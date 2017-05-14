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女子決勝は川島―川岡　小学生ソフト県予選

2017/05/14 09:33

　ソフトボールの全日本小学生大会県予選は13日、丸亀市土器川公園に男子20、女子5チームが出場して開幕。男子は準々決勝、女子は準決勝までを行い、女子は川島ジュニアクィーンと川岡が決勝に勝ち進んだ。　

　最終日は14日、三豊市山本町河川敷で男女の決勝までがあり、優勝チームが全国大会（7月29日〜8月1日・男子＝三重、女子＝千葉）に出場する。

　▽男子1回戦　大野ハリケーン11―6新番丁ボーイズ　十河パイレーツ4―3スピリッツ　吉津2―0観音寺ク　常磐ク4―2与北ク
　▽2回戦　林ヤンガーズ15―0大野ハリケーン　香南ジェッターズ15―2大野原グランパス　前田フェニックス3―1古高松南ネプチューンズ　比地二5―3十河パイレーツ　吉津2―0屋島ブルースカイ　川添リバーズ10―0檀紙ファイターズ　豊原ウッドペッカーズ9―7川岡　三渓カーレジ14―0常磐ク
　▽準々決勝
林ヤンガーズ　6―0　香南ジェッターズ
比地二　5―1　前田フェニックス
川添リバーズ　5―1　吉津
三渓カーレジ　5―2　豊原ウッドペッカーズ
　▽女子1回戦　多肥ブルーウィングス6―4国分寺コメッツJr．
　▽準決勝
川島Jr．クィーン　28―1　坂出クOHAGI
川岡　15―3　多肥ブルーウィングス

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