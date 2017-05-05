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男子・都築（善通寺ク）　女子・林（善通寺ク）Ｖ　５、６年個人総合　県体操選手権

2017/05/05 09:23

　体操の県選手権は3日、多度津町民体育館で小学男女の個人年代別を行い、5、6年総合は男子が都築賢人（善通寺クラブ）、女子は林希星（同）がそれぞれ頂点に立った。男女とも5、6年個人総合の上位選手が、全国大会につながる四国大会（7月8、9日・徳島）出場権を得た。

　【男子】
　▽小学5、6年個人総合　（1）都築賢人（善通寺ク）35・05点（2）白井（Fanク）34・95点（3）宮滝（善通寺ク）34・75点▽種目別床運動　（1）宮滝悠（善通寺ク）8・85点（2）白井（Fanク）8・60点（3）都築（善通寺ク）8・55点▽円馬　（1）吉良学人（Fanク）9・45点（2）都築（善通寺ク）9・30点（3）宮滝（同）9・05点▽跳馬　（1）宮滝悠（善通寺ク）9・25点（2）都築（同）8・95点（2）牟礼（Fanク）8・95点▽鉄棒　（1）白井佑季（Fanク）8・85点（2）都築（善通寺ク）8・25点（3）牟礼（Fanク）8・10点
　▽同3、4年個人総合（床運動、跳び箱）　（1）浜辺拓心（多度津）17・10点（2）熊本都（同）16・95点（3）熊本永（同）16・50点（3）宮滝（善通寺ク）16・50点▽種目別床運動　（1）熊本愛都（多度津）8・65点（2）浜辺（同）8・50点（3）足立（Fanク）8・35点▽跳び箱　（1）浜辺拓心（多度津）8・60点（2）香川（同）8・55点（3）新名（同）8・50点▽鉄棒　（1）熊本愛都（多度津）8・50点（2）吉村（さぬきJr．ク）8・20点（3）浜辺（多度津）8・10点▽円馬　（1）浜辺拓心（多度津）9・05点（2）熊本都（同）8・90点（3）吉村（さぬきJr．ク）8・60点
　▽同2年以下個人総合　（1）浜辺陽心（多度津）16・80点（2）新名（同）16・35点（3）国富（同）16・25点▽種目別床運動　（1）浜辺陽心（多度津）8・30点（2）国富（同）7・85点（3）新名（同）7・75点▽跳び箱　（1）新名浬（多度津）8・60点（2）浜辺（同）8・50点（3）山本（同）8・45点

　【女子】
　▽小学5、6年個人総合　（1）林希星（善通寺ク）42・60点（2）田中愛（多度津ク）41・30点（3）松下（高松中央Jr．ク）39・20点▽種目別跳馬　（1）林希星（善通寺ク）11・05点（2）田中葵（多度津ク）10・05点（3）磯部（高松中央Jr．ク）10・00点（3）田中愛（多度津ク）10・00点▽段違い平行棒　（1）松原由芽（Fanク）9・65点（2）林（善通寺ク）9・40点（3）田中愛（多度津ク）9・00点▽平均台　（1）林希星（善通寺ク）12・20点（2）田中愛（多度津ク）11・80点（3）三好（同）11・65点▽床運動　（1）磯部亜希（高松中央Jr．ク）10・75点（2）田中葵（多度津ク）10・50点（2）田中愛（同）10・50点
　▽同3、4年個人総合（跳び箱、平均台、床運動）　（1）陸怡帆（多度津ク）35・90点（2）糸川（同）33・55点（3）藤林（同）32・40点▽種目別跳び箱　（1）陸怡帆（多度津ク）11・50点（2）藤林（同）11・20点（3）糸川（同）11・05点▽平均台　（1）糸川ひな（多度津ク）12・60点（2）陸（同）12・20点（3）藤林（同）11・75点▽床運動　（1）陸怡帆（多度津ク）12・20点（2）糸川（同）9・90点（3）藤林（同）9・45点▽段違い平行棒　（1）藤林小春（多度津ク）8・90点（2）吉本（Fanク）8・85点（3）糸川（多度津ク）8・75点
　▽同2年以下個人総合　（1）熊本愛都咲（多度津ク）26・80点（2）田中（同）26・35点（3）熊本美（同）23・15点▽種目別跳び箱　（1）田中奏永（多度津ク）9・00点（2）熊本愛（同）8・65点（3）久保（高松中央Jr．ク）8・45点▽床運動　（1）熊本愛都咲（多度津ク）8・80点（2）田中（同）8・15点（3）松下（高松中央Jr．ク）8・10点▽平均台　（1）熊本愛都咲（多度津ク）9・35点（2）田中（同）9・20点（3）熊本美（同）8・00点

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