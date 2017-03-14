男子１部・小泉（百十四銀行）単複２冠　高松市ＯＰバド

バドミントンの高松市オープン選手権は3月4、5の両日、高松市総合体育館で行われた。トップレベルの1部男子シングルスは小泉秀登（百十四銀行）が優勝。小泉は鎮田頼宣（高松一高）と組んだ同ダブルスも制し、2冠に輝いた。



【男子】

▽1部シングルス準決勝 小泉（百十四銀行）2―0小山（県庁） 児子（フットワーク）2―1宮武（三菱電機）

▽決勝 小泉（途中棄権）児子

▽同ダブルス準決勝 小泉（百十四銀行）鎮田（高松一高）2−0小山（県庁）鵜尾（タダノ） 宮武（三菱電機）田中（坂出工高）2−1吉本（タダノ）松田（フットワーク）

▽決勝 小泉・鎮田2−0宮武・田中

▽2部シングルス準決勝 岡田（高松商高）2―0井下（香川中央高） 稲沢（香川中央高）2―1伏見（香川中央高）

▽決勝 稲沢2―0岡田

▽同ダブルス準決勝 岡田・永岑（高松商高）2―0岡（高松商業OB）多田（高松一高OB） 稲沢・伏見（香川中央高）2―1小島（SPINNINGRACKETS）野島（童心ク）

▽決勝 稲沢・伏見2―0岡田・永岑

▽3部ダブルス準決勝 六川（ヴィスポことひら）柴田（丸亀城西高）2―0青木（プレイヤーズク）山下（ラブオールズ） 川北・松川（坂出工高）2―0橘川（坂出工高）来肥住（一宮中）

▽決勝 川北・松川2―1六川・柴田

▽レジェンドダブルス決勝トーナメント1回戦 小西（倶楽部活動）小泉（神奈川県）2―0冨田（WING）山岡（東洋炭素） 西川（坂出協会）矢田（三菱電機）2―0藤本（高松ク）山田（百十四銀行）

▽決勝 小西・小泉2―0西川・矢田



【女子】

▽1部シングルス準決勝 宮沢（百十四銀行）2−0樫栄（百十四銀行） 浜北（広島ガス）2―0柴村（百十四銀行）

▽決勝 浜北2―0宮沢

▽同ダブルス決勝トーナメント1回戦 樫栄・樋口（百十四銀行）2−0宮沢・有安（百十四銀行） 平井・亀田（広島ガス）2―1柴村・藤本（百十四銀行）

▽決勝 平井・亀田2−0樫栄・樋口

▽2部シングルス準決勝 仲川（香川中央高）2―0対馬（高松商高） 小野田（香川中央高）2―0前田（三本松ク）

▽決勝 小野田2−0仲川

▽同ダブルス準決勝 高尾・小野田（香川中央高）2−0松原・岡田（バーバママ） 吉田・田中（高松商高）2−1能村・三本（玉藻中）

▽決勝 高尾・小野田2−1吉田・田中

▽3部ダブルスリーグ （1）武下真智代（ペガサス）三宅恵美（紫雲ク）4勝（2）中村・天野（庵治中）3勝1敗（3）石川（太田スポ少）坂本（中央スポ少）2勝2敗（4）大西・武丸（太田中）1勝3敗（5）林・末金（香川誠陵高）4敗