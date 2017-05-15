四学香川西高Ａ王者　４００リレー大会新　近県陸上カーニバル

陸上の近県カーニバル大会は14日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで男女47種目を行い、男子400メートルリレーは四学香川西高A（豊嶋、塩渕、野上、宮内）が41秒18の大会新で制した。



男子100メートル中学は小出健太（大野原）が11秒24で、同800メートルは樋口恵介（農経高）が1分56秒12で栄冠に輝いた。高校女子は山本怜奈（四学香川西高）が砲丸投げと円盤投げ、石井澪（農経高）がハンマー投げとやり投げの2冠に輝いた。



【男子】

▽100メートル （1）野上翼（四学香川西高）10秒82（2）塩渕（同）10秒91（3）宮内（同）10秒95

▽同中学 （1）小出健太（大野原）11秒24（2）杉本（高瀬）11秒89（3）八田（白峰）11秒91

▽400メートル （1）松本拓巳（四学香川西高）49秒97（2）時光（倉敷工高）50秒71（3）日隈（環太平洋大）51秒04

▽800メートル （1）樋口恵介（農経高）1分56秒12（2）喜田（観音寺総合高）1分56秒51（3）山崎（環太平洋大）1分56秒59

▽1500メートル （1）井下大誌（尽誠高）4分5秒61（2）篠原（同）4分6秒95（3）西（高松工高）4分7秒37

▽3000メートル中学 （1）森田一希（井村RC）9分32秒75（2）前川（高瀬）9分33秒91（3）大塚（吉備）9分38秒80

▽110メートル障害 （1）矢野吉昭（三観陸協）14秒71（2）小山（倉敷工高）15秒09（3）猪子（環太平洋大）15秒23

▽同中学 （1）八田晴生（白峰）15秒73（2）佐貫（倉敷東）16秒00（3）時沢（香和）17秒13

▽400メートル障害 （1）尾崎雄祐（広島大）53秒65（2）柴田（四学香川西高）57秒42（3）馬出（同）57秒46

▽400メートルリレー （1）四学香川西高A（豊嶋、塩渕、野上、宮内）41秒18＝大会新（2）四学香川西高C42秒18（3）四学香川西高B42秒39

▽同小学6年 （1）観音寺A（三谷、大西、増田、浦部）56秒28（2）大野原A57秒80（3）勝間58秒89

▽同小学5年 （1）常磐（石原、土井、牧野、好川）59秒62（2）柞田A1分1秒67（3）大野原A1分1秒97

▽走り高跳び高校 （1）片野雄太（観音寺一）1メートル94（2）吉川（四学香川西）1メートル91（3）秋山（同）1メートル80

▽同中学 （1）寺田浩人（豊浜）1メートル60（2）横内（同）1メートル55（3）三野（観音寺）1メートル55

▽棒高跳び高校 （1）石川祐介（観音寺一）4メートル80（2）森（観音寺総合）4メートル80（3）大西（観音寺一）4メートル70

▽同中学 （1）黒田翔貴弥（高瀬）3メートル80（2）石川（観音寺）3メートル60（3）石井（高瀬）3メートル20（3）森（観音寺）3メートル20

▽走り幅跳び高校 （1）村上詢太郎（高瀬）6メートル73＝追い風参考（2）石川（高松工）6メートル64（3）三宅（観音寺一）6メートル61

▽同中学 （1）長尾太道（付属坂出）6メートル61（2）曽我（豊浜）6メートル18＝以上追い風参考（3）長原（観音寺中部）5メートル52

▽三段跳び高校 （1）島田智成（四学香川西）14メートル02（2）加地（観音寺総合）12メートル84＝追い風参考（3）熊谷（同）12メートル53

▽砲丸投げ高校 （1）吉田健吾（観音寺総合）14メートル27（2）山本（四学香川西）12メートル53（3）芟薮（観音寺一）11メートル58

▽同中学 （1）白川翔也（大野原）12メートル05（2）白石（豊浜）10メートル56（3）越智（三豊）10メートル02

