卓球　県高校春季強化大会第１日　記録

（22日・坂出市立体育館）
【男子】
▽団体予選リーグA組 （1）高松商2勝（2）観音寺総合1勝1敗（3）高松東2敗▽B組 （1）尽誠2勝（2）石田1勝1敗（3）香川誠陵2敗▽C組 （1）高松中央3勝（2）丸亀2勝1敗（3）高松一1勝2敗（4）飯山3敗▽D組 （1）高松西3勝（2）香川高専詫間2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）英明3敗▽E組 （1）高松工3勝（2）三本松2勝1敗（3）善通寺一1勝2敗（4）香川中央3敗▽F組 （1）四学香川西3勝（2）坂出2勝1敗（3）高松北1勝2敗（4）坂出工3敗▽G組 （1）香川高専高松3勝（2）多度津2勝1敗（3）三木1勝2敗（4）琴平3敗▽H組 （1）高松桜井3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）小豆島中央1勝2敗（4）農経3敗▽I組 （1）高松3勝（2）志度2勝1敗（3）丸亀城西1勝2敗（4）高松南3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出
▽決勝トーナメント1回戦 高松3−0高松桜井
▽準々決勝
高松商 3―0 高松
高松西 3―0 高松工
高松中央 3―1 四学香川西
尽誠 3―0 香川高専高松
▽準決勝
高松商 3―1 高松西
尽誠 3−0 高松中央
▽3位決定戦
高松中央 3−0 高松西
▽決勝
尽誠 3−0 高松商
○割石 3―0 高橋
○山下 3―0 藤坂
○割石・笹田 3−0 高橋・平井
【女子】
▽団体予選リーグA組 （1）高松商2勝（2）三木1勝1敗（3）琴平2敗▽B組 （1）四学香川西2勝（2）丸亀1勝1敗（3）三本松2敗▽C組 （1）高松中央2勝（2）志度1勝1敗（3）丸亀城西2敗▽D組 （1）高松一3勝（2）観音寺総合2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）石田3敗▽E組 （1）尽誠3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）高松西1勝2敗（4）小豆島中央3敗▽F組 （1）高瀬3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）高松東3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出
▽決勝トーナメント1回戦 尽誠3―0高松一 高松中央3―0高瀬
▽準決勝
尽誠 3―1 高松商
四学香川西 3―2 高松中央
▽3位決定戦
高松商 3―2 高松中央
▽決勝
尽誠 3―2 四学香川西
小川 0―3 三笘○
○地下 3―0 近井
有本・小林 1―3 三苫・井関○
○有本 3―1 三谷
○小林 3―1 井関