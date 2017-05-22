崎山優（高松中央高）制す　女子は田中（高松中央高）組手個人少年有段　四国新聞社杯県空手道

空手道の四国新聞社杯県選手権は21日、高松市総合体育館で男女年代別に分かれて組手、形の団体と個人戦を行った。組手の個人少年有段は、男子が崎山優成（高松中央高）、女子は田中良菜（同）が頂点に立った。



小学の部は各種目の原則上位2選手が全日本少年少女選手権（8月5、6日・東京）の出場権を得た。中学も2位までが全国中学生選手権（8月18〜20日・山梨）の切符を獲得した。（記録は団体と個人決勝）



…組 手…

【男子団体】

▽中学1回戦 国分寺2―1山田

▽準決勝

大野原 3―0 国分寺

一宮 1―1 三豊

内容勝ち

▽3位決定戦

三豊 2―0 国分寺

▽決勝

大野原 2―1 一宮



【男子個人】

▽成年軽量級

梶村（日新館本部） 2―0 山下（日新館本部）

▽同中量級 （1）鎌田瑛伍（日新館本部）＝以下なし

▽同重量級

小野（和道会西讃） 6―3 北林（日新館綾川）

▽同有級

村尾（香川大） 8―0 福武（香川大）

▽少年有段

崎山優（高松中央高） 5―1 梶村（高松中央高）

▽同有級

大西（修験館多聞塾） 4―0 村上（修験館多聞塾）

▽中学

金地（白鳥） 3―1 藤田（志度）

▽小学6年

岩部（和道会大川） 1―0 日下（日新館本部）

▽同5年

佐藤（日新館本部） 4―1 甲斐（日新館本部）

▽同4年

大広（大野原ク） 7―1 白丸（日新館香川）

▽同3年

甲斐（日新館本部） 5―1 岡田（和道会大川）

▽同2年

山崎（谷派佐藤道場） 3―1 河田（谷派佐藤道場）

▽同1年

河端（日新館本部） 3―1 黒川（日新館仏生山）

▽幼児

矢野（義心舘香川） 6―4 工藤（義照舘本部）

▽マスターズ2部

藤岡（修験館多聞塾） 4―0 堀（義照舘本部）



【女子団体】

▽中学決勝

三豊 3―0 山田

【女子個人】

▽成年

模利（日新館本部） 3―3先 取 平石（日新館本部）

▽同有級 （1）随行香穂里（香川大）＝以下なし

▽少年有段

田中（高松中央高） 3―1 定森花（高松中央高）

▽同有級

鎌倉（日新館仏生山） 6―4 三宅（日新館仏生山）

▽中学

崎山（桜町） 6―0 日下（志度）

▽小学6年

真鍋（谷派佐藤道場） 4―4先 取 牟礼（谷派佐藤道場）

▽同5年

崎山（日新館本部） 2―1 河端（日新館本部）

▽同4年

礒野（和道会西讃） 7―4 山田（日新館本部）

▽同3年

中山（谷派佐藤道場） 6―0 森本（修交会牟礼）

▽同2年

西岡（和道会大川） 6―0 近藤（日新館仏生山）

▽同1年

大森（和道会大川） 4―3 佐藤（日新館仏生山）

▽幼児

吉田（錬成館） 6―0 藤田（日新館綾川）

▽マスターズ1部

山地（日新館本部） 11―1 十河（日新館本部）



… 形 …

【男子団体】

▽中学 （1）桜町＝以下なし



【男子個人】

▽少年有段

山本（高松中央高） 5―0 江原（高松中央高）

▽中学

川西（丸亀南） 5―0 十河（高松一）

▽小学6年

橋本（協会白鳥） 4―1 松本（錬成館）

▽同5年

佐藤（日新館本部） 4―1 大森（和道会大川）

▽同4年

吉田（錬成館） 5―0 宮武（錬成館）

▽同3年

岡田（和道会大川） 4―1 甲斐（日新館本部）

▽同2年

宇野（谷派佐藤道場） 5―0 山崎（谷派佐藤道場）

▽同1年

河野（谷派佐藤道場） 4―1 河端（日新館本部）

▽幼児

沖（日新館本部） 5―0 植松（日新館仏生山）

▽マスターズ1部

久保（修験館本部） 4―1 藤岡（修験館多聞塾）

▽同2部 （1）岩本正博（修験館多聞塾）＝以下なし



【女子団体】

▽中学 （1）多度津＝以下なし



【女子個人】

▽成年有段

国広（修験館多聞塾） 4―1 竹中（日新館本部）

▽少年有段

川根（和道会香川） 5―0 近藤（日新館仏生山）

▽同有級

秋山（修験館多聞塾） 5―0 浅田（修験館多聞塾）

▽中学

吉野（牟礼） 5―0 山田（牟礼）

▽小学6年

十河（日新館本部） 4―1 牟礼（谷派佐藤道場）

▽同5年

崎山（日新館本部） 5―0 河端（日新館本部）

▽同4年

山田（日新館本部） 3―2 湯浅（修交会牟礼）

▽同3年

森本（修交会牟礼） 5―0 堂尾（日新館仏生山）

▽同2年

竹本（協会白鳥） 5―0 前田（修交会牟礼）

▽同1年

三木（日新館仏生山） 4―1 大森（和道会大川）

▽幼児

河田（谷派佐藤道場） 5―0 吉田（錬成館）

▽マスターズ2部

門井（修験館多聞塾） 5―0 岩本（修験館多聞塾）



「足が動かず」県総体へ反省 崎山優

「足が動かず、反応も鈍かった」。組手の少年有段男子決勝で同じ高松中央高の後輩、梶村を下した崎山優は表情を緩めず、優勝の喜びに浸ることはなかった。



決勝では要所で突きを決めて梶村を突き放した。盤石の試合運びに思えたが、この日は持ち味の手足の長さを生かした相手を寄せ付けない攻撃が十分に発揮できず、「相手を中に入れて技を出させてしまった」と反省の言葉が続いた。



昨年はインターハイ、国体ともに2位。その悔しさが胸に刻まれているのだろう。「きょうの調子では全国で優勝するのは難しい。体力面も鍛えて完璧な組手ができるように頑張りたい」と目前に迫った県総体、その先の大舞台を見据えた。