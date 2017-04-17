高松商８強、県勢で最高　植田範士旗争奪剣道

剣道の植田範士旗争奪大会は16日、高松市総合体育館に全国から高校の43校が出場して勝ち抜き方式の男子団体戦を行い、県勢は高松商の8強が最高だった。大会は育英（兵庫）が4年連続7度目の頂点に立った。（記録は県勢と決勝）



▽1回戦 下松工（1人残し）高松南 奈良育英（5人抜き）善通寺一 琴平（4人残し）香川中央 龍谷大平安（不戦勝）三本松 箕島（5人抜き）観音寺一 中京（5人抜き）志度 多度津（4人残し）高松北 高松一（2人残し）松山中央 高松桜井（大将戦）桐蔭 赤穂（3人残し）高松中央 済美（4人残し）丸亀



▽2回戦 育英（2人残し）高松西 英明（大将戦）奈良育英 和歌山工（5人抜き）小豆島中央 皇学館（2人残し）琴平 龍谷大平安（大将戦）高松東 箕島（2人残し）香川高専高松 尽誠（5人抜き）今治東中教校 八幡工（3人残し）高瀬 和歌山東（2人残し）多度津 高松商（1人残し）高松一 八頭（2人残し）高松桜井 赤穂（2人残し）観音寺総合 済美（4人残し）坂出 奈良大付（4人残し）高松



▽3回戦 和歌山工（2人残し）英明 箕島（2人残し）尽誠 高松商（3人残し）和歌山東



▽準々決勝

八幡工 2人残し 高松商



▽決勝

育英 大将戦 奈良大付