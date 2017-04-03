イ・ミニョン初Ｖ　渡辺２位、森田（高松中央高出）６位　ヤマハ女子ゴルフ最終日

ヤマハ・レディース葛城最終日（2日・静岡県葛城GC＝6568ヤード、パー72）日本ツアー参戦1年目の25歳、イ・ミニョン（韓国）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算9アンダーの279で初優勝を飾った。賞金1800万円を獲得した。



1打差の2位は渡辺彩香で、さらに2打差の3位に申ジエ（韓国）が入った。3打伸ばした比嘉真美子が通算4アンダーで4位、アン・ソンジュ（韓国）が3アンダーで5位だった。2アンダーの6位に高松中央高出身の森田遥、川岸史果、鈴木愛ら5人が並んだ。（出場61選手＝アマ3、晴れ、気温12・2度、東の風2・0メートル、観衆5555人）



最終成績 賞金・万円

−9（1）イミニョン（韓）279＝71 70 68 70（35 35）1800．0

−8（2）渡辺 彩香 280＝68 72 71 69（34 35）880．0

−6（3）申 ジエ（韓）282＝68 78 66 70（33 37）700．0

−4（4）比嘉真美子 284＝71 71 73 69（34 35）600．0

−3（5）アンソンジ（韓）285＝73 64 76 72（35 37）500．0

−2（6）森田 遥 286＝76 71 72 67（34 33）300．0

（6）川岸 史果 286＝71 72 74 69（34 35）300．0

（6）西山ゆかり 286＝73 73 71 69（35 34）300．0

（6）藤本 麻子 286＝74 73 69 70（36 34）300．0

（6）鈴木 愛 286＝73 70 72 71（37 34）300．0

（韓は韓国）



森田遥（5打伸ばし6位）「ボギーを打たなかったのが大きい。9番でいいパーセーブをして、その流れを維持できた」