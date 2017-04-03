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イ・ミニョン初Ｖ　渡辺２位、森田（高松中央高出）６位　ヤマハ女子ゴルフ最終日

2017/04/03 09:37

　ヤマハ・レディース葛城最終日（2日・静岡県葛城GC＝6568ヤード、パー72）日本ツアー参戦1年目の25歳、イ・ミニョン（韓国）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算9アンダーの279で初優勝を飾った。賞金1800万円を獲得した。

　1打差の2位は渡辺彩香で、さらに2打差の3位に申ジエ（韓国）が入った。3打伸ばした比嘉真美子が通算4アンダーで4位、アン・ソンジュ（韓国）が3アンダーで5位だった。2アンダーの6位に高松中央高出身の森田遥、川岸史果、鈴木愛ら5人が並んだ。（出場61選手＝アマ3、晴れ、気温12・2度、東の風2・0メートル、観衆5555人）

　　最終成績　　　　　　　　　　　　　　　　　賞金・万円
−9（1）イミニョン（韓）279＝71　70　68　70（35　35）1800．0
−8（2）渡辺　彩香　　　280＝68　72　71　69（34　35）880．0
−6（3）申　　ジエ（韓）282＝68　78　66　70（33　37）700．0
−4（4）比嘉真美子　　　284＝71　71　73　69（34　35）600．0
−3（5）アンソンジ（韓）285＝73　64　76　72（35　37）500．0
−2（6）森田　　遥　　　286＝76　71　72　67（34　33）300．0
　　（6）川岸　史果　　　286＝71　72　74　69（34　35）300．0
　　（6）西山ゆかり　　　286＝73　73　71　69（35　34）300．0
　　（6）藤本　麻子　　　286＝74　73　69　70（36　34）300．0
　　（6）鈴木　　愛　　　286＝73　70　72　71（37　34）300．0
　　（韓は韓国）

森田遥（5打伸ばし6位）「ボギーを打たなかったのが大きい。9番でいいパーセーブをして、その流れを維持できた」

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