卓球　県高校春季強化大会第１日　記録

（22日・坂出市立体育館）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）高松商2勝（2）観音寺総合1勝1敗（3）高松東2敗▽B組 （1）尽誠2勝（2）石田1勝1敗（3）香川誠陵2敗▽C組 （1）高松中央3勝（2）丸亀2勝1敗（3）高松一1勝2敗（4）飯山3敗▽D組 （1）高松西3勝（2）香川高専詫間2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）英明3敗▽E組 （1）高松工3勝（2）三本松2勝1敗（3）善通寺一1勝2敗（4）香川中央3敗▽F組 （1）四学香川西3勝（2）坂出2勝1敗（3）高松北1勝2敗（4）坂出工3敗▽G組 （1）香川高専高松3勝（2）多度津2勝1敗（3）三木1勝2敗（4）琴平3敗▽H組 （1）高松桜井3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）小豆島中央1勝2敗（4）農経3敗▽I組 （1）高松3勝（2）志度2勝1敗（3）丸亀城西1勝2敗（4）高松南3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 高松3−0高松桜井

▽準々決勝

高松商 3―0 高松

高松西 3―0 高松工

高松中央 3―1 四学香川西

尽誠 3―0 香川高専高松

▽準決勝

高松商 3―1 高松西

尽誠 3−0 高松中央

▽3位決定戦

高松中央 3−0 高松西

▽決勝

尽誠 3−0 高松商

○割石 3―0 高橋

○山下 3―0 藤坂

○割石・笹田 3−0 高橋・平井



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）高松商2勝（2）三木1勝1敗（3）琴平2敗▽B組 （1）四学香川西2勝（2）丸亀1勝1敗（3）三本松2敗▽C組 （1）高松中央2勝（2）志度1勝1敗（3）丸亀城西2敗▽D組 （1）高松一3勝（2）観音寺総合2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）石田3敗▽E組 （1）尽誠3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）高松西1勝2敗（4）小豆島中央3敗▽F組 （1）高瀬3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）高松東3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 尽誠3―0高松一 高松中央3―0高瀬

▽準決勝

尽誠 3―1 高松商

四学香川西 3―2 高松中央

▽3位決定戦

高松商 3―2 高松中央

▽決勝

尽誠 3―2 四学香川西

小川 0―3 三笘○

○地下 3―0 近井

有本・小林 1―3 三苫・井関○

○有本 3―1 三谷

○小林 3―1 井関