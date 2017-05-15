ヴィスポことひら勢　男子・坂東、女子・伊藤Ｖ　全日本卓球県予選

卓球の全日本選手権（ホープス・カブ・バンビの部）県予選は14日、丸亀市民体育館で男女の個人シングルスを行った。最高学年のホープス（小学5、6年）は、男子は坂東泰和（ヴィスポことひら）、女子は伊藤七海（同）が優勝した。各種目の上位2選手が、本大会（7月28〜30日・兵庫）の出場権を獲得した。



【男子シングルス】

▽ホープス決勝リーグ （1）坂東泰和（ヴィスポことひら）3勝（2）近石（卓球家Jr．）2勝1敗（3）片桐（ヴィスポことひら）1勝2敗（4）大西（卓球家Jr．）3敗



▽カブ決勝リーグ （1）杢村音於（あいはらスクール）3勝（2）大恵（卓球家Jr．）2勝1敗（3）豊島（同）1勝2敗（4）藤井（同）3敗



▽バンビ決勝リーグ （1）伊藤佑太（ヴィスポことひら）3勝（2）大江正（五峯ク）2勝1敗（3）藤井（卓球家Jr．）1勝2敗（4）大石（五峯ク）3敗



【女子シングルス】

▽ホープス決勝リーグ （1）伊藤七海（ヴィスポことひら）3勝（2）安藤（同）1勝2敗（3）三谷（同）1勝2敗（4）平塚（同）1勝2敗＝同勝敗順位は得失セット率による



▽カブ決勝リーグ （1）石井春朱（卓球家Jr．）3勝（2）樋口（同）2勝1敗（3）杢村（あいはらスクール）1勝2敗（4）中茂（多度津）3敗



▽バンビ決勝リーグ （1）堀口春陽（あいはらスクール）2勝（2）片桐（ヴィスポことひら）1勝1敗（3）中嶋（同）2敗