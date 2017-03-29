天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

全国高校選抜大会／レスリング　多度津４強ならず　記録

2017/03/29 09:34

（28日・新潟市体育館）
　▽団体準々決勝
沼津城北（静岡）　6―1　多度津

　▽50キロ級2回戦
佐々木航（静岡・飛龍）　フォール5分51秒　山根典哲（多度津）

　▽55キロ級1回戦
神原諒（多度津）　フォール4分28秒　鳥羽隆行（大阪・大体大浪商）
　▽同2回戦
新垣将吾（沖縄・北部農林）　Tフォール4分1秒　神原諒（多度津）

　▽60キロ級1回戦
田中春輝（熊本・玉名工）　6―0　高尾理久（多度津）

　▽66キロ級1回戦
川北晏生（高松北）　Tフォール2分28秒　小西泰智（島根・隠岐島前）
　▽同2回戦
安楽龍馬（山梨・韮崎工）　Tフォール3分27秒　川北晏生（高松北）
西川竣介（多度津）　Tフォール1分8秒　伊五沢優平（岩手・盛岡工）

　▽74キロ級1回戦
岩井僚亮（多度津）　フォール3分52秒　高森新世（茨城・鹿島学園）
　▽同2回戦
岩井僚亮（多度津）　Tフォール4分55秒　竹内祐斗（長野・上田西）
日下尚（高松北）　Tフォール1分1秒　北英将（東京・自由ケ丘学園）

　▽84キロ級1回戦
小松恭介（岩手・種市）　Tフォール3分20秒　前川優太（多度津）
仲程生竜（沖縄・沖縄高等特別支援学校）　Tフォール2分12秒　中谷直生（高松北）

　▽96キロ級2回戦
滝一也（茨城・霞ケ浦）　フォール1分32秒　奥野蓮（香川中央）

　▽120キロ級2回戦
鈴木翔真（茨城・鹿島学園）　8―0　山室彰広（多度津）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. テニス、伊達がツアー復帰へ実戦／４月…
  2. ２８日８強激突　１７春の高校野球県大…
  3. 小平奈緒、タカマツらと契約／ＪＯＣシ…
  4. 県選抜女子２回戦敗退　都道府県中学ソ…
  5. バレー、日本女子は韓国と初戦／グラン…
  6. 香川一２年ぶり１６強　女子　全国中学…
  7. テニス、尾崎は世界１位に完敗／マイア…
  8. 慶大長距離コーチに保科氏／箱根駅伝出…
  9. 横審、優勝稀勢の里関を絶賛／委員長「…
  10. ボクシング原田氏の叙勲祝賀会／新旧世…
集計対象記事：27日10:43〜29日10:43配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 日本、タイに４―０で大勝　サッカーＷ…
  2. 錦織、４年連続８強入り　マイアミＯＰ…
  3. サッカー日本、Ｂ組で首位浮上　得失点…
  4. 世界フィギュア、２９日開幕　羽生、宇…
  5. 野村はスタンフォードと同組　米女子ゴ…
  6. イチローは３打数無安打　アストロズ戦…
  7. 陸上男子短距離が強化合宿を公開　リレ…
  8. 陸上女子短距離の福島米国遠征へ　「レ…
  9. 巨人の高木京介投手が再スタート　野球…
  10. ボクシング、田中５月に初防衛戦　１６…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.