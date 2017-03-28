県選抜女子２回戦敗退　都道府県中学ソフトテニス

ソフトテニスの都道府県対抗全日本中学生大会は27日、三重県営サンアリーナなどで開幕。初日は女子団体と男子個人を行い、女子団体の県選抜は5年ぶりの1勝を挙げたが、続く2回戦で敗れた。



団体は48チームが3ペア対抗戦で争い、県選抜女子は1回戦で奈良に2―0で快勝。2回戦は佐賀に0―2で敗れた。



男子個人の県勢はシングルス、ダブルスともに3回戦で姿を消した。

最終日は28日、男子団体と女子個人を行う。（記録は県勢）



【女子団体】

▽1回戦

香川 2―0 奈良

○ 尾野・西尾 4―2 鍛冶田・広瀬

○ 浦上・山本 4―3 三宅・山岡

▽2回戦

佐賀 2―0 香川

○ 木下・辻田 4―3 浦上・山本

○ 喜多・池田 4―3 尾野・西尾



【男子個人】

▽シングルス1回戦

真鍋（丸亀南） 3―2 前川（富山）

福井（多度津） 3―0 祖田（島根）

▽2回戦

真鍋 3―1 木野（滋賀）

増田（千葉） 3―1 福井

▽3回戦

野中（沖縄） 3―1 真鍋

▽ダブルス1回戦

勝浦（丸亀東）河村（琴平） 3―1 岡田・森木（宮崎）

川田（善通寺東）鈴木（琴平） 3―0 宮城・花田（沖縄）

山本・千葉（長野） 3―1 大鹿（太田）吉野（丸亀東）

▽2回戦

勝浦・河村 3―2 金沢・安井（滋賀）

高木・杉本（島根） 3―0 川田・鈴木

▽3回戦

金山・黒須（茨城） 3―0 勝浦・河村