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ヴィスポことひら勢　男子・坂東　女子・伊藤Ｖ　東アジアホープス卓球日本代表選考会県予選

2017/05/01 09:23

　卓球の東アジアホープス（小学6年生以下）大会日本代表選考会の県予選は30日、高松市総合体育館で行われた。男子は坂東泰和（ヴィスポことひら）が初優勝、女子は伊藤七海（同）が2連覇を飾り、全国大会（27、28日・東京）の出場権を獲得した。

　▽男子個人予選リーグA組　（1）坂東（ヴィスポことひら）3勝（2）大西（卓球家Jr．）2勝1敗（3）伊藤（ヴィスポことひら）1勝2敗（4）森（卓球家Jr．）3敗▽B組　（1）片桐（ヴィスポことひら）3勝（2）近石（卓球家Jr．）2勝1敗（3）樋口（同）1勝2敗（4）杢村（あいはらスクール）3敗＝各組1、2位が決勝リーグ進出

　▽決勝リーグ
坂東　3―1　近石
片桐　3―0　大西
片桐　3―0　近石
坂東　3―1　大西
近石　3―2　大西
坂東　3―2　片桐
　▽順位　（1）坂東3勝（2）片桐2勝1敗（3）近石1勝2敗（4）大西3敗

　▽女子個人予選リーグA組　（1）伊藤（ヴィスポことひら）3勝（2）樋口（卓球家Jr．）2勝1敗（3）伊藤（五峯ク）1勝2敗（4）堀口春（あいはらスクール）3敗▽B組　（1）安藤（ヴィスポことひら）3勝（2）横手（鬼無）2勝1敗（3）杢村（あいはらスクール）1勝2敗（4）平野（卓球家Jr．）3敗▽C組　（1）三谷（ヴィスポことひら）3勝（2）石井（卓球家Jr．）2勝1敗（3）辻松（川添Jr．）1勝2敗（4）川崎（城乾）3敗▽D組　（1）平塚（ヴィスポことひら）2勝（2）堀口夏（あいはらスクール）1勝1敗（3）宮光（川添Jr．）2敗＝各組1位が決勝リーグ進出

　▽決勝リーグ
伊藤　3―0　平塚
安藤　3―0　三谷
安藤　3―1　平塚
伊藤　3―0　三谷
三谷　3―0　平塚
伊藤　3―0　安藤
　▽順位　（1）伊藤3勝（2）安藤2勝1敗（3）三谷1勝2敗（4）平塚3敗

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