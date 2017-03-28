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全国高校選抜大会／空手　高松中央１６強　女子組手団体　記録

2017/03/28 09:37

（27日・別府市総合体育館）
　▽男子組手個人2回戦
渡辺謙頼（高松中央）　3―1　千葉良樹（石川・小松大谷）
松本光輝（高松中央）　1―0　新下晃生（鹿児島・鹿屋工）
梶原龍斗（高松中央）　3―0　大橋里央（静岡・御殿場西）
崎山優成（高松中央）　9―1　木村海秀（北海道・恵庭南）
徳永圭裕（高松中央）　5―1　酒井寛太（神奈川・横浜創学館）
　▽同3回戦
山本匡悟（大阪・浪速）　4―0　渡辺謙頼（高松中央）
鬼塚大輝（熊本・芦北）　2―1　松本光輝（高松中央）
梶原龍斗（高松中央）　5―0　藤原丈士（茨城・東洋大牛久）
崎山優成（高松中央）　7―0　渡辺龍翔（静岡・静岡北）
小崎友碁（大阪・浪速）　0―0判定勝ち　徳永圭裕（高松中央）
　▽同4回戦
梶原龍斗（高松中央）　3―0　岡本健伸（大阪・浪速）
荒木弘貴（山梨・日本航空）　6―5　崎山優成（高松中央）
　▽同形個人1回戦
山本理央（高松中央）　4―1　赤松拓海（栃木・栃木）
　▽同2回戦
渡慶次生馬（沖縄・与勝）　3―2　山本理央（高松中央）
　▽女子組手団体2回戦
高松中央　3―2　東大阪大敬愛（大阪）
　▽同組手個人1回戦
久保亜月（高松中央）　3―2　鈴木更彩（千葉・拓大紅陵）
草野優香（高松中央）　8―0反則勝ち　宇都木未歩（埼玉・花咲徳栄）
安達志保（大分・大分南）　1―0　田中良菜（高松中央）
　▽同2回戦
秋山芽祈（山口・徳山）　9―1　久保亜月（高松中央）
野口暖日（東京・帝京）　3―0　草野優香（高松中央）
　▽同形団体1回戦
作新学院（栃木）　5―0　坂出
　▽同2回戦
夙川学院（兵庫）　5―0　高松商
　▽同形個人1回戦
藤重夏帆（山口・高水）　3―2　川根千奈（津田）
河崎まみか（長野・松本第一）　3―2　門井佑紀（坂出）
近藤乃愛（高松商）　3―2　瀬戸口楓子（佐賀・唐津西）
　▽同2回戦
畑山久留実（大阪・城南学園）　5―0　近藤乃愛（高松商）

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