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卓球　県協会長杯小学生大会　記録

2017/04/16 09:28

（15日・丸亀市民体育館）
　…男　　　子…
　【団体】
　▽ホープス決勝リーグ　（1）ヴィスポことひら（伊藤、坂東、片桐）4勝（2）卓球家Jr．A3勝1敗（3）卓球家Jr．B2勝2敗（4）卓球家Jr．C1勝3敗（5）五峯ク4敗
　▽カブ予選リーグA組　（1）卓球家Jr．A3勝（2）鬼無スポ少B2勝1敗（3）五峯クC1勝2敗（4）五峯クB3敗▽B組　（1）卓球家Jr．B2勝（2）五峯クA1勝1敗（3）鬼無スポ少A2敗＝各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ
　▽3位決定戦
五峯クA　2―1　鬼無スポ少B
　▽決勝
卓球家Jr．A　2―0　卓球家Jr．B
○　豊島　3―1　平野
○　塩田　3―1　藤井

　【個人シングルス】
　▽ホープス決勝トーナメント1回戦
坂東（ヴィスポことひら）　3―0　近石（卓球家Jr．）
大西（卓球家Jr．）　3―2　片桐（ヴィスポことひら）
　▽決勝
坂東　3―0　大西
　▽カブ決勝トーナメント1回戦
杢村（あいはらスクール）　3―0　大恵（卓球家Jr．）
豊島（卓球家Jr．）　3―2　藤井（卓球家Jr．）
　▽決勝
杢村　3―2　豊島
　▽バンビ3位決定戦
大石（五峯ク）　3―0　藤井（卓球家Jr．）
　▽決勝
伊藤（ヴィスポことひら）　3―0　大江正（五峯ク）

　…女　　　子…
　【団体】
　▽ホープス予選リーグA組　（1）ヴィスポことひらA3勝（2）あいはらスクール2勝1敗（3）川添Jr．1勝2敗（4）五峯ク3敗▽B組　（1）ヴィスポことひらB2勝（2）卓球家Jr．1勝1敗（3）鬼無スポ少2敗＝各組1位が決勝、2位が3位決定戦へ
　▽3位決定戦
あいはらスクール　3―2　卓球家Jr．
　▽決勝
ヴィスポことひらA　3―0　ヴィスポことひらB
○　伊藤　3―0　桜井
○　三谷　3―0　平塚
○　安藤三谷　3―0　桜井真鍋
　▽カブ決勝リーグ　（1）鬼無スポ少（斉藤、二宮、神高）2勝（2）卓球家Jr．1勝1敗（3）ヴィスポことひら2敗

　【個人シングルス】
　▽ホープス準決勝
伊藤（ヴィスポことひら）　3―0　平塚（ヴィスポことひら）
三谷（ヴィスポことひら）　3―0　安藤（ヴィスポことひら）
　▽決勝
伊藤　3―0　三谷
　▽カブ3位決定戦
中茂（多度津スポ少）　3―2　杢村（あいはらスクール）
　▽決勝
石井春（卓球家Jr．）　3―0　樋口（卓球家Jr．）
　▽バンビ3位決定戦
中嶋（ヴィスポことひら）　3―0　西原（城乾）
　▽決勝
堀口春（あいはらスクール）　3―0　片桐（ヴィスポことひら）

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