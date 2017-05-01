ヴィスポことひら勢　男子・坂東　女子・伊藤Ｖ　東アジアホープス卓球日本代表選考会県予選

卓球の東アジアホープス（小学6年生以下）大会日本代表選考会の県予選は30日、高松市総合体育館で行われた。男子は坂東泰和（ヴィスポことひら）が初優勝、女子は伊藤七海（同）が2連覇を飾り、全国大会（27、28日・東京）の出場権を獲得した。



▽男子個人予選リーグA組 （1）坂東（ヴィスポことひら）3勝（2）大西（卓球家Jr．）2勝1敗（3）伊藤（ヴィスポことひら）1勝2敗（4）森（卓球家Jr．）3敗▽B組 （1）片桐（ヴィスポことひら）3勝（2）近石（卓球家Jr．）2勝1敗（3）樋口（同）1勝2敗（4）杢村（あいはらスクール）3敗＝各組1、2位が決勝リーグ進出



▽決勝リーグ

坂東 3―1 近石

片桐 3―0 大西

片桐 3―0 近石

坂東 3―1 大西

近石 3―2 大西

坂東 3―2 片桐

▽順位 （1）坂東3勝（2）片桐2勝1敗（3）近石1勝2敗（4）大西3敗



▽女子個人予選リーグA組 （1）伊藤（ヴィスポことひら）3勝（2）樋口（卓球家Jr．）2勝1敗（3）伊藤（五峯ク）1勝2敗（4）堀口春（あいはらスクール）3敗▽B組 （1）安藤（ヴィスポことひら）3勝（2）横手（鬼無）2勝1敗（3）杢村（あいはらスクール）1勝2敗（4）平野（卓球家Jr．）3敗▽C組 （1）三谷（ヴィスポことひら）3勝（2）石井（卓球家Jr．）2勝1敗（3）辻松（川添Jr．）1勝2敗（4）川崎（城乾）3敗▽D組 （1）平塚（ヴィスポことひら）2勝（2）堀口夏（あいはらスクール）1勝1敗（3）宮光（川添Jr．）2敗＝各組1位が決勝リーグ進出



▽決勝リーグ

伊藤 3―0 平塚

安藤 3―0 三谷

安藤 3―1 平塚

伊藤 3―0 三谷

三谷 3―0 平塚

伊藤 3―0 安藤

▽順位 （1）伊藤3勝（2）安藤2勝1敗（3）三谷1勝2敗（4）平塚3敗