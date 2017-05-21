陸上　県中学校記録会　記録

（20日・Pikaraスタジアム）

【男子】

▽100メートル （1）中村匡（観音寺中部）11秒20（2）高嶋（紫雲）11秒32（3）福崎（桜町）11秒57

▽同1年 （1）篠原佳樹（大野原）12秒53（2）塩渕（香川一）12秒66（3）辻松（丸亀南）12秒72

▽200メートル （1）小出健太（大野原）22秒75（2）中村（観音寺中部）22秒84（3）藤田（三野津）23秒35

▽400メートル （1）古市禅（三木）54秒42（2）森川（観音寺）54秒97（3）西村（丸亀南）55秒58

▽1500メートル （1）前川尚紀（高瀬）4分25秒57（2）村角（小豆島）4分25秒63（3）山本（国分寺）4分30秒53

▽同1年 （1）石川優真（大野原）4分49秒23（2）有住（国分寺）4分57秒54（3）榑谷（紫雲）5分3秒53

▽110メートル障害 （1）安藤成那（三野津）15秒82（2）藤田（紫雲）16秒85（3）斉藤（豊浜）17秒09

▽400メートルリレー （1）観音寺中部（杉山、長原、安藤、中村）45秒16（2）大野原45秒78（3）三野津45秒80

▽走り高跳び （1）利国碧（山田）1メートル85（2）板東（木太）1メートル82（3）市村（高松一）1メートル60

▽棒高跳び （1）安藤正紀（観音寺中部）4メートル20（2）松本（付属高松）4メートル00（3）黒田（高瀬）3メートル80

▽走り幅跳び （1）長尾太道（付属坂出）6メートル24（2）曽我（豊浜）6メートル07＝追い風参考（3）井内（国分寺）5メートル84＝追い風参考

▽同1年 （1）角野晃誠（宇多津）5メートル02（2）井戸（高瀬）4メートル90（3）吉川（龍雲）4メートル70

▽砲丸投げ （1）白川翔也（大野原）12メートル22（2）白石（豊浜）10メートル67（3）越智（三豊）9メートル76



【女子】

▽100メートル （1）井田菜々香（太田）12秒74（2）横山（国分寺）12秒79（3）郷田（高瀬）12秒85

▽同1年 （1）渡辺愛（龍雲）13秒56（2）石川（三野津）14秒06（3）今井（大野原）14秒07

▽200メートル （1）井田菜々香（太田）26秒77（2）大山（香川一）27秒32（3）藤村（観音寺中部）27秒60

▽800メートル （1）種田涼花（木太）2分25秒13（2）三井（同）2分27秒22（3）福元（小豆島）2分31秒32

▽1500メートル （1）福元茉祐（小豆島）5分0秒52（2）種田（木太）5分1秒29（3）橋本（三豊）5分14秒81

▽同1年 （1）中野ひかる（大野原）5分22秒87（2）三崎（山田）5分32秒85（3）山西（三木）5分35秒09

▽100メートル障害 （1）中上友紀乃（三豊）15秒31（2）瀬間（大手前）15秒45（3）斉藤（桜町）15秒84

▽400メートルリレー （1）観音寺中部（伊瀬真、伊瀬百、藤村、山地）51秒19（2）国分寺51秒65（3）龍雲52秒24

▽走り高跳び （1）岡田彩奈（三木）1メートル45（2）多田（観音寺中部）1メートル45（3）林（詫間）1メートル40

▽棒高跳び （1）中村優希（大野原）2メートル90（2）大西（同）2メートル50（3）三谷（観音寺）2メートル50

▽走り幅跳び （1）山地紗弥香（観音寺中部）5メートル39＝追い風参考（2）岡田（国分寺）4メートル76（3）川端（協和）4メートル66

▽同1年 （1）坂口雛詩（丸亀東）4メートル36（2）広瀬（国分寺）4メートル27＝追い風参考（3）平野（丸亀東）4メートル22

▽砲丸投げ （1）坂上蒼奈（紫雲）9メートル45（2）谷川（桜町）9メートル24（3）松下（高松一）9メートル15