▽円盤投げ高校 （1）吉田健吾（観音寺総合）41メートル55（2）山本（四学香川西）40メートル06（3）熊谷（観音寺一）34メートル98

▽ハンマー投げ高校 （1）小林幸信（四学香川西）54メートル76（2）蔭山（観音寺総合）47メートル57（3）藤田（坂出商）39メートル38

▽やり投げ高校 （1）古津拓海（坂出一）55メートル42（2）大重（坂出商）53メートル73（3）篠原（観音寺一）50メートル13



【女子】

▽100メートル （1）神田響（四学香川西高）12秒30（2）吉田（同）12秒45（3）榎本（同）12秒54

▽同中学 （1）郷田ミカアンジェラ（高瀬）13秒15（2）藤村（観音寺中部）13秒18（3）久保田（三豊）13秒57

▽400メートル （1）加藤幸（環太平洋大）59秒89（2）谷村（同）1分0秒88（3）岩本（香川大）1分1秒89

▽800メートル （1）斉藤巴音（吉備中）2分19秒95（2）中山（倉敷中央高）2分24秒83（3）有富（吉備中）2分25秒43

▽1500メートル （1）本條菜奈子（四学香川西高）4分43秒47（2）橋本（同）4分48秒55（3）柏木（同）4分50秒30

▽100メートル障害 （1）池田莉子（四学香川西高）14秒86（2）溝口（岡山商大付高）16秒43（3）徳住（観音寺一高）17秒28

▽同中学 （1）古屋敦子（総社ウィング）15秒31（2）頓宮（吉備）15秒85（3）中上（三豊）15秒62

▽400メートル障害 （1）高木里奈（倉敷南高）1分1秒65＝大会新（2）松原（香川大）1分6秒59（3）長谷川（倉敷工高）1分10秒84

▽400メートルリレー （1）倉敷中央高（追川、沢谷、野口、斎藤）46秒41＝大会新（2）四学香川西高A47秒47（3）四学香川西高B49秒51

▽同小学6年 （1）観音寺A（秋山、坂東、高橋、大久保）58秒09（2）大野原A59秒37（3）柞田59秒64

▽同小学5年 （1）柞田A（松本、大西、片山、岸上）1分3秒67（2）詫間A1分3秒90（3）大野原A1分4秒44

▽走り高跳び高校 （1）開梨世奈（高松工）1メートル52（2）長嶺（観音寺一）1メートル46（3）坂本（四学香川西）1メートル46

▽同中学 （1）多田安李（和光）1メートル40（2）久保（観音寺中部）1メートル35（3）高橋（同）1メートル25

▽棒高跳び高校 （1）山地里奈（観音寺一）3メートル60（2）田中（同）3メートル60（3）増田（高瀬）3メートル20

▽同中学 （1）中村優希（大野原）2メートル70（2）三谷（観音寺）2メートル60（3）大西（大野原）2メートル50

▽走り幅跳び高校 （1）榎本樹羅（四学香川西）5メートル25＝追い風参考（2）中西（観音寺一）5メートル06（3）横山（高瀬）4メートル92＝追い風参考

▽同中学 （1）藤田真緒（丸亀西）4メートル70（2）三浦（丸亀東）4メートル67＝追い風参考（3）山下（同）4メートル44＝追い風参考

▽三段跳び高校 （1）中西有香（観音寺一）10メートル68（2）山崎（高瀬）10メートル47（3）田尾（同）10メートル18

▽砲丸投げ高校 （1）山本怜奈（四学香川西）12メートル41（2）川端（観音寺総合）9メートル44（3）坂本（四学香川西）8メートル52

▽同中学 （1）都築莉乃（和光）8メートル66（2）中上（三豊）8メートル38（3）大川（伊吹）8メートル01

▽円盤投げ高校 （1）山本怜奈（四学香川西）34メートル64（2）石井（農経）30メートル55（3）川端（観音寺総合）29メートル68

▽ハンマー投げ高校 （1）石井澪（農経）39メートル67（2）櫃本（坂出商）28メートル16（3）吉川（四学香川西）24メートル69

▽やり投げ高校 （1）石井澪（農経）39メートル86（2）増田（高瀬）31メートル82（3）山下（高松工）29メートル40