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卓球　県高校春季強化大会第１日　記録

2017/04/23 09:40

（22日・坂出市立体育館）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）高松商2勝（2）観音寺総合1勝1敗（3）高松東2敗▽B組　（1）尽誠2勝（2）石田1勝1敗（3）香川誠陵2敗▽C組　（1）高松中央3勝（2）丸亀2勝1敗（3）高松一1勝2敗（4）飯山3敗▽D組　（1）高松西3勝（2）香川高専詫間2勝1敗（3）高瀬1勝2敗（4）英明3敗▽E組　（1）高松工3勝（2）三本松2勝1敗（3）善通寺一1勝2敗（4）香川中央3敗▽F組　（1）四学香川西3勝（2）坂出2勝1敗（3）高松北1勝2敗（4）坂出工3敗▽G組　（1）香川高専高松3勝（2）多度津2勝1敗（3）三木1勝2敗（4）琴平3敗▽H組　（1）高松桜井3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）小豆島中央1勝2敗（4）農経3敗▽I組　（1）高松3勝（2）志度2勝1敗（3）丸亀城西1勝2敗（4）高松南3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　高松3−0高松桜井
　▽準々決勝
高松商　3―0　高松
高松西　3―0　高松工
高松中央　3―1　四学香川西
尽誠　3―0　香川高専高松
　▽準決勝
高松商　3―1　高松西
尽誠　3−0　高松中央
　▽3位決定戦
高松中央　3−0　高松西
　▽決勝
尽誠　3−0　高松商
○割石　3―0　高橋
○山下　3―0　藤坂
○割石・笹田　3−0　高橋・平井

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）高松商2勝（2）三木1勝1敗（3）琴平2敗▽B組　（1）四学香川西2勝（2）丸亀1勝1敗（3）三本松2敗▽C組　（1）高松中央2勝（2）志度1勝1敗（3）丸亀城西2敗▽D組　（1）高松一3勝（2）観音寺総合2勝1敗（3）津田1勝2敗（4）石田3敗▽E組　（1）尽誠3勝（2）善通寺一2勝1敗（3）高松西1勝2敗（4）小豆島中央3敗▽F組　（1）高瀬3勝（2）観音寺一2勝1敗（3）高松1勝2敗（4）高松東3敗＝各組1位が決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　尽誠3―0高松一　高松中央3―0高瀬
　▽準決勝
尽誠　3―1　高松商
四学香川西　3―2　高松中央
　▽3位決定戦
高松商　3―2　高松中央
　▽決勝
尽誠　3―2　四学香川西
　小川　0―3　三笘○
○地下　3―0　近井
　有本・小林　1―3　三苫・井関○
○有本　3―1　三谷
○小林　3―1　井関

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