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県高野連役員改選　新会長に佐藤氏（高松東）　理事長は小野氏（高松工）再任

2017/04/14 09:22

　県高校野球連盟は13日、高松市内のホテルで理事会、監督部会の定例総会を開いた。任期満了に伴う役員改選では、新会長に先の県高校長協会総会で推薦された佐藤良二氏（高松東）を承認。理事長は小野裕作氏（高松工）を再任した。

　このほか、副会長には岩沢正俊氏（多度津）と白井良尚氏（尽誠）を新たに選出。監督部会長は箱崎功氏（坂出工）を新たに選んだ。

　併せて、今春に就任した新監督も報告され、統合校の小豆島中央は高松東で部長を務めていた大西玲治、観音寺総合は観音寺中央監督の土井裕介の両氏が就いた。昨春、小豆島をセンバツ大会に導いた杉吉勇輝氏は高瀬の監督となった。
　その他の県高野連役員と新監督は次の通り。（敬称略）

　▽副理事長　小谷猛房（高松）▽副理事長兼軟式部理事長　亀井康宏（尽誠）▽常任理事　小林明弘（三本松）中塚智也（津田）柳生健太（英明）三好明彦（高松商）三塚浩典（大手前高松）杉尾嘉則（高松西）穴吹広志（丸亀城西）三好智也（藤井）長谷川博紀（多度津）清水共（香川高専詫間）土井由喜（観音寺一）▽監事　山本修（小豆島中央）平田茂幸（笠田）

　▽監督部会副会長兼幹事　青野靖（観音寺一）▽幹事　福井博三（津田）吉沢恒星（香川高専高松）青山剛（藤井）

　▽軟式部幹事　峯裕司（農経）
　【新監督】硬式　上田将人（飯山）桑嶋裕二（丸亀）前川正勝（多度津）▽軟式　峯裕司（農経）是沢悠介（香川誠陵）

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