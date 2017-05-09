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高松商高勢６階級制す　柔道全日本Ｊｒ．体重別県予選

2017/05/09 09:49

　柔道の国体県少年選考会を兼ねた全日本ジュニア体重別選手権県予選は7日、高松市福岡町の県立武道館で男女16階級の個人戦を行い、高松商高勢が6階級を制した。各階級の優勝者が四国予選（7月2日・高知）の出場権を獲得した。

　【男子】
　▽55キロ級決勝
平井（坂出一高）　腕ひしぎ逆十字固め　久本（会社員）
　▽60キロ級決勝
兎子尾（高松商高）　優勢　山下（英明高）
　▽66キロ級決勝
藤本（坂出一高）　優勢　大塚（観音寺一高）
　▽73キロ級決勝
米沢（県立武道館）　上四方固め　大西（丸亀高）
　▽81キロ級決勝
中橋（高松商高）　優勢　三谷（高松商高）
　▽90キロ級決勝
川南（坂出工高）　払い巻き込み　村井（香川大）
　▽100キロ級決勝
山崎（坂出一高）　払い腰　福岡（高松商高）
　▽100キロ超級決勝
安本（英明高）　崩れ上四方固め　末安（坂出一高）
　【女子】
　▽44キロ級決勝
溝淵（高松中央高）　優勢　瀬野（高松中央高）
　▽48キロ級決勝
兎子尾（高松商高）　崩れ上四方固め　糸目（高松中央高）
　▽52キロ級決勝
岡村（高松中央高）　けさ固め　佐藤（高松商高）
　▽57キロ級決勝
山本（県警）　大外返し　須藤（坂出一高）
　▽63キロ級決勝
秋山（太田中）　大外刈り　灘波（坂出一高）
　▽70キロ級決勝
村井（高松商高）　小外掛け　尾崎（高松中央高）
　▽78キロ級決勝
古枝（高松商高）　小外掛け　多田（高松中央高）
　▽78キロ超級　（1）南原美咲（高松商高）＝以下なし

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