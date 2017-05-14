女子決勝は川島―川岡　小学生ソフト県予選

ソフトボールの全日本小学生大会県予選は13日、丸亀市土器川公園に男子20、女子5チームが出場して開幕。男子は準々決勝、女子は準決勝までを行い、女子は川島ジュニアクィーンと川岡が決勝に勝ち進んだ。



最終日は14日、三豊市山本町河川敷で男女の決勝までがあり、優勝チームが全国大会（7月29日〜8月1日・男子＝三重、女子＝千葉）に出場する。



▽男子1回戦 大野ハリケーン11―6新番丁ボーイズ 十河パイレーツ4―3スピリッツ 吉津2―0観音寺ク 常磐ク4―2与北ク

▽2回戦 林ヤンガーズ15―0大野ハリケーン 香南ジェッターズ15―2大野原グランパス 前田フェニックス3―1古高松南ネプチューンズ 比地二5―3十河パイレーツ 吉津2―0屋島ブルースカイ 川添リバーズ10―0檀紙ファイターズ 豊原ウッドペッカーズ9―7川岡 三渓カーレジ14―0常磐ク

▽準々決勝

林ヤンガーズ 6―0 香南ジェッターズ

比地二 5―1 前田フェニックス

川添リバーズ 5―1 吉津

三渓カーレジ 5―2 豊原ウッドペッカーズ

▽女子1回戦 多肥ブルーウィングス6―4国分寺コメッツJr．

▽準決勝

川島Jr．クィーン 28―1 坂出クOHAGI

川岡 15―3 多肥ブルーウィングス