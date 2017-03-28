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県選抜女子２回戦敗退　都道府県中学ソフトテニス

2017/03/28 09:40

　ソフトテニスの都道府県対抗全日本中学生大会は27日、三重県営サンアリーナなどで開幕。初日は女子団体と男子個人を行い、女子団体の県選抜は5年ぶりの1勝を挙げたが、続く2回戦で敗れた。

　団体は48チームが3ペア対抗戦で争い、県選抜女子は1回戦で奈良に2―0で快勝。2回戦は佐賀に0―2で敗れた。

　男子個人の県勢はシングルス、ダブルスともに3回戦で姿を消した。
　最終日は28日、男子団体と女子個人を行う。（記録は県勢）

　【女子団体】
　▽1回戦
香川　2―0　奈良
○　尾野・西尾　4―2　鍛冶田・広瀬
○　浦上・山本　4―3　三宅・山岡
　▽2回戦
佐賀　2―0　香川
○　木下・辻田　4―3　浦上・山本
○　喜多・池田　4―3　尾野・西尾

　【男子個人】
　▽シングルス1回戦
真鍋（丸亀南）　3―2　前川（富山）
福井（多度津）　3―0　祖田（島根）
　▽2回戦
真鍋　3―1　木野（滋賀）
増田（千葉）　3―1　福井
　▽3回戦
野中（沖縄）　3―1　真鍋
　▽ダブルス1回戦
勝浦（丸亀東）河村（琴平）　3―1　岡田・森木（宮崎）
川田（善通寺東）鈴木（琴平）　3―0　宮城・花田（沖縄）
山本・千葉（長野）　3―1　大鹿（太田）吉野（丸亀東）
　▽2回戦
勝浦・河村　3―2　金沢・安井（滋賀）
高木・杉本（島根）　3―0　川田・鈴木
　▽3回戦
金山・黒須（茨城）　3―0　勝浦・河村

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