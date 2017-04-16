卓球　県協会長杯小学生大会　記録

（15日・丸亀市民体育館）
…男 子…
【団体】
▽ホープス決勝リーグ （1）ヴィスポことひら（伊藤、坂東、片桐）4勝（2）卓球家Jr．A3勝1敗（3）卓球家Jr．B2勝2敗（4）卓球家Jr．C1勝3敗（5）五峯ク4敗
▽カブ予選リーグA組 （1）卓球家Jr．A3勝（2）鬼無スポ少B2勝1敗（3）五峯クC1勝2敗（4）五峯クB3敗▽B組 （1）卓球家Jr．B2勝（2）五峯クA1勝1敗（3）鬼無スポ少A2敗＝各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ
▽3位決定戦
五峯クA 2―1 鬼無スポ少B
▽決勝
卓球家Jr．A 2―0 卓球家Jr．B
○ 豊島 3―1 平野
○ 塩田 3―1 藤井
【個人シングルス】
▽ホープス決勝トーナメント1回戦
坂東（ヴィスポことひら） 3―0 近石（卓球家Jr．）
大西（卓球家Jr．） 3―2 片桐（ヴィスポことひら）
▽決勝
坂東 3―0 大西
▽カブ決勝トーナメント1回戦
杢村（あいはらスクール） 3―0 大恵（卓球家Jr．）
豊島（卓球家Jr．） 3―2 藤井（卓球家Jr．）
▽決勝
杢村 3―2 豊島
▽バンビ3位決定戦
大石（五峯ク） 3―0 藤井（卓球家Jr．）
▽決勝
伊藤（ヴィスポことひら） 3―0 大江正（五峯ク）
…女 子…
【団体】
▽ホープス予選リーグA組 （1）ヴィスポことひらA3勝（2）あいはらスクール2勝1敗（3）川添Jr．1勝2敗（4）五峯ク3敗▽B組 （1）ヴィスポことひらB2勝（2）卓球家Jr．1勝1敗（3）鬼無スポ少2敗＝各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ
▽3位決定戦
あいはらスクール 3―2 卓球家Jr．
▽決勝
ヴィスポことひらA 3―0 ヴィスポことひらB
○ 伊藤 3―0 桜井
○ 三谷 3―0 平塚
○ 安藤三谷 3―0 桜井真鍋
▽カブ決勝リーグ （1）鬼無スポ少（斉藤、二宮、神高）2勝（2）卓球家Jr．1勝1敗（3）ヴィスポことひら2敗
【個人シングルス】
▽ホープス準決勝
伊藤（ヴィスポことひら） 3―0 平塚（ヴィスポことひら）
三谷（ヴィスポことひら） 3―0 安藤（ヴィスポことひら）
▽決勝
伊藤 3―0 三谷
▽カブ3位決定戦
中茂（多度津スポ少） 3―2 杢村（あいはらスクール）
▽決勝
石井春（卓球家Jr．） 3―0 樋口（卓球家Jr．）
▽バンビ3位決定戦
中嶋（ヴィスポことひら） 3―0 西原（城乾）
▽決勝
堀口春（あいはらスクール） 3―0 片桐（ヴィスポことひら）