３０日から高松で全国選抜中学校テニス　県勢４校躍進目指す

テニスの全国選抜中学校大会は30、31の両日、高松市の県営生島コートに全国の地区予選を勝ち抜いた男女32校が出場し、1単2複の団体戦を行う。県勢は男子が桜町と三木、女子は土庄と高松北が出場。地元で躍進を目指す。



四国王者の男子の桜町は層が厚い。エース高木はフォアハンドが強力。フットワークがいい主将の山地や、伸び盛りの井上も頼もしい存在だ。県大会準優勝の三木は攻撃的な前田や宮西がチームに勢いを付けたい。洞察力に優れる滝井もクレバーな戦いを見せる。



四国大会準優勝の女子の土庄は粘り強い選手がそろった。ダブルスの柱となる三木は身体能力が高く、主将の塩谷は堅実なプレーが光る。県女王の高松北は安定感がある。主将の六車は力強いストロークが武器。高原はセンスが良く、芹田はオールラウンダー。



【男子・桜町】

名 前 学年

高木 翼 （2）

◎山地 恭平 （2）

井上 明南 （2）

穴吹 聖那 （2）

中西 健斗 （1）

藤目 篤士 （2）

森 勇輝 （2）

日高 喜成 （1）

寒川 瑛太 （1）

後藤 貴人 （1）

▽監督 安藤 隆

（◎は主将）



【男子・三木】

名 前 学年

滝井 碧志 （2）

宮西 宏太 （2）

前田 晟明 （1）

出井 創太 （1）

谷口 一騎 （2）

◎佐々木亮太 （2）

佐藤 海州 （2）

津川 大和 （1）

元二 海成 （1）

山下 燿 （2）

▽監督 藤本 貴

（◎は主将）



【女子・土庄】

名 前 学年

三木 楓華 （2）

山本 美那 （2）

吉岡 真佑 （2）

武井 亜津 （2）

山口 真央 （2）

◎塩谷 露歌 （2）

江岡 愛望 （2）

後藤 奈緒 （2）

大森 玲奈 （2）

森 愛海 （1）

▽監督 亀井清美

（◎は主将）



【女子・高松北】

名 前 学年

◎六車祐里佳 （2）

高原 萌乃 （1）

芹田 七海 （1）

渡辺 宥依 （2）

土谷 凜 （1）

山本 莉子 （2）

吉田うらら （2）

遠藤 杏柚 （1）

出来谷美葉 （2）

宮本 夢奈 （2）

▽監督 平井瑞花

（◎は主将）