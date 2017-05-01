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県勢１９種目制す　自転車県選手権

2017/05/01 09:25

　自転車の県選手権は30日、高松競輪場で男女26種目（オープン6）を争った。県勢は松本大志（高松工）が男子3000メートル個人追い抜き高校を3分42秒52で制するなど、計19種目で頂点に立った。（記録は1位と県勢上位）

　【男子】
　▽1000メートルタイムトライアル高校　（1）向井千紘（高松工）1分9秒66（3）遠藤（石田）1分10秒92
　▽同35歳未満　（1）竹井彗（日大）1分10秒42（3）山地（石田高職）1分11秒93
　▽同35歳以上　（1）堤谷孝章（高松工高教）1分12秒68（3）熊田（Team410G）1分16秒13
　▽スプリント　（1）柴崎俊祐（愛媛）11秒56（3）竹井（日大）11秒70
　▽4000メートル速度競走　（1）吉原愛貴（石田高）5分4秒01（3）向井（高松工高）
　▽ケイリン高校　（1）犬塚貴之（愛媛）11秒74（2）遠藤（石田）（3）木村（同）
　▽同35歳未満　（1）柴崎俊祐（愛媛）12秒03（3）熊田（Team410G）
　▽スクラッチ　（1）日野泰静（愛媛）10分4秒56（3）吉原（石田高）10分16秒41
　▽ポイントレース（24キロ）　（1）日野泰静（愛媛）65点
　▽3000メートル個人追い抜き高校　（1）松本大志（高松工）3分42秒52（3）大野（同）3分45秒58
　▽同35歳以上　（1）山口智哉（高松市役所）4分26秒11
　▽4000メートル個人追い抜き　（1）宮内渉（愛媛）5分11秒09

　【女子】
　▽200メートルタイムトライアル高校　（1）谷江千歳（高松工）13秒58　▽同35歳未満　（1）佐伯知恵（銭型ガールズ）13秒14（2）三宅（同）14秒07
　▽同35歳以上　（1）梶徳恵（県連盟）15秒28
　▽500メートルタイムトライアル高校　（1）谷江千歳（高松工）40秒19（2）勝田（石田）43秒27（3）遠藤（高松工）48秒30
　▽同35歳未満　（1）佐伯知恵（銭型ガールズ）38秒78（3）三宅（同）42秒63
　▽同35歳以上　（1）梶徳恵（県連盟）44秒22
　▽2000メートル個人追い抜き　（1）原田悦子（徳島）2分57秒83
　▽同高校　（1）谷江千歳（高松工）2分51秒66（2）勝田（石田）2分56秒40（3）遠藤（高松工）3分31秒06

　…オープン種目…
　【男子】
　▽1000メートルタイムトライアル未登録一般　（1）亀谷宏海（高松市サイクル）1分20秒04（2）栗原（フリー）1分33秒26
　▽同高校　（1）阿部康貴（石田）1分45秒37
　▽同中学　（1）大眉続希（高松市サイクル）1分27秒98（2）中村（同）1分28秒14（3）香西（同）1分33秒44
　▽800メートルタイムトライアル小学　（1）川元大輝（高松市サイクル）1分21秒70（2）熊田（同）1分22秒93（3）幸野（同）1分24秒82

　【女子】
　▽500メートルタイムトライアル中学　（1）前川愛莉（高松市サイクル）53秒22
　▽同小学高学年　（1）遠藤世莉（高松市サイクル）57秒86

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