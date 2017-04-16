卓球　県協会長杯小学生大会　記録

（15日・丸亀市民体育館）

…男 子…

【団体】

▽ホープス決勝リーグ （1）ヴィスポことひら（伊藤、坂東、片桐）4勝（2）卓球家Jr．A3勝1敗（3）卓球家Jr．B2勝2敗（4）卓球家Jr．C1勝3敗（5）五峯ク4敗

▽カブ予選リーグA組 （1）卓球家Jr．A3勝（2）鬼無スポ少B2勝1敗（3）五峯クC1勝2敗（4）五峯クB3敗▽B組 （1）卓球家Jr．B2勝（2）五峯クA1勝1敗（3）鬼無スポ少A2敗＝各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ

▽3位決定戦

五峯クA 2―1 鬼無スポ少B

▽決勝

卓球家Jr．A 2―0 卓球家Jr．B

○ 豊島 3―1 平野

○ 塩田 3―1 藤井



【個人シングルス】

▽ホープス決勝トーナメント1回戦

坂東（ヴィスポことひら） 3―0 近石（卓球家Jr．）

大西（卓球家Jr．） 3―2 片桐（ヴィスポことひら）

▽決勝

坂東 3―0 大西

▽カブ決勝トーナメント1回戦

杢村（あいはらスクール） 3―0 大恵（卓球家Jr．）

豊島（卓球家Jr．） 3―2 藤井（卓球家Jr．）

▽決勝

杢村 3―2 豊島

▽バンビ3位決定戦

大石（五峯ク） 3―0 藤井（卓球家Jr．）

▽決勝

伊藤（ヴィスポことひら） 3―0 大江正（五峯ク）



…女 子…

【団体】

▽ホープス予選リーグA組 （1）ヴィスポことひらA3勝（2）あいはらスクール2勝1敗（3）川添Jr．1勝2敗（4）五峯ク3敗▽B組 （1）ヴィスポことひらB2勝（2）卓球家Jr．1勝1敗（3）鬼無スポ少2敗＝各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ

▽3位決定戦

あいはらスクール 3―2 卓球家Jr．

▽決勝

ヴィスポことひらA 3―0 ヴィスポことひらB

○ 伊藤 3―0 桜井

○ 三谷 3―0 平塚

○ 安藤三谷 3―0 桜井真鍋

▽カブ決勝リーグ （1）鬼無スポ少（斉藤、二宮、神高）2勝（2）卓球家Jr．1勝1敗（3）ヴィスポことひら2敗



【個人シングルス】

▽ホープス準決勝

伊藤（ヴィスポことひら） 3―0 平塚（ヴィスポことひら）

三谷（ヴィスポことひら） 3―0 安藤（ヴィスポことひら）

▽決勝

伊藤 3―0 三谷

▽カブ3位決定戦

中茂（多度津スポ少） 3―2 杢村（あいはらスクール）

▽決勝

石井春（卓球家Jr．） 3―0 樋口（卓球家Jr．）

▽バンビ3位決定戦

中嶋（ヴィスポことひら） 3―0 西原（城乾）

▽決勝

堀口春（あいはらスクール） 3―0 片桐（ヴィスポことひら）