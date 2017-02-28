男子・片山２連覇　女子・上野初優勝　県スキー選手権

スキーの県選手権は26日、鳥取県のだいせんホワイトリゾートで大回転（全長900メートル、旗門数19）を行った。男子は片山大輔（香川大医学部）が34秒01で2連覇を果たし、女子は上野千尋（観音寺SC）が39秒05で初の頂点に立った。



年齢別10部門で争うクラブ対抗も併せてあり、団体総合は観音寺SCが4年ぶりに優勝した。



【県選手権】大回転（全長900メートル、旗門数19）

▽男子 （1）片山大輔（香川大医学部）34秒01（2）諏佐（観音寺SC）35秒40（3）竹島（坂出協会）35秒94（4）木下（観音寺SC）36秒03（5）田中（京極SC）36秒92（6）永井（スノーウェーブ）37秒58



▽女子 （1）上野千尋（観音寺SC）39秒05（2）十河友（瀬戸内冬戦団）39秒95（3）十河ま（同）40秒71（4）秋山（スノーウェーブ）42秒42（5）中村有（県庁山の会）42秒69（6）中村弥（同）43秒73



【クラブ対抗】大回転（全長900メートル、旗門数19）

▽個人男子A （1）片山大輔（香川大医学部）35秒76（2）木下（スノーウェーブ）36秒59（3）仙田（香川大医学部）38秒71

▽同B （1）諏佐陽平（観音寺SC）36秒88（2）山内（香川大医学部）44秒92＝以下なし

▽同C （1）田中宏二郎（京極SC）37秒39（2）高崎（坂出協会）38秒51（3）香川（高松ドルフィンSC）39秒11

▽同D （1）竹島宏明（坂出協会）37秒49（2）永井（スノーウェーブ）39秒25（3）十河（瀬戸内冬戦団）39秒97

▽同E （1）清水勉（瀬戸内冬戦団）43秒54（2）真鍋（観音寺SC）46秒56（3）清水（同）47秒62

▽同F （1）久保隆（観音寺SC）44秒95（2）山口（スノーウェーブ）1分4秒35＝以下なし



▽個人女子A （1）上野千尋（観音寺SC）40秒11（2）十河ま（瀬戸内冬戦団）41秒75（3）十河友（同）41秒92

▽同B （1）中村有砂（県庁山の会）43秒99（2）谷川（スノーウェーブ）46秒58（3）十河麻（瀬戸内冬戦団）48秒14



▽個人小学生A （1）有末光貴（スノーウェーブ）47秒38（2）高橋（高松市役所）51秒28（3）木下（観音寺SC）54秒75

▽同B （1）長谷川想乃（観音寺SC）47秒64（2）緋田（同）49秒54（3）中村（県庁山の会）50秒59



▽団体総合 （1）観音寺SC40点（2）瀬戸内冬戦団31点（3）スノーウェーブ30点