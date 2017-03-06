県勢４強ならず　四国中学選抜卓球

卓球の四国中学校選抜大会は5日、坂出市立体育館に各県代表の男女各16校が出場して団体戦を行った。県勢は男子の香東と高瀬、女子の丸亀南が予選リーグを突破して8強入りしたが、4強進出はならなかった。男女ともに明徳義塾が頂点に立った。



▽男子団体予選リーグA組 （1）鳴門一（徳島）3勝（2）香東2勝1敗（3）今治南（愛媛）1勝2敗（4）土佐（高知）3敗▽B組 （1）城西（徳島）3勝（2）新居浜南（愛媛）2勝1敗（3）一宮（高知）1勝2敗（4）豊中3敗▽C組 （1）明徳義塾（高知）3勝（2）城東（徳島）2勝1敗（3）日吉（愛媛）1勝2敗（4）付属坂出3敗▽D組 （1）小野（愛媛）3勝（2）高瀬2勝1敗（3）美馬（徳島）1勝2敗（4）三里（高知）3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

鳴門一 3―0 新居浜南

城東 3―1 小野

明徳義塾 3―0 香東

城西 3―0 高瀬



▽準決勝

城東 3―1 鳴門一

明徳義塾 3―0 城西



▽決勝

明徳義塾 3―0 城東



▽女子団体予選リーグA組 （1）大三島（愛媛）3勝（2）富田（徳島）2勝1敗（3）西部（高知）1勝2敗（4）高瀬3敗▽B組 （1）明徳義塾（高知）3勝（2）鳴門一（徳島）2勝1敗（3）東予東（愛媛）1勝2敗（4）一宮3敗▽C組 （1）土佐女（高知）3勝（2）北島（徳島）2勝1敗（3）雄新（愛媛）1勝2敗（4）豊中3敗▽D組 （1）角野（愛媛）3勝（2）丸亀南2勝1敗（3）津田（徳島）1勝2敗（4）西土佐（高知）3敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦

鳴門一 3―1 大三島

角野 3―0 北島

土佐女 3―0 富田

明徳義塾 3―1 丸亀南



▽準決勝

角野 3―1 鳴門一

明徳義塾 3―0 土佐女



▽決勝

明徳義塾 3−1 角野