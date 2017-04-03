ＡＳＣ・Ａが１部を制す　県社会人卓球リーグ

卓球の県社会人リーグ戦は2日、多度津町民体育館など7会場に266チーム、約1300人が出場して1〜27部のクラス別による団体戦を実施した。1部の優勝決定戦は、ASC・Aが3―2でASC・Bを破って、頂点に立った。（2〜27部は上位成績）



▽1部優勝決定戦

ASC・A 3―2 ASC・B

笠原 1―3 七條 〇

川原 1―3 品川 〇

〇 柳沢 3―2 明田

〇 佐賀 3―1 川口

〇 佐賀・川原 3―2 品川・明田



▽1部順位 （1）ASC・A（2）ASC・B（3）坂出卓研A（4）教員クA（5）バラTTC・A（6）ZEROTTC・A（7）ES高松A（8）坂出卓研B（9）卓球家A（10）ZEROTTC・B



▽2部 （1）牟礼体協A（2）県庁A（3）尽誠クA▽3部 （1）三菱電機A（2）満濃体協A（3）四国電力▽4部 （1）かのか（2）川岡体協A（3）ラブオールD▽5部 （1）卓球家B（2）丸亀卓友会A（3）バラTTC・C▽6部 （1）県庁B（2）よりあいク（3）ES高松B▽7部 横山クA（2）牟礼体協B（3）宇多津クA▽8部 （1）小豆島クC（2）小豆島クE（3）ラブオールE▽9部 （1）ASC・C（2）満濃体協C（3）川岡体協B▽10部 （1）タダノA（2）総合ク（3）満濃体協D▽11部 （1）屋島体協C▽12部 （1）東植田体協A▽13部 （1）丸亀球友会A▽14部 （1）まつねクリニック▽15部 （1）伏見製薬A▽16部 （1）松島体協D▽17部 （1）尽誠クB▽18部 （1）ラブオールF▽19部 （1）尽誠クC▽20部 （1）ネットインA▽21部 （1）G☆SUCCESS・B▽22部 （1）坂出卓研E▽23部 （1）JF・B▽24部 （1）三木体協F▽25部 （1）東植田体協B▽26部 （1）志度卓同会▽27部 （1）ES高松C