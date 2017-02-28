天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

男子・片山２連覇　女子・上野初優勝　県スキー選手権

2017/02/28 09:18

　スキーの県選手権は26日、鳥取県のだいせんホワイトリゾートで大回転（全長900メートル、旗門数19）を行った。男子は片山大輔（香川大医学部）が34秒01で2連覇を果たし、女子は上野千尋（観音寺SC）が39秒05で初の頂点に立った。

　年齢別10部門で争うクラブ対抗も併せてあり、団体総合は観音寺SCが4年ぶりに優勝した。

　【県選手権】大回転（全長900メートル、旗門数19）
　▽男子　（1）片山大輔（香川大医学部）34秒01（2）諏佐（観音寺SC）35秒40（3）竹島（坂出協会）35秒94（4）木下（観音寺SC）36秒03（5）田中（京極SC）36秒92（6）永井（スノーウェーブ）37秒58

　▽女子　（1）上野千尋（観音寺SC）39秒05（2）十河友（瀬戸内冬戦団）39秒95（3）十河ま（同）40秒71（4）秋山（スノーウェーブ）42秒42（5）中村有（県庁山の会）42秒69（6）中村弥（同）43秒73

　【クラブ対抗】大回転（全長900メートル、旗門数19）
　▽個人男子A　（1）片山大輔（香川大医学部）35秒76（2）木下（スノーウェーブ）36秒59（3）仙田（香川大医学部）38秒71
　▽同B　（1）諏佐陽平（観音寺SC）36秒88（2）山内（香川大医学部）44秒92＝以下なし
　▽同C　（1）田中宏二郎（京極SC）37秒39（2）高崎（坂出協会）38秒51（3）香川（高松ドルフィンSC）39秒11
　▽同D　（1）竹島宏明（坂出協会）37秒49（2）永井（スノーウェーブ）39秒25（3）十河（瀬戸内冬戦団）39秒97
　▽同E　（1）清水勉（瀬戸内冬戦団）43秒54（2）真鍋（観音寺SC）46秒56（3）清水（同）47秒62
　▽同F　（1）久保隆（観音寺SC）44秒95（2）山口（スノーウェーブ）1分4秒35＝以下なし

　▽個人女子A　（1）上野千尋（観音寺SC）40秒11（2）十河ま（瀬戸内冬戦団）41秒75（3）十河友（同）41秒92
　▽同B　（1）中村有砂（県庁山の会）43秒99（2）谷川（スノーウェーブ）46秒58（3）十河麻（瀬戸内冬戦団）48秒14

　▽個人小学生A　（1）有末光貴（スノーウェーブ）47秒38（2）高橋（高松市役所）51秒28（3）木下（観音寺SC）54秒75
　▽同B　（1）長谷川想乃（観音寺SC）47秒64（2）緋田（同）49秒54（3）中村（県庁山の会）50秒59

　▽団体総合　（1）観音寺SC40点（2）瀬戸内冬戦団31点（3）スノーウェーブ30点

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. カマタマ開幕黒星　後半反撃も及ばず　…
  2. 丸亀が初優勝　全国少年柔道県予選…
  3. 決勝は多度津ク―アルヴェリオ高松　県…
  4. 巨２―６ロ（２６日）／西野が３回無失…
  5. ソフトボール　県高校選抜強化大会　記…
  6. ソフトボール　四国中学生女子強化大会…
  7. プロ野球オープン戦　ボランティア募集…
  8. １２種目で標準突破　ＪＯＣ春季水泳県…
  9. アローズ３連敗　Ｂリーグ２部…
  10. 鈴木（木太北部）制す　女子は堀家（宇…
集計対象記事：26日10:43〜28日10:43配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 松山が日本最高タイの４位に浮上　男子…
  2. ダルビッシュ３・３登板の見通し　マリ…
  3. 青木、ＷＢＣへ決意新た　キャンプ地離…
  4. サッカー、岡崎のレスター勝つ　プレミ…
  5. ＷＢＣ日本代表、２８日壮行試合　福岡…
  6. 三浦知良５０歳出場に驚きと称賛　Ｊ史…
  7. 卓球、水谷は海外新リーグ参戦へ　東京…
  8. 今季５点目のケルン大迫に高評価　独メ…
  9. Ｊリーグ中継でＤＡＺＮに苦情　視聴ト…
  10. 近代五種佐藤、才藤組が銀メダル　Ｗ杯…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.