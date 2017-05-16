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ＯＬＩＶＥ制す　全日本クラブソフト四国予選

2017/05/16 09:38

　ソフトボールの全日本クラブ選手権四国予選は14日、愛媛県八幡浜市民スポーツパークなどに各県代表の男子4、女子3チームが出場してあり、県勢は女子のOLIVEが優勝し、全国大会（7月21〜24日・群馬）の出場権を獲得した。

　OLIVEはリーグ戦で、初戦はアイクラブ（愛媛）に3―4で惜敗したが、第2戦の多聞クラブ（高知）に9―2で快勝。3チームが1勝1敗で並んだ結果、得失点差により1位となった。

　男子の川岡体協は第1代表決定戦1回戦で愛媛ウエストに3―10で敗戦。敗者復活戦は徳島ISクラブに6―2で勝利したが、第2代表決定戦で高知下田クラブに1―2で惜敗し、全国切符を逃した。

　▽男子第1代表決定戦1回戦　高知下田ク4―1徳島ISク　愛媛ウエスト10―3川岡体協

　▽第1代表決定戦
愛媛ウエスト　10―0　高知下田ク
　▽敗者復活戦　川岡体協6―2徳島ISク

　▽第2代表決定戦
高知下田ク2000000―2
川岡体協　0000001―1
（高）杉本達、永野―三石（川）町田―栗尾
▽本塁打　杉本竜（高）政平（川）
▽三塁打　永野（高）▽二塁打　杉本竜（高）

　▽女子リーグ
多聞ク（高知）　6―4　アイク（愛媛）
アイク　4−3　OLIVE
OLIVE　9−2　多聞ク
　▽順位　（1）OLIVE1勝1敗（2）アイク1勝1敗（3）多聞ク1勝1敗＝同勝敗順位は得失点差による

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