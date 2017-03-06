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県勢４強ならず　四国中学選抜卓球

2017/03/06 09:18

　卓球の四国中学校選抜大会は5日、坂出市立体育館に各県代表の男女各16校が出場して団体戦を行った。県勢は男子の香東と高瀬、女子の丸亀南が予選リーグを突破して8強入りしたが、4強進出はならなかった。男女ともに明徳義塾が頂点に立った。

　▽男子団体予選リーグA組　（1）鳴門一（徳島）3勝（2）香東2勝1敗（3）今治南（愛媛）1勝2敗（4）土佐（高知）3敗▽B組　（1）城西（徳島）3勝（2）新居浜南（愛媛）2勝1敗（3）一宮（高知）1勝2敗（4）豊中3敗▽C組　（1）明徳義塾（高知）3勝（2）城東（徳島）2勝1敗（3）日吉（愛媛）1勝2敗（4）付属坂出3敗▽D組　（1）小野（愛媛）3勝（2）高瀬2勝1敗（3）美馬（徳島）1勝2敗（4）三里（高知）3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
鳴門一　3―0　新居浜南
城東　3―1　小野
明徳義塾　3―0　香東
城西　3―0　高瀬

　▽準決勝
城東　3―1　鳴門一
明徳義塾　3―0　城西

　▽決勝
明徳義塾　3―0　城東

　▽女子団体予選リーグA組　（1）大三島（愛媛）3勝（2）富田（徳島）2勝1敗（3）西部（高知）1勝2敗（4）高瀬3敗▽B組　（1）明徳義塾（高知）3勝（2）鳴門一（徳島）2勝1敗（3）東予東（愛媛）1勝2敗（4）一宮3敗▽C組　（1）土佐女（高知）3勝（2）北島（徳島）2勝1敗（3）雄新（愛媛）1勝2敗（4）豊中3敗▽D組　（1）角野（愛媛）3勝（2）丸亀南2勝1敗（3）津田（徳島）1勝2敗（4）西土佐（高知）3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦
鳴門一　3―1　大三島
角野　3―0　北島
土佐女　3―0　富田
明徳義塾　3―1　丸亀南

　▽準決勝
角野　3―1　鳴門一
明徳義塾　3―0　土佐女

　▽決勝
明徳義塾　3−1　角野

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