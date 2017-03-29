全国高校選抜大会／レスリング　多度津４強ならず　記録

（28日・新潟市体育館）

▽団体準々決勝

沼津城北（静岡） 6―1 多度津



▽50キロ級2回戦

佐々木航（静岡・飛龍） フォール5分51秒 山根典哲（多度津）



▽55キロ級1回戦

神原諒（多度津） フォール4分28秒 鳥羽隆行（大阪・大体大浪商）

▽同2回戦

新垣将吾（沖縄・北部農林） Tフォール4分1秒 神原諒（多度津）



▽60キロ級1回戦

田中春輝（熊本・玉名工） 6―0 高尾理久（多度津）



▽66キロ級1回戦

川北晏生（高松北） Tフォール2分28秒 小西泰智（島根・隠岐島前）

▽同2回戦

安楽龍馬（山梨・韮崎工） Tフォール3分27秒 川北晏生（高松北）

西川竣介（多度津） Tフォール1分8秒 伊五沢優平（岩手・盛岡工）



▽74キロ級1回戦

岩井僚亮（多度津） フォール3分52秒 高森新世（茨城・鹿島学園）

▽同2回戦

岩井僚亮（多度津） Tフォール4分55秒 竹内祐斗（長野・上田西）

日下尚（高松北） Tフォール1分1秒 北英将（東京・自由ケ丘学園）



▽84キロ級1回戦

小松恭介（岩手・種市） Tフォール3分20秒 前川優太（多度津）

仲程生竜（沖縄・沖縄高等特別支援学校） Tフォール2分12秒 中谷直生（高松北）



▽96キロ級2回戦

滝一也（茨城・霞ケ浦） フォール1分32秒 奥野蓮（香川中央）



▽120キロ級2回戦

鈴木翔真（茨城・鹿島学園） 8―0 山室彰広（多度津）