西城（多度津町）白川（善通寺ＪＳＣ）組Ｖ　女子は近藤・松端組（善通寺ＪＳＣ）　全日本小学生ソフトテニス県予選

ソフトテニスの全日本小学生選手権県予選は6日、観音寺総合運動公園で男女の個人戦を行い、男子は西城碧仁（多度津町）白川悠生（善通寺JSC）組、女子は近藤明日咲・松端さくら組（善通寺JSC）がそれぞれ初優勝した。
男女の上位4組が全国大会（7月28〜30日・滋賀）、同8組が四国大会（7月16、17日・徳島）に出場する。
【男子】
▽7、8位決定戦
白川・高木（丸亀ピーチク） 3―0 真鍋・吉田（豊中ク）
▽決勝リーグ進出決定戦
西城（多度津町）白川（善通寺JSC） 4―0 横田・滝川（ファミリークJr．）
井上・入江（琴平Jr．ク） 4―3 清水・中山（丸亀）
薮田・百々（琴平Jr．ク） 4―1 坂東・桑原（多度津町）
（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）
▽4〜6位リーグ （1）坂東・桑原2勝（2）横田・滝川1勝1敗（3）清水・中山2敗
▽決勝リーグ
西城・白川 4―0 井上・入江
薮田・百々 4―2 井上・入江
西城・白川 4―1 薮田・百々
▽順位 （1）西城・白川2勝（2）薮田・百々1勝1敗（3）井上・入江2敗
【女子】
▽7、8位決定戦
西井（丸亀）西山（琴平Jr．ク） 3―1 後藤・大西（豊中ク）
▽決勝リーグ進出決定戦
近藤・松端（善通寺JSC） 4―0 矢野希・西岡（豊中ク）
矢野美・田井（豊中ク） 4―2 横佐古・山ノ内（善通寺JSC）
片山（丸亀）森田（琴平Jr．ク） 4―0 浪越・大西（善通寺JSC）
（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）
▽4〜6位リーグ （1）矢野希・西岡2勝（2）横佐古・山ノ内1勝1敗（3）浪越・大西2敗
▽決勝リーグ
近藤・松端 4―0 矢野美・田井
片山・森田 4―3 矢野美・田井
近藤・松端 4―0 片山・森田
▽順位 （1）近藤・松端2勝（2）片山・森田1勝1敗（3）矢野美・田井2敗