天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

陸上　香川投てき記録会　記録

2017/03/19 09:27

（18日・Pikaraスタジアム）＝記録は1位と県勢上位
　【男子】
　▽砲丸投げ　（1）幸長慎一（四国大）15メートル25（2）岡（pageant）9メートル98（3）三宅（同）8メートル92
　▽同高校　（1）三田穂貴（生光学園）15メートル23（3）藤田（坂出商）10メートル17
　▽同中学　（1）市橋栄人（本島）9メートル33（2）内山（同）9メートル32（3）山村（同）8メートル41
　▽円盤投げ一般　（1）幸長慎一（四国大）48メートル45（2）田岡（三観陸協）46メートル18（3）越智（丸亀陸協）25メートル05
　▽同高校　（1）中村晃（玉野光南）41メートル27（2）吉田（観音寺中央）40メートル41
　▽ハンマー投げ一般　（1）大西昭彦（香川マスターズ）40メートル04（2）松本（同）30メートル83
　▽同高校　（1）藤田駿介（生光学園）51メートル96（3）蔭山（観音寺中央）47メートル07
　▽やり投げ　（1）藤井駿匡（古城池高）58メートル53（3）古津（坂出一高）54メートル83

　【女子】
　▽砲丸投げ　（1）三宅美優（玉野光南高）10メートル33（2）薬王（飯山高）9メートル02
　▽同中学　（1）上中ひかる（東祖谷）11メートル09
　▽円盤投げ　（1）中田恵莉子（四国大教）45メートル46
　▽ハンマー投げ　（1）泉花奈（生光学園高）48メートル99
　▽やり投げ　（1）本多志麻（玉野光南高）39メートル11（3）桑田（高松桜井高）30メートル98

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. カマタマ今季初勝利狙う　１９日敵地で…
  2. ３８校、仲間と挑む春　高校野球県大会…
  3. ＷＢＣ日本代表、アリゾナに到着／準決…
  4. フィギュア本田、女子ＳＰで２位／世界…
  5. バレー豊田合成の監督「楽しみ」／プレ…
  6. サンウルブズは４連敗／スーパーラグビ…
  7. スポーツ振興に尽力　県体協、功労者１…
  8. 各階級２日間方式に変更／世界レスリン…
  9. バスケ、川崎がＰＯ進出一番乗り／Ｂリ…
  10. バスケ男子、三河が川崎に快勝／Ｂリー…
集計対象記事：17日11:18〜19日11:18配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 春の甲子園が開幕　岩手の不来方１０人…
  2. ＨＰ、小野塚が日本初の金メダル　世界…
  3. サッカー、長谷部が膝の手術へ　Ｗ杯予…
  4. 大リーグ、前田が五回途中１失点　ダル…
  5. 日本は練習試合でカブスに敗れる　渡米…
  6. ゴルフ松山英樹、７２で２４位に　米男…
  7. 渡部暁、２戦連続の４位　スキー複合Ｗ…
  8. ラグビーイングランド連勝止まる　欧州…
  9. サッカー大迫、先制点とアシスト　ドイ…
  10. サッカー、岡崎は後半途中に退く　プレ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.