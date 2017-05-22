ＪＲ四国が４戦全勝で１位通過　都市対抗野球四国予選

社会人野球の都市対抗四国予選第5日は21日、観音寺市総合運動公園野球場で1次予選の残り2試合を行った。県勢のJR四国（高松市）は徳島野球倶楽部（徳島市）に9―2の八回コールドで快勝し、4戦全勝で1位通過した。アークバリア（高松市）は2勝2敗の3位。



JR四国は1点リードの六回、篠原（高松商高出）の左翼への2点二塁打と森山（英明高出）の右前適時打で3点。その後も追加点を奪い、投げては5人の継投で相手の反撃を2点に抑えた。



2次予選（トーナメント方式）は6月3、4の両日、丸亀市金倉町の四国Cスタ丸亀であり、3日は午前10時からJR四国―松山フェニックス（松山市）、午後1時から四国銀行（高知市）―アークバリアの1回戦を実施。勝者が4日午後1時からの決勝に進み、勝てば本大会（7月14日から12日間・東京ドーム）出場権を獲得する。



▽1次リーグ

徳島野球倶楽部（徳島市）

01000010―2

10010322x―9

JR四国（高松市）

（八回コールド）

（徳）宮繁、宍戸、山本―渡辺（J）谷川、畠山、松田、上野、田内―岡田、小林

▽三塁打 篠原（J）▽二塁打 鈴木慎、渡辺（以上徳）篠原、小林（以上J）



四国銀行（高知市）

102000202―7

000000005―5

松山フェニックス（松山市）

（四）亀岡、菊池大、岸本―国沢（松）松井、西岡―喜井

▽本塁打 柴田（四）

▽二塁打 喜井（松）

▽順位 （1）JR四国4勝（2）四国銀行3勝1敗（3）アークバリア2勝2敗（4）松山フェニックス1勝3敗（5）徳島野球倶楽部4敗