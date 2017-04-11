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大西（三観陸協）大会新Ｖ　やり投げ　男子８００の喜田（観音寺総合高）も　丸亀陸上カーニバル最終日

2017/04/11 09:42

　陸上の国体1次予選を兼ねた丸亀カーニバル大会最終日は9日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで男子14、女子12種目の決勝などを行った。県勢は男子やり投げの大西雄一朗（三観陸協）が69メートル13の大会新記録で頂点に立つなど男女13種目を制した。

　県勢は大西のほか、男子800メートルの喜田康一郎（観音寺総合高）が1分57秒19の大会新で優勝。同走り高跳びは板東琉太（高松工高）が2メートル08の大会タイで制した。

　【男子】
　▽200メートル　（1）木村和史（四電工）21秒30（2）白井（近大）21秒67（3）曽根（環太平洋大）21秒88
　▽800メートル　（1）喜田康一郎（観音寺総合高）1分57秒19（2）植崎敬大（環太平洋大）1分57秒64（3）山崎定将（同）1分57秒83＝以上大会新
　▽3000メートル　（1）久保山記年（善通寺自衛隊）8分57秒18（2）岡本（松山工高）8分59秒27（3）図子（尽誠高）9分2秒93
　▽5000メートル　（1）井下大誌（尽誠高）15分18秒55（2）木山達（同）15分19秒45（3）木山克（同）15分21秒01
　▽400メートル障害　（1）安部孝駿（デサントTC）50秒61（2）大林督享（近大）51秒51＝以上大会新（3）北野（環太平洋大）54秒75
　▽5000メートル競歩　（1）湯川宗志（小豆島中央高）23分10秒78（2）上川（金光学園高）23分39秒89（3）神崎（玉野光南高）25分58秒50
　▽1600メートルリレー　（1）四学香川西高A（太田、宮内、神崎、西村）3分26秒06（2）善通寺一高3分28秒09（3）四学香川西高B3分28秒17
　▽走り高跳び　（1）板東琉太（高松工高）2メートル08＝大会タイ（2）桑嶋（RATTLE）2メートル05（3）藤本（玉野光南高）1メートル96
　▽三段跳び　（1）永沢竜太朗（環太平洋大）15メートル13＝追い風参考（2）松田敬佑（同）15メートル00＝大会新（3）小山（同）14メートル73
　▽砲丸投げ　（1）柳生恭平（環太平洋大）12メートル22（2）植田（香川大）10メートル76（3）松山（徳山大）10メートル65
　▽同高校　（1）山本真也（四学香川西）13メートル30（2）家近（玉野光南）13メートル21（3）小林（四学香川西）13メートル05
　▽同中学　（1）仁子晃希（宇野）14メートル81（2）白川翔也（大野原）12メートル32＝以上大会新（3）白石（豊浜）10メートル72
　▽やり投げ　（1）大西雄一朗（三観陸協）69メートル13＝大会新（2）権出（広島大）64メートル71（3）桑田（広大樟柳ク）63メートル11
　▽八種競技　（1）山下朋紀（金光学園高）5377点＝大会新（2）戸高（倉敷工高）4951点（3）西村（四学香川西高）4800点

　【女子】
　▽200メートル　（1）亀岡美鶴（環太平洋大）24秒83＝大会新（2）松井（同）25秒15（3）木戸（広島大）25秒16
　▽800メートル　（1）田阪亜樹（にんじゃTC）2分17秒08＝大会新（2）斉藤（吉備中）2分18秒59（3）山崎（広島大）2分18秒79
　▽3000メートル　（1）橋本萌（四学香川西高）10分8秒82（2）岡田（小豆島中央高）10分14秒61（3）西川（四学香川西高）10分17秒11
　▽400メートル障害　（1）伊尻裕唯（環太平洋大）1分4秒93（2）竹内（同）1分5秒55（3）井上（同）1分7秒09
　▽5000メートル競歩　（1）池田莉里花（玉野光南高）26分18秒26（2）森本（高松工高）26分25秒98（3）清水（金光学園高）29分32秒77
　▽1600メートルリレー　（1）四学香川西高A（吉識、榎本、酒井、吉田）4分4秒79（2）岡山東商高4分8秒13（3）高松高4分15秒85
　▽走り高跳び　（1）見良津菜緒（環太平洋大）1メートル65＝大会新（2）堀野智加（就実高）1メートル62＝大会タイ（3）高橋（高松工高）1メートル59
　▽三段跳び　（1）川田理恵（環太平洋大）11メートル68（2）斎藤（善通寺一高）11メートル53（3）奥住（環太平洋大）10メートル87＝追い風参考
　▽砲丸投げ　（1）山本怜奈（四学香川西高）12メートル86（2）三宅（玉野光南高）11メートル16（3）真田（金光学園高）10メートル70
　▽同中学　（1）山下芽愛（桜が丘）12メートル47（2）東山（同）11メートル99（3）奥山（同）11メートル99
　▽やり投げ　（1）石井澪（農経高）41メートル55（2）本多（玉野光南高）39メートル52（3）宮下（環太平洋大）37メートル13
　▽七種競技　（1）竜門千佳（倉敷中央高）4528点（2）藤丸（環太平洋大）3776点（3）六車（徳山大）3724点

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