ＯＬＩＶＥ制す　全日本クラブソフト四国予選

ソフトボールの全日本クラブ選手権四国予選は14日、愛媛県八幡浜市民スポーツパークなどに各県代表の男子4、女子3チームが出場してあり、県勢は女子のOLIVEが優勝し、全国大会（7月21〜24日・群馬）の出場権を獲得した。



OLIVEはリーグ戦で、初戦はアイクラブ（愛媛）に3―4で惜敗したが、第2戦の多聞クラブ（高知）に9―2で快勝。3チームが1勝1敗で並んだ結果、得失点差により1位となった。



男子の川岡体協は第1代表決定戦1回戦で愛媛ウエストに3―10で敗戦。敗者復活戦は徳島ISクラブに6―2で勝利したが、第2代表決定戦で高知下田クラブに1―2で惜敗し、全国切符を逃した。



▽男子第1代表決定戦1回戦 高知下田ク4―1徳島ISク 愛媛ウエスト10―3川岡体協



▽第1代表決定戦

愛媛ウエスト 10―0 高知下田ク

▽敗者復活戦 川岡体協6―2徳島ISク



▽第2代表決定戦

高知下田ク2000000―2

川岡体協 0000001―1

（高）杉本達、永野―三石（川）町田―栗尾

▽本塁打 杉本竜（高）政平（川）

▽三塁打 永野（高）▽二塁打 杉本竜（高）



▽女子リーグ

多聞ク（高知） 6―4 アイク（愛媛）

アイク 4−3 OLIVE

OLIVE 9−2 多聞ク

▽順位 （1）OLIVE1勝1敗（2）アイク1勝1敗（3）多聞ク1勝1敗＝同勝敗順位は得失点差による

