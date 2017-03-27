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３０日から高松で全国選抜中学校テニス　県勢４校躍進目指す

2017/03/27 09:25

男子・桜町
男子・桜町

男子・三木
男子・三木

女子・土庄
女子・土庄

女子・高松北
女子・高松北

　テニスの全国選抜中学校大会は30、31の両日、高松市の県営生島コートに全国の地区予選を勝ち抜いた男女32校が出場し、1単2複の団体戦を行う。県勢は男子が桜町と三木、女子は土庄と高松北が出場。地元で躍進を目指す。

　四国王者の男子の桜町は層が厚い。エース高木はフォアハンドが強力。フットワークがいい主将の山地や、伸び盛りの井上も頼もしい存在だ。県大会準優勝の三木は攻撃的な前田や宮西がチームに勢いを付けたい。洞察力に優れる滝井もクレバーな戦いを見せる。

　四国大会準優勝の女子の土庄は粘り強い選手がそろった。ダブルスの柱となる三木は身体能力が高く、主将の塩谷は堅実なプレーが光る。県女王の高松北は安定感がある。主将の六車は力強いストロークが武器。高原はセンスが良く、芹田はオールラウンダー。

【男子・桜町】
　名　　前　　学年
　高木　　翼　（2）
◎山地　恭平　（2）
　井上　明南　（2）
　穴吹　聖那　（2）
　中西　健斗　（1）
　藤目　篤士　（2）
　森　　勇輝　（2）
　日高　喜成　（1）
　寒川　瑛太　（1）
　後藤　貴人　（1）
▽監督　安藤　隆
（◎は主将）

【男子・三木】
　名　　前　　学年
　滝井　碧志　（2）
　宮西　宏太　（2）
　前田　晟明　（1）
　出井　創太　（1）
　谷口　一騎　（2）
◎佐々木亮太　（2）
　佐藤　海州　（2）
　津川　大和　（1）
　元二　海成　（1）
　山下　　燿　（2）
▽監督　藤本　貴
（◎は主将）

【女子・土庄】
　名　　前　　学年
　三木　楓華　（2）
　山本　美那　（2）
　吉岡　真佑　（2）
　武井　亜津　（2）
　山口　真央　（2）
◎塩谷　露歌　（2）
　江岡　愛望　（2）
　後藤　奈緒　（2）
　大森　玲奈　（2）
　森　　愛海　（1）
▽監督　亀井清美
（◎は主将）

【女子・高松北】
　名　　前　　学年
◎六車祐里佳　（2）
　高原　萌乃　（1）
　芹田　七海　（1）
　渡辺　宥依　（2）
　土谷　　凜　（1）
　山本　莉子　（2）
　吉田うらら　（2）
　遠藤　杏柚　（1）
　出来谷美葉　（2）
　宮本　夢奈　（2）
▽監督　平井瑞花
（◎は主将）

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集計対象記事：25日10:21〜27日10:21配信分

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