県勢１９種目制す　自転車県選手権

自転車の県選手権は30日、高松競輪場で男女26種目（オープン6）を争った。県勢は松本大志（高松工）が男子3000メートル個人追い抜き高校を3分42秒52で制するなど、計19種目で頂点に立った。（記録は1位と県勢上位）



【男子】

▽1000メートルタイムトライアル高校 （1）向井千紘（高松工）1分9秒66（3）遠藤（石田）1分10秒92

▽同35歳未満 （1）竹井彗（日大）1分10秒42（3）山地（石田高職）1分11秒93

▽同35歳以上 （1）堤谷孝章（高松工高教）1分12秒68（3）熊田（Team410G）1分16秒13

▽スプリント （1）柴崎俊祐（愛媛）11秒56（3）竹井（日大）11秒70

▽4000メートル速度競走 （1）吉原愛貴（石田高）5分4秒01（3）向井（高松工高）

▽ケイリン高校 （1）犬塚貴之（愛媛）11秒74（2）遠藤（石田）（3）木村（同）

▽同35歳未満 （1）柴崎俊祐（愛媛）12秒03（3）熊田（Team410G）

▽スクラッチ （1）日野泰静（愛媛）10分4秒56（3）吉原（石田高）10分16秒41

▽ポイントレース（24キロ） （1）日野泰静（愛媛）65点

▽3000メートル個人追い抜き高校 （1）松本大志（高松工）3分42秒52（3）大野（同）3分45秒58

▽同35歳以上 （1）山口智哉（高松市役所）4分26秒11

▽4000メートル個人追い抜き （1）宮内渉（愛媛）5分11秒09



【女子】

▽200メートルタイムトライアル高校 （1）谷江千歳（高松工）13秒58 ▽同35歳未満 （1）佐伯知恵（銭型ガールズ）13秒14（2）三宅（同）14秒07

▽同35歳以上 （1）梶徳恵（県連盟）15秒28

▽500メートルタイムトライアル高校 （1）谷江千歳（高松工）40秒19（2）勝田（石田）43秒27（3）遠藤（高松工）48秒30

▽同35歳未満 （1）佐伯知恵（銭型ガールズ）38秒78（3）三宅（同）42秒63

▽同35歳以上 （1）梶徳恵（県連盟）44秒22

▽2000メートル個人追い抜き （1）原田悦子（徳島）2分57秒83

▽同高校 （1）谷江千歳（高松工）2分51秒66（2）勝田（石田）2分56秒40（3）遠藤（高松工）3分31秒06



…オープン種目…

【男子】

▽1000メートルタイムトライアル未登録一般 （1）亀谷宏海（高松市サイクル）1分20秒04（2）栗原（フリー）1分33秒26

▽同高校 （1）阿部康貴（石田）1分45秒37

▽同中学 （1）大眉続希（高松市サイクル）1分27秒98（2）中村（同）1分28秒14（3）香西（同）1分33秒44

▽800メートルタイムトライアル小学 （1）川元大輝（高松市サイクル）1分21秒70（2）熊田（同）1分22秒93（3）幸野（同）1分24秒82



【女子】

▽500メートルタイムトライアル中学 （1）前川愛莉（高松市サイクル）53秒22

▽同小学高学年 （1）遠藤世莉（高松市サイクル）57秒86