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太田が男女Ｖ　県中学生柔道

2017/05/15 09:28

　県総体のシード権を懸けた柔道の県中学生大会は14日、高松市福岡町の県立武道館で男女の団体と階級別の個人戦を行った。団体は太田が男女ともに優勝した。

　【男子】
　▽団体1回戦　さぬき南4―1丸亀東　山田4―1高瀬　香川一3―2宇多津　小豆島3―2丸亀南　観音寺中部5―0屋島　長尾（不戦勝）満濃　善通寺東3―2勝賀　白鳥3―2丸亀西　三木（不戦勝）観音寺　多度津2―2香川誠陵（多度津の内容勝ち）　豊中4―0坂出　桜町3―0善通寺西　飯山2―2綾南（飯山の代表勝ち）　国分寺5―0大川
　▽2回戦　太田2―1さぬき南　山田4―1香川一　観音寺中部4―1小豆島　善通寺東4―1長尾　牟礼5―0白鳥　三木5―0多度津　桜町2―1豊中　国分寺3―1飯山
　▽準々決勝
太田　4―0　山田
観音寺中部　3―1　善通寺東
牟礼　5―0　三木
国分寺　2―2代表勝ち　桜町
　▽準決勝
太田　5―0　観音寺中部
牟礼　3―1　国分寺
　▽決勝
太田　2―1　牟礼
　田中　引き分け　柴野
○永原　一本背負い投げ　西尾
　松原　引き分け　小西
　福岡　優勢　小出○
○吉野　払い腰　宮本
　▽個人50キロ級準決勝
陶山（善通寺東）　優勢　前田（綾南）
村尾（桜町）　優勢　松本（勝賀）
　▽決勝
陶山　背負い投げ　村尾
　▽同55キロ級準決勝
田中（太田）　合わせ技　ロペス（丸亀東）
久米井（三木）　優勢　佐立（国分寺）
　▽決勝
田中　一本背負い投げ　久米井
　▽同60キロ級準決勝
藤本（善通寺東）　合わせ技　時耕（太田）
泉（牟礼）　一本背負い投げ　西尾（牟礼）
　▽決勝
藤本　大内刈り　泉
　▽同66キロ級準決勝
中居（飯山）　一本背負い投げ　長尾（付属坂出）
松原（太田）　優勢　安藤（飯山）
　▽決勝
中居　優勢　松原
　▽同73キロ級準決勝
蔵本（国分寺）　上四方固め　西山（さぬき南）
中村（桜町）　優勢　原（豊中）
　▽決勝
蔵本　合わせ技　中村
　▽同81キロ級準決勝
福岡（太田）　横四方固め　石川（観音寺中部）
小出（牟礼） 払い腰 松岡（勝賀）
　▽決勝
小出 払い腰 福岡
　▽同90キロ級準決勝
花崎（白鳥） 一本背背負い投げ 川崎（山田）
宮本（牟礼） 大外返し 橋本（桜町）
　▽決勝
花崎 上四方固め 宮本
　▽同90キロ超級準決勝
吉野（太田） 払い腰 宮武（善通寺西）
蓮井（太田） 横四方固め 岡林（善通寺西）
　▽決勝
吉野 けさ固め 蓮井

　【女子】
　▽団体1回戦　土庄3―0善通寺西　大川1―1桜町（大川の代表勝ち）　三木2―1丸亀南　白鳥1―0多度津　牟礼2―0小豆島　山田3―0さぬき南
　▽準々決勝
太田　3―0　土庄
大川　2―1　三木
香川一　2―0　白鳥
山田　3―0　牟礼
　▽準決勝
太田　3―0　大川
山田　2―1　香川一
　▽決勝
太田　3―0　山田
○入江 内股 上佐
○秋山 内股 森
○溝渕 合わせ技 西内
　▽個人40キロ級リーグ　（1）松浦海音（小豆島）4勝（2）大前（丸亀南）3勝1敗（3）友永（小豆島）2勝2敗（4）醍醐（丸亀南）1勝3敗（5）西村（丸亀東）4敗
　▽同44キロ級準決勝
高橋（善通寺東） 内股 冨永（丸亀南）
有友（土庄） 不戦勝
　▽決勝
高橋 内股 有友
　▽同48キロ級準決勝
瀬野（桜町） 優勢 上佐（山田）
豊嶋（山田） 送り襟絞め 目黒（山田）
　▽決勝
瀬野 合わせ技 豊嶋
　▽同52キロ級準決勝
兎子尾（国分寺） 優勢 川崎（丸亀東）
黒田（桜町） 優勢 黒田（観音寺中部）
　▽決勝
兎子尾 背負い投げ 黒田
　▽同57キロ級準決勝
入江（太田） 払い腰 山田（土庄）
中村（大川） 合わせ技 土岐（香川一）
　▽決勝
入江 払い腰 中村
　▽同63キロ級準決勝
横井（丸亀南） 合わせ技 西内（山田）
秋山（太田） 大内刈り 林（三木）
　▽決勝
秋山 上四方固め 横井
　▽同70キロ級リーグ　（1）網谷祐里（太田）2勝（2）松尾（牟礼）1勝1敗（3）山口（白鳥）2敗
　▽同70キロ超級リーグ　（1）溝渕菜月（太田）2勝（2）安村（多度津）1勝1敗（3）藤沢（香川一）2敗

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