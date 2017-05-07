伊賀慎（小豆島ク）Ｖ　県春季少年相撲大会

相撲の県春季少年大会は6日、高松市生島町の県営相撲場で団体戦と学年別の個人戦を行い、個人の6年は伊賀慎之助（小豆島クラブ）、5年は吉田泰造（新番丁小）が頂点に立った。



個人3、4年は中村蓮（香川クラブ）、1、2年は細谷歩睦（小豆島クラブ）が優勝。各学年の上位6人が全国大会につながる四国大会（8月27日・同相撲場）の出場権を獲得した。



団体は小豆島クラブA（谷望、谷音、伊賀）が制した。四国大会は個人上位選手で3チームを編成して出場する。



【団体】

▽決勝トーナメント1回戦 垂水A2―1小豆島クB 香川クA3―0香川クB

▽準決勝

小豆島クA 2―1 垂水A

香川クA 3―0 黒田道場A

▽3位決定戦

黒田道場A 2―1 垂水A

▽決勝

小豆島クA 2―1 香川クA

谷望 よりたおし 中村蓮○

○谷音 うわてなげ 平田

○伊賀 おしだし 中村仁



【個人】

▽6年準決勝

伊賀慎（小豆島ク） よりたおし 中磯（下笠居ク）

伊賀瑛（小豆島ク） つきおとし 中村（香川ク）

▽3位決定戦

中村 おしたおし 中磯

▽決勝

伊賀慎 おしだし 伊賀瑛

▽5年準決勝

吉田（新番丁小） おしだし 佐々木（黒田道場）

谷（小豆島ク） よりきり 片松（五剣山道場）

▽3位決定戦

片松 あびせたおし 佐々木

▽決勝

吉田 くびなげ 谷

▽3、4年準決勝

中村（香川ク） よりきり 木村大（黒田道場）

平田（香川ク） よりたおし 谷（小豆島ク）

▽3位決定戦

木村大 すくいなげ 谷

▽決勝

中村 よりたおし 平田

▽1、2年準決勝

細谷（小豆島ク） おしたおし 高畑（善通寺東部小）

背尾（小豆島ク） うわてなげ 日下（黒田道場）

▽3位決定戦

高畑 したてなげ 日下

▽決勝

細谷 おしだし 背尾