▽400メートルリレー　（1）高松工（古安、佐々木、納田、原）3分36秒37＝大会新（2）丸亀3分41秒49（3）多度津3分41秒84

　【女子】
　▽50メートル自由形　（1）高嶋ひなの（善通寺一）27秒25（2）高田（高松工）29秒16（3）徳田（高松）29秒56
　▽200メートル自由形　（1）荻田朱理（坂出）2分6秒26＝大会新（2）前川（観音寺総合）2分7秒51（3）藤井（高松桜井）2分9秒40
　▽800メートル自由形　（1）安藤梨沙（高松工）9分18秒01（2）伊丹（同）9分33秒26（3）浜田（高松桜井）10分21秒20
　▽200メートル背泳ぎ　（1）堀あずみ（高松一）2分21秒20（2）富野（高松桜井）2分24秒03（3）伊丹（高松工）2分25秒62
　▽200メートルバタフライ　（1）藤川亜未（観音寺総合）2分21秒00（2）向畑（坂出）2分22秒60（3）矢野（観音寺総合）2分40秒24
　▽200メートル平泳ぎ　（1）小松千紘（高松桜井）2分44秒57（2）中名（同）2分53秒85（3）井上（高松西）2分54秒56
　▽400メートル個人メドレー　（1）大井孝菜（香川中央）5分19秒41（2）好川（観音寺総合）5分26秒28（3）大高（高松中央）5分27秒33
　▽400メートルリレー　（1）観音寺総合（藤川、前川、矢野、好川）4分9秒79（2）高松工4分12秒80（3）高松桜井4分16秒77

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