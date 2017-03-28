全国高校選抜大会／空手　高松中央１６強　女子組手団体　記録

（27日・別府市総合体育館）

▽男子組手個人2回戦

渡辺謙頼（高松中央） 3―1 千葉良樹（石川・小松大谷）

松本光輝（高松中央） 1―0 新下晃生（鹿児島・鹿屋工）

梶原龍斗（高松中央） 3―0 大橋里央（静岡・御殿場西）

崎山優成（高松中央） 9―1 木村海秀（北海道・恵庭南）

徳永圭裕（高松中央） 5―1 酒井寛太（神奈川・横浜創学館）

▽同3回戦

山本匡悟（大阪・浪速） 4―0 渡辺謙頼（高松中央）

鬼塚大輝（熊本・芦北） 2―1 松本光輝（高松中央）

梶原龍斗（高松中央） 5―0 藤原丈士（茨城・東洋大牛久）

崎山優成（高松中央） 7―0 渡辺龍翔（静岡・静岡北）

小崎友碁（大阪・浪速） 0―0判定勝ち 徳永圭裕（高松中央）

▽同4回戦

梶原龍斗（高松中央） 3―0 岡本健伸（大阪・浪速）

荒木弘貴（山梨・日本航空） 6―5 崎山優成（高松中央）

▽同形個人1回戦

山本理央（高松中央） 4―1 赤松拓海（栃木・栃木）

▽同2回戦

渡慶次生馬（沖縄・与勝） 3―2 山本理央（高松中央）

▽女子組手団体2回戦

高松中央 3―2 東大阪大敬愛（大阪）

▽同組手個人1回戦

久保亜月（高松中央） 3―2 鈴木更彩（千葉・拓大紅陵）

草野優香（高松中央） 8―0反則勝ち 宇都木未歩（埼玉・花咲徳栄）

安達志保（大分・大分南） 1―0 田中良菜（高松中央）

▽同2回戦

秋山芽祈（山口・徳山） 9―1 久保亜月（高松中央）

野口暖日（東京・帝京） 3―0 草野優香（高松中央）

▽同形団体1回戦

作新学院（栃木） 5―0 坂出

▽同2回戦

夙川学院（兵庫） 5―0 高松商

▽同形個人1回戦

藤重夏帆（山口・高水） 3―2 川根千奈（津田）

河崎まみか（長野・松本第一） 3―2 門井佑紀（坂出）

近藤乃愛（高松商） 3―2 瀬戸口楓子（佐賀・唐津西）

▽同2回戦

畑山久留実（大阪・城南学園） 5―0 近藤乃愛（高松商）