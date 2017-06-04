’１７県高校総体第３日／陸上　小林（四学香川西）県高校新Ｖ　男子ハンマー

（Pikaraスタジアム）

【男子】

▽400メートル （1）出原聡磨（香川中央）50秒11（2）松本（四学香川西）50秒55（3）八木（小豆島中央）50秒84（4）横関（琴平）（5）松下（高松北）（6）石田（四学香川西）

▽1500メートル （1）樋口賢太郎（尽誠）3分59秒96（2）井下（同）4分0秒60（3）向井（小豆島中央）4分5秒50（4）西（高松工）（5）藤沢（英明）（6）篠原（尽誠）

▽110メートル障害 （1）西村亮太（四学香川西）14秒91（2）山下（善通寺一）14秒93（3）乙武（高松北）14秒97（4）馬出（四学香川西）（5）神原（高瀬）（6）伊藤（英明）

▽5000メートル競歩 （1）湯川宗志（小豆島中央）22分50秒54＝大会新（2）岡阪（善通寺一）26分14秒39（3）大石（小豆島中央）28分8秒38（4）大西（尽誠）（5）奥田（小豆島中央）＝以下なし

▽400メートルリレー （1）四学香川西（田原、豊嶋、野上、宮内）41秒00＝大会新（2）高松41秒96（3）善通寺一42秒41（4）高瀬（5）英明（6）高松北

▽棒高跳び （1）森田凌世（高松一）4メートル90（2）石川（観音寺一）4メートル80（3）森（観音寺総合）4メートル80（3）山木（同）4メートル80（5）大西（観音寺一）（6）矢野（四学香川西）

▽走り幅跳び （1）森沢直人（英明）7メートル32（2）村上（高瀬）6メートル95（3）加地（観音寺総合）6メートル68＝以上追い風参考（4）石川（高松工）（5）大西（善通寺一）（6）三宅（観音寺一）

▽ハンマー投げ （1）小林幸信（四学香川西）59メートル62＝県高校新、大会新（2）蔭山（観音寺総合）48メートル31（3）北井（笠田）40メートル48（4）藤田（坂出商）（5）前川（高瀬）（6）石原（善通寺一）



【女子】

▽400メートル （1）吉田果穂（四学香川西）58秒36（2）本田（丸亀）59秒19（3）森（高松）59秒29（4）吉識（四学香川西）（5）柴田（同）（6）川田（高松工）

▽1500メートル （1）本條菜奈子（四学香川西）4分42秒65（2）橋本（同）4分45秒16（3）柏木（同）4分47秒46（4）大庭（高松工）（5）西前（同）（6）岡田（小豆島中央）

▽5000メートル競歩 （1）森本紗彗（高松工）25分38秒41＝大会新（2）奥（小豆島中央）27分7秒70（3）三木（同）27分10秒82（4）大西（高松）（5）岡（高松工）＝以下なし

▽400メートルリレー （1）四学香川西（榎本、吉田、酒井、神田）47秒41（予選で47秒34の県高校タイ、大会新をマーク）（2）丸亀49秒48（3）高松50秒08（4）高松西（5）高松工（6）高松一

▽走り幅跳び （1）榎本樹羅（四学香川西）5メートル61＝追い風参考（2）斎藤（善通寺一）5メートル59（3）中西（観音寺一）5メートル43＝追い風参考（4）神前（高松商）（5）武市（高松北）（6）本田（丸亀）

▽円盤投げ （1）石井澪（農経）33メートル96（2）山本（四学香川西）32メートル85（3）川端（観音寺総合）30メートル15（4）喜田（高瀬）（5）竹内（四学香川西）（6）藤原（小豆島中央）

▽ハンマー投げ （1）石井澪（農経）44メートル68（2）阪倉（小豆島中央）33メートル19（3）山本（四学香川西）31メートル84（4）櫃本（坂出商）（5）吉川（四学香川西）（6）白井（笠田）