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西城（多度津町）白川（善通寺ＪＳＣ）組Ｖ　女子は近藤・松端組（善通寺ＪＳＣ）　全日本小学生ソフトテニス県予選

2017/05/07 09:23

　ソフトテニスの全日本小学生選手権県予選は6日、観音寺総合運動公園で男女の個人戦を行い、男子は西城碧仁（多度津町）白川悠生（善通寺JSC）組、女子は近藤明日咲・松端さくら組（善通寺JSC）がそれぞれ初優勝した。

　男女の上位4組が全国大会（7月28〜30日・滋賀）、同8組が四国大会（7月16、17日・徳島）に出場する。

　【男子】
　▽7、8位決定戦
白川・高木（丸亀ピーチク）　3―0　真鍋・吉田（豊中ク）
　▽決勝リーグ進出決定戦
西城（多度津町）白川（善通寺JSC）　4―0　横田・滝川（ファミリークJr．）
井上・入江（琴平Jr．ク）　4―3　清水・中山（丸亀）
薮田・百々（琴平Jr．ク）　4―1　坂東・桑原（多度津町）
（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）
　▽4〜6位リーグ　（1）坂東・桑原2勝（2）横田・滝川1勝1敗（3）清水・中山2敗
　▽決勝リーグ
西城・白川　4―0　井上・入江
薮田・百々　4―2　井上・入江
西城・白川　4―1　薮田・百々
　▽順位　（1）西城・白川2勝（2）薮田・百々1勝1敗（3）井上・入江2敗

　【女子】
　▽7、8位決定戦
西井（丸亀）西山（琴平Jr．ク）　3―1　後藤・大西（豊中ク）
　▽決勝リーグ進出決定戦
近藤・松端（善通寺JSC）　4―0　矢野希・西岡（豊中ク）
矢野美・田井（豊中ク）　4―2　横佐古・山ノ内（善通寺JSC）
片山（丸亀）森田（琴平Jr．ク）　4―0　浪越・大西（善通寺JSC）
（勝者は決勝リーグ、敗者は4〜6位リーグへ）
　▽4〜6位リーグ　（1）矢野希・西岡2勝（2）横佐古・山ノ内1勝1敗（3）浪越・大西2敗
　▽決勝リーグ
近藤・松端　4―0　矢野美・田井
片山・森田　4―3　矢野美・田井
近藤・松端　4―0　片山・森田
　▽順位　（1）近藤・松端2勝（2）片山・森田1勝1敗（3）矢野美・田井2敗

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