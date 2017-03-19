陸上　香川投てき記録会　記録

（18日・Pikaraスタジアム）＝記録は1位と県勢上位

【男子】

▽砲丸投げ （1）幸長慎一（四国大）15メートル25（2）岡（pageant）9メートル98（3）三宅（同）8メートル92

▽同高校 （1）三田穂貴（生光学園）15メートル23（3）藤田（坂出商）10メートル17

▽同中学 （1）市橋栄人（本島）9メートル33（2）内山（同）9メートル32（3）山村（同）8メートル41

▽円盤投げ一般 （1）幸長慎一（四国大）48メートル45（2）田岡（三観陸協）46メートル18（3）越智（丸亀陸協）25メートル05

▽同高校 （1）中村晃（玉野光南）41メートル27（2）吉田（観音寺中央）40メートル41

▽ハンマー投げ一般 （1）大西昭彦（香川マスターズ）40メートル04（2）松本（同）30メートル83

▽同高校 （1）藤田駿介（生光学園）51メートル96（3）蔭山（観音寺中央）47メートル07

▽やり投げ （1）藤井駿匡（古城池高）58メートル53（3）古津（坂出一高）54メートル83



【女子】

▽砲丸投げ （1）三宅美優（玉野光南高）10メートル33（2）薬王（飯山高）9メートル02

▽同中学 （1）上中ひかる（東祖谷）11メートル09

▽円盤投げ （1）中田恵莉子（四国大教）45メートル46

▽ハンマー投げ （1）泉花奈（生光学園高）48メートル99

▽やり投げ （1）本多志麻（玉野光南高）39メートル11（3）桑田（高松桜井高）30メートル98