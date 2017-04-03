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ＡＳＣ・Ａが１部を制す　県社会人卓球リーグ

2017/04/03 09:33

　卓球の県社会人リーグ戦は2日、多度津町民体育館など7会場に266チーム、約1300人が出場して1〜27部のクラス別による団体戦を実施した。1部の優勝決定戦は、ASC・Aが3―2でASC・Bを破って、頂点に立った。（2〜27部は上位成績）

　▽1部優勝決定戦
ASC・A　3―2　ASC・B
　　笠原　1―3　七條　〇
　　川原　1―3　品川　〇
〇　柳沢　3―2　明田
〇　佐賀　3―1　川口
〇　佐賀・川原　3―2　品川・明田

　▽1部順位　（1）ASC・A（2）ASC・B（3）坂出卓研A（4）教員クA（5）バラTTC・A（6）ZEROTTC・A（7）ES高松A（8）坂出卓研B（9）卓球家A（10）ZEROTTC・B

　▽2部　（1）牟礼体協A（2）県庁A（3）尽誠クA▽3部　（1）三菱電機A（2）満濃体協A（3）四国電力▽4部　（1）かのか（2）川岡体協A（3）ラブオールD▽5部　（1）卓球家B（2）丸亀卓友会A（3）バラTTC・C▽6部　（1）県庁B（2）よりあいク（3）ES高松B▽7部　横山クA（2）牟礼体協B（3）宇多津クA▽8部　（1）小豆島クC（2）小豆島クE（3）ラブオールE▽9部　（1）ASC・C（2）満濃体協C（3）川岡体協B▽10部　（1）タダノA（2）総合ク（3）満濃体協D▽11部　（1）屋島体協C▽12部　（1）東植田体協A▽13部　（1）丸亀球友会A▽14部　（1）まつねクリニック▽15部　（1）伏見製薬A▽16部　（1）松島体協D▽17部　（1）尽誠クB▽18部　（1）ラブオールF▽19部　（1）尽誠クC▽20部　（1）ネットインA▽21部　（1）G☆SUCCESS・B▽22部　（1）坂出卓研E▽23部　（1）JF・B▽24部　（1）三木体協F▽25部　（1）東植田体協B▽26部　（1）志度卓同会▽27部　（1）ES高松C

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