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県勢、個人５種別Ｖ　四国卓球選手権

2017/02/28 13:17

　卓球の四国選手権は1月28、29の両日、徳島県の鳴門アミノバリューホールで男女の団体戦と年齢別の個人、混合の個人ダブルスを行った。県勢は個人で、男子シングルスサーティの山浦崇志（マキタ）が優勝したほか、女子もシングルスローシックスティの近藤千珠子（丸亀フレンドクラブ）、同ローセブンティの会見信子（桜TTC）、同エイティの白石静子（懇友会）、同教職員の宮花早紀（恵城保育園）がそれぞれ頂点に立った。団体は、男子の尽誠高、女子の百十四銀行が8強入りしたのが最高だった。（記録は団体が県勢、個人は県勢上位）

　【男子】
　▽団体1回戦　高松商高3―1光洋シーリングテクノ（徳島）　ES高松3―1高知小津高　高松中央高3―1城東中（徳島）　ASC・A3―0関西愛卓会（高知）　坂出卓研3―1高知市役所　卓球家ク3―2城南高（徳島）▽2回戦　明徳義塾高（高知）3―0高松商高　TOSA（高知）3―0ZEROTTC　松山大A（愛媛）3―0ES高松　チーム刈るぞO・A（愛媛）3―0ASC・B　高知工科大A3―0高松中央高　尽誠ク3―2松山大B（愛媛）　ASC・A3―2さくら卓研（徳島）　フォーネット（愛媛）3―2坂出卓研　フジ（愛媛）3―0卓球家ク　尽誠高3―1松山商高（愛媛）▽3回戦　明徳義塾中（高知）3―2尽誠ク　フォーネット3―2ASC・A　尽誠高3―1昭和体協（徳島）▽準々決勝　フジ3―2尽誠高
　▽個人シングルスサーティ準決勝　大迫（徳島）3―0藤井（坂出卓研）　山浦（マキタ）3―0飯塚（卓球家ク）
　▽決勝　山浦3―0大迫
　▽同フィフティ準決勝　川崎（ES高松）3―1平山（愛媛）
　▽決勝　松本（愛媛）3―2川崎
　▽同ローシックスティ準決勝　日浦（徳島）3―2旅田（坂出卓研）　弘光（高知）3―0川西（卓窓会）
　▽同ハイシックスティ準決勝　後藤田（徳島）3―2米田（坂出卓研）
　▽同ローセブンティ準決勝　井上（丸亀SC）3―1藤原（愛媛）
　▽決勝　青木（高知）3―0井上
　▽同ハイセブンティ準決勝　中山（徳島）3―0山下（牟礼体協）　谷本（卓窓会）3―1吉成（徳島）
　▽決勝　中山3―0谷本
　▽同エイティ準決勝　仁尾（徳島）3―2平島（坂出卓研）
　▽同教職員準決勝　市川（高知）3―0片岡（高松北高）

　【女子】
　▽団体1回戦　高松中央高（不戦勝）マシュマロ（愛媛）　三島ウィングス（愛媛）3―1高松商高　今治南高（愛媛）3―1香川大▽2回戦　高知工科大B3―1四学香川西高　卓球家ク3―0高知大　土佐女中（高知）3―0ZEROTTC　高知工科大A3―0高松中央高　高知中央高3―1尽誠高　百十四銀行3―0伊予農高（愛媛）▽3回戦　徳島銀行3―1卓球家ク　百十四銀行3―0南四国スズキ（高知）▽準々決勝　明徳義塾高（高知）3―0百十四銀行
　▽個人シングルス一般準決勝　上田（高知）3―0清水（ASC）
　▽同サーティ準決勝　池田（卓球家ク）3―0真田（愛媛）
　▽決勝　井関（徳島）3―1池田
　▽同ローシックスティ準決勝　近藤（丸亀フレンドク）3―1十川（徳島）
　▽決勝　近藤3―0坪井（徳島）
　▽同ローセブンティ準決勝　会見（桜TTC）3―0矢野（愛媛）
　▽決勝　会見3―0赤松（愛媛）
　▽同ハイセブンティ準決勝　藤田（オリーブ）3―2植田（高知）　八木（徳島）3―0前田（卓窓会）
　▽決勝　八木3―0藤田
　▽同エイティ準決勝　白石（懇友会）3―0守谷（愛媛）
　▽決勝　白石3―0宮崎（愛媛）
　▽同教職員準決勝　宮花（恵城保育園）3―0後藤田（徳島）
　▽決勝　宮花3―1戸田（愛媛）

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