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陸上　県中学生教室記録会　記録

2017/05/07 09:18

（6日・屋島レクザムフィールド）
　【男子】
　▽100メートル3年　（1）小出健太（大野原）11秒30（2）藤田（三野津）11秒50（3）中村（観音寺中部）11秒52
　▽同2年　（1）杉本侑也（高瀬）11秒92（2）出口（土庄）11秒96（3）矢野（大野原）12秒12
　▽200メートル　（1）中村匡（観音寺中部）22秒87（2）藤田（三野津）23秒41（3）高嶋（紫雲）23秒64
　▽400メートル　（1）森川凪（観音寺）55秒61（2）赤松（木太）56秒10（3）須佐美（土庄）56秒93
　▽800メートル　（1）猪熊玄（白峰）2分11秒56（2）山口（庵治）2分12秒35（3）藤川（太田）2分12秒78
　▽1500メートル3年　（1）村角知哉（小豆島）4分24秒79（2）猪熊（白峰）4分27秒16（3）森川（観音寺）4分29秒77
　▽同2年　（1）山本雅也（国分寺）4分30秒60（2）青木（牟礼）4分32秒60（3）行天（観音寺中部）4分34秒61
　▽3000メートル　（1）前川尚紀（高瀬）9分20秒70（2）林（小豆島）9分25秒72（3）村角（同）9分47秒74
　▽110メートル障害　（1）八田晴生（白峰）15秒64（2）安藤（三野津）16秒05（3）藤田（紫雲）16秒72
　▽400メートルリレー　（1）観音寺中部（杉山、長原、安藤、中村）45秒50（2）紫雲46秒52（3）大野原47秒04
　▽走り高跳び　（1）利国碧（山田）1メートル88（2）板東（木太）1メートル73（3）寺田（豊浜）1メートル60
　▽棒高跳び　（1）安藤正紀（観音寺中部）3メートル80（2）黒田（高瀬）3メートル80（3）松本（付属高松）3メートル60
　▽走り幅跳び　（1）長尾太道（付属坂出）6メートル46（2）島本（高松北）5メートル92（3）曽我（豊浜）5メートル83
　▽三段跳び　（1）曽我宙矢（豊浜）12メートル30（2）細井（協和）11メートル11（3）松村（国分寺）10メートル67
　▽砲丸投げ　（1）白川翔也（大野原）12メートル52（2）白石（豊浜）10メートル81（3）越智（三豊）10メートル66

　【女子】
　▽100メートル3年　（1）井田菜々香（太田）12秒70（2）横山（国分寺）12秒87（3）山地（観音寺中部）13秒16
　▽同2年　（1）藤村小桜（観音寺中部）13秒35（2）武井（紫雲）13秒46（3）池田（牟礼）13秒59
　▽200メートル　（1）井田菜々香（太田）26秒33＝追い風参考（2）横山（国分寺）27秒22（3）郷田（高瀬）27秒63＝追い風参考
　▽800メートル　（1）三井詩園（木太）2分23秒52（2）種田（同）2分24秒10（3）福元（小豆島）2分31秒24
　▽1500メートル3年　（1）種田涼花（木太）5分1秒28（2）横田（丸亀西）5分14秒84（3）新原（高松一）5分15秒32
　▽同2年　（1）福元茉祐（小豆島）5分1秒87（2）橋本（三豊）5分8秒44（3）今井（勝賀）5分19秒01
　▽100メートル障害　（1）中上友紀乃（三豊）15秒71（2）瀬間（大手前）15秒83（3）坂上（紫雲）16秒15
　▽400メートルリレー　（1）観音寺中部（多田、伊瀬、藤村、山地）51秒93（2）国分寺52秒11（3）三豊52秒91
　▽走り高跳び　（1）多田紗生（観音寺中部）1メートル45（2）林（詫間）1メートル40（2）合田（太田）1メートル40
　▽棒高跳び　（1）中村優希（大野原）2メートル60（2）小山（玉藻）2メートル40（2）貞広（高瀬）2メートル40
　▽走り幅跳び　（1）山地紗弥香（観音寺中部）5メートル45（2）田中（木太）4メートル86（3）神前（玉藻）4メートル70＝以上追い風参考
　▽砲丸投げ　（1）伊藤彩花（高松一）9メートル11（2）木下（土庄）8メートル81（3）松下（高松一）8メートル53

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