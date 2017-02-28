県勢、個人５種別Ｖ　四国卓球選手権

卓球の四国選手権は1月28、29の両日、徳島県の鳴門アミノバリューホールで男女の団体戦と年齢別の個人、混合の個人ダブルスを行った。県勢は個人で、男子シングルスサーティの山浦崇志（マキタ）が優勝したほか、女子もシングルスローシックスティの近藤千珠子（丸亀フレンドクラブ）、同ローセブンティの会見信子（桜TTC）、同エイティの白石静子（懇友会）、同教職員の宮花早紀（恵城保育園）がそれぞれ頂点に立った。団体は、男子の尽誠高、女子の百十四銀行が8強入りしたのが最高だった。（記録は団体が県勢、個人は県勢上位）



【男子】

▽団体1回戦 高松商高3―1光洋シーリングテクノ（徳島） ES高松3―1高知小津高 高松中央高3―1城東中（徳島） ASC・A3―0関西愛卓会（高知） 坂出卓研3―1高知市役所 卓球家ク3―2城南高（徳島）▽2回戦 明徳義塾高（高知）3―0高松商高 TOSA（高知）3―0ZEROTTC 松山大A（愛媛）3―0ES高松 チーム刈るぞO・A（愛媛）3―0ASC・B 高知工科大A3―0高松中央高 尽誠ク3―2松山大B（愛媛） ASC・A3―2さくら卓研（徳島） フォーネット（愛媛）3―2坂出卓研 フジ（愛媛）3―0卓球家ク 尽誠高3―1松山商高（愛媛）▽3回戦 明徳義塾中（高知）3―2尽誠ク フォーネット3―2ASC・A 尽誠高3―1昭和体協（徳島）▽準々決勝 フジ3―2尽誠高

▽個人シングルスサーティ準決勝 大迫（徳島）3―0藤井（坂出卓研） 山浦（マキタ）3―0飯塚（卓球家ク）

▽決勝 山浦3―0大迫

▽同フィフティ準決勝 川崎（ES高松）3―1平山（愛媛）

▽決勝 松本（愛媛）3―2川崎

▽同ローシックスティ準決勝 日浦（徳島）3―2旅田（坂出卓研） 弘光（高知）3―0川西（卓窓会）

▽同ハイシックスティ準決勝 後藤田（徳島）3―2米田（坂出卓研）

▽同ローセブンティ準決勝 井上（丸亀SC）3―1藤原（愛媛）

▽決勝 青木（高知）3―0井上

▽同ハイセブンティ準決勝 中山（徳島）3―0山下（牟礼体協） 谷本（卓窓会）3―1吉成（徳島）

▽決勝 中山3―0谷本

▽同エイティ準決勝 仁尾（徳島）3―2平島（坂出卓研）

▽同教職員準決勝 市川（高知）3―0片岡（高松北高）



【女子】

▽団体1回戦 高松中央高（不戦勝）マシュマロ（愛媛） 三島ウィングス（愛媛）3―1高松商高 今治南高（愛媛）3―1香川大▽2回戦 高知工科大B3―1四学香川西高 卓球家ク3―0高知大 土佐女中（高知）3―0ZEROTTC 高知工科大A3―0高松中央高 高知中央高3―1尽誠高 百十四銀行3―0伊予農高（愛媛）▽3回戦 徳島銀行3―1卓球家ク 百十四銀行3―0南四国スズキ（高知）▽準々決勝 明徳義塾高（高知）3―0百十四銀行

▽個人シングルス一般準決勝 上田（高知）3―0清水（ASC）

▽同サーティ準決勝 池田（卓球家ク）3―0真田（愛媛）

▽決勝 井関（徳島）3―1池田

▽同ローシックスティ準決勝 近藤（丸亀フレンドク）3―1十川（徳島）

▽決勝 近藤3―0坪井（徳島）

▽同ローセブンティ準決勝 会見（桜TTC）3―0矢野（愛媛）

▽決勝 会見3―0赤松（愛媛）

▽同ハイセブンティ準決勝 藤田（オリーブ）3―2植田（高知） 八木（徳島）3―0前田（卓窓会）

▽決勝 八木3―0藤田

▽同エイティ準決勝 白石（懇友会）3―0守谷（愛媛）

▽決勝 白石3―0宮崎（愛媛）

▽同教職員準決勝 宮花（恵城保育園）3―0後藤田（徳島）

▽決勝 宮花3―1戸田（愛媛）