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高松商８強、県勢で最高　植田範士旗争奪剣道

2017/04/17 09:34

　剣道の植田範士旗争奪大会は16日、高松市総合体育館に全国から高校の43校が出場して勝ち抜き方式の男子団体戦を行い、県勢は高松商の8強が最高だった。大会は育英（兵庫）が4年連続7度目の頂点に立った。（記録は県勢と決勝）

　▽1回戦　下松工（1人残し）高松南　奈良育英（5人抜き）善通寺一　琴平（4人残し）香川中央　龍谷大平安（不戦勝）三本松　箕島（5人抜き）観音寺一　中京（5人抜き）志度　多度津（4人残し）高松北　高松一（2人残し）松山中央　高松桜井（大将戦）桐蔭　赤穂（3人残し）高松中央　済美（4人残し）丸亀

　▽2回戦　育英（2人残し）高松西　英明（大将戦）奈良育英　和歌山工（5人抜き）小豆島中央　皇学館（2人残し）琴平　龍谷大平安（大将戦）高松東　箕島（2人残し）香川高専高松　尽誠（5人抜き）今治東中教校　八幡工（3人残し）高瀬　和歌山東（2人残し）多度津　高松商（1人残し）高松一　八頭（2人残し）高松桜井　赤穂（2人残し）観音寺総合　済美（4人残し）坂出　奈良大付（4人残し）高松

　▽3回戦　和歌山工（2人残し）英明　箕島（2人残し）尽誠　高松商（3人残し）和歌山東

　▽準々決勝
八幡工　2人残し　高松商

　▽決勝
育英　大将戦　奈良大付

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