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伊賀慎（小豆島ク）Ｖ　県春季少年相撲大会

2017/05/07 09:20

　相撲の県春季少年大会は6日、高松市生島町の県営相撲場で団体戦と学年別の個人戦を行い、個人の6年は伊賀慎之助（小豆島クラブ）、5年は吉田泰造（新番丁小）が頂点に立った。

　個人3、4年は中村蓮（香川クラブ）、1、2年は細谷歩睦（小豆島クラブ）が優勝。各学年の上位6人が全国大会につながる四国大会（8月27日・同相撲場）の出場権を獲得した。

　団体は小豆島クラブA（谷望、谷音、伊賀）が制した。四国大会は個人上位選手で3チームを編成して出場する。

　【団体】
　▽決勝トーナメント1回戦　垂水A2―1小豆島クB　香川クA3―0香川クB
　▽準決勝
小豆島クA　2―1　垂水A
香川クA　3―0　黒田道場A
　▽3位決定戦
黒田道場A　2―1　垂水A
　▽決勝
小豆島クA　2―1　香川クA
　谷望　よりたおし　中村蓮○
○谷音　うわてなげ　平田
○伊賀　おしだし　中村仁

　【個人】
　▽6年準決勝
伊賀慎（小豆島ク）　よりたおし　中磯（下笠居ク）
伊賀瑛（小豆島ク）　つきおとし　中村（香川ク）
　▽3位決定戦
中村　おしたおし　中磯
　▽決勝
伊賀慎　おしだし　伊賀瑛
　▽5年準決勝
吉田（新番丁小）　おしだし　佐々木（黒田道場）
谷（小豆島ク）　よりきり　片松（五剣山道場）
　▽3位決定戦
片松　あびせたおし　佐々木
　▽決勝
吉田　くびなげ　谷
　▽3、4年準決勝
中村（香川ク）　よりきり　木村大（黒田道場）
平田（香川ク）　よりたおし　谷（小豆島ク）
　▽3位決定戦
木村大　すくいなげ　谷
　▽決勝
中村　よりたおし　平田
　▽1、2年準決勝
細谷（小豆島ク）　おしたおし　高畑（善通寺東部小）
背尾（小豆島ク）　うわてなげ　日下（黒田道場）
　▽3位決定戦
高畑　したてなげ　日下
　▽決勝
細谷　おしだし　背尾

